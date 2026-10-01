Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

ВСУ сорвали планы РФ, линия фронта меняется: где удалось оттеснить врага

Анна Косик
1 октября 2026, 08:45
google news Подпишитесь
на нас в Google
Силы обороны продолжают не только отражать атаки оккупантов, но и продвигаться вперёд.
ВСУ сорвали планы РФ, линия фронта меняется: где удалось оттеснить врага
Армии РФ не удается реализовать план Кремля по захвату новых территорий Украины / Коллаж: Главред, фото: карта ISW, 68 ОАеМБр

Что сообщили аналитики:

  • В Сумской области украинские военные продвинулись вперёд
  • Враг не смог прорвать оборону ВСУ в Харьковской и Донецкой областях
  • Силы обороны нанесли несколько успешных контрударов

Украинские войска продвинулись к северу от Корчаковки в Сумской области, тогда как подразделения страны-агрессора России за двое суток боев не смогли добиться подтвержденных успехов ни на одном из ключевых направлений.

Продвижение Сил обороны подтверждают геолокализованные кадры, обнародованные 29 сентября. Об этом сообщил американский Институт изучения войны (ISW).

видео дня

"Украинские силы недавно продвинулись к северу от города Сумы", - говорится в отчете аналитиков.

Сумы, Сумщина, Инфографика
Сумы / Инфографика: Главред

Где Силы обороны контратаковали армию РФ

В течение 29–30 сентября оккупационные войска продолжали наступательные действия на севере Харьковской области, однако аналитики не зафиксировали изменений линии соприкосновения на этом участке. Украинские подразделения там переходили в контратаки.

Похожая картина сложилась и в Купянском районе, где противник в течение двух суток пытался прорвать оборону. Никакого продвижения россияне не достигли, зато украинские силы сами атаковали вражеские позиции.

Основные усилия российского командования в Донецкой области были сосредоточены вокруг двух городов-укрепрайонов. Оккупанты атаковали к северо-востоку от Славянска вблизи Пискуновки и к востоку от города - в направлении Николаевки, однако продвинуться не смогли.

Об активности украинских войск сообщил и российский военный блогер: по его словам, Силы обороны контратаковали вблизи Каленики к востоку от Николаевки и Васютинского к востоку от Краматорска.

Украинские подразделения также проводили контратаки к северу и северо-западу от Константиновки.

Существует ли угроза проникновения армии РФ в Запорожье

Главред писал , что, по словам аналитика группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, сама возможность проникновения небольших групп не означает автоматического создания предпосылок для захвата города.

Ближайшей к областному центру зоной активных боевых действий остается Степногорск. При этом Коваленко отмечает, что российские силы не контролируют полностью этот плацдарм, а потому для выхода непосредственно к Запорожью им сначала пришлось бы изменить ситуацию на этом участке.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что на Покровском направлении армии РФ удалось расширить зону контроля вблизи поселка Шевченко Добропольской городской общины Покровского района.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил о результатах трех сезонов операции "Вивальди" на Донбассе и сообщил о подготовке к новому этапу боевых действий.

Накануне стало известно, что операция "Вивальди" позволила украинским силам вернуть под контроль более 125 квадратных километров территории на Лиманском направлении.

Больше новостей:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчёты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине ВСУ Сумская область новости Украины Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Дрон РФ прицельно попал в школу во время занятий: что известно о последствиях

Дрон РФ прицельно попал в школу во время занятий: что известно о последствиях

10:47Украина
Враг накопил опасные ракеты и дроны: когда РФ будет массированно атаковать Украину

Враг накопил опасные ракеты и дроны: когда РФ будет массированно атаковать Украину

10:38Война
ВСУ сорвали планы РФ, линия фронта меняется: где удалось оттеснить врага

ВСУ сорвали планы РФ, линия фронта меняется: где удалось оттеснить врага

08:45Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке пьющего молоко мальчика за 35 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке пьющего молоко мальчика за 35 с

Что делать, чтобы в доме всегда приятно пахло: поможет простой домашний спрей

Что делать, чтобы в доме всегда приятно пахло: поможет простой домашний спрей

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке пьющей кофе панды за 47 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке пьющей кофе панды за 47 с

Как с помощью фольги узнать, не завелась ли в доме мышь: простой трюк

Как с помощью фольги узнать, не завелась ли в доме мышь: простой трюк

"Мы поливаем пустыню": новая заявка Киева на миллиарды евро рассорила ЕС - Le Monde

"Мы поливаем пустыню": новая заявка Киева на миллиарды евро рассорила ЕС - Le Monde

Последние новости

11:34

О привычных удлинителях можно забыть: какое решение приходит им на смену

11:15

На валютном рынке возможны изменения: что будет с долларом и евро в начале октября

11:11

Китайский гороскоп на завтра, 2 октября: Быкам - гармония, Обезьянам - мера

11:01

Кого ждут успехи, переезд и обнуление прошлого опыта: Таро-прогноз на октябрь 2026

10:47

Дрон РФ прицельно попал в школу во время занятий: что известно о последствияхФото

Полиция изымает автомобиль из-за поддельного VIN-кода: что делать водителю и как вернуть машинуПолиция изымает автомобиль из-за поддельного VIN-кода: что делать водителю и как вернуть машину
10:44

Таро-прогноз для Тельцов на октябрь 2026: исполнение мечты, триумф и финансовый прорывВидео

10:38

Враг накопил опасные ракеты и дроны: когда РФ будет массированно атаковать Украину

10:24

"Был бы номер один": известная актриса жестко высказалась о решении Винника

10:08

Рассол помутнел, а огурцы покрылись белым налетом: безопасно ли есть заготовку

Реклама
09:59

Быстрая закуска с крабовыми палочками — рецепт рулета, который готовится 10 минут

09:53

"Стеснялся заплакать": звезда "Дизель Шоу" сделал неожиданное признание

09:25

Гороскоп на завтра, 2 октября: Весам — успех, Близнецам — хорошие новости

09:19

Как назвать мальчика, родившегося в октябре: лучшие варианты и их значение

08:48

Взрывы и пожары в Одессе: РФ ударила по бизнес-центру, есть раненыйФото

08:45

ВСУ сорвали планы РФ, линия фронта меняется: где удалось оттеснить врага

08:02

Октябрь начинается с затяжной магнитной бури: какой силы ожидается шторм

07:34

Ночной обстрел Киева: загорелся склад и жилой дом, есть пострадавшийФото

07:04

"Мы поливаем пустыню": новая заявка Киева на миллиарды евро рассорила ЕС - Le Monde

05:31

Как платить за отопление на 10 % меньше: поможет простой осенний трюк

04:27

Как сушить грибы на зиму в домашних условиях: простой способ за 2 часа

Реклама
04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке пьющей кофе панды за 47 с

02:22

Красная рыба получится вкуснее магазинной: как засолить ее за 5 минут

01:20

Большинство допускает ошибку: какие продукты нельзя заворачивать в пищевую пленку

00:20

Ситуация обостряется: оккупанты имеют продвижение на ключевом направлении фронта

30 сентября, среда
23:04

Нож снова станет острым через несколько минут: понадобится обычная стеклянная бутылка

22:45

Урожай смородины приятно удивит: какое удобрение внести под кусты в октябре

22:41

Перекапывать огород осенью или нет: агроном поставил неожиданную точку в вопросеВидео

22:14

Глянцевые фасады потеряли былую популярность: что сейчас выбирают для кухни

21:54

Открытая дверь не спасёт от плесени: что на самом деле нужно сделать после душаВидео

21:48

Малина отблагодарит обильным урожаем: основные правила осенней посадки и обрезки

21:46

Отключения света возвращаются: как будут действовать графики 1 октября

20:38

Могилевская поделилась радостной новостью и удивила поклонников

20:33

Перехватчики уже сбивают реактивные дроны, но есть проблема — Буданов

20:25

Деревянный пол будет сиять, как новый: поможет неожиданное средство из кухни

20:24

Что делать, чтобы в доме всегда приятно пахло: поможет простой домашний спрей

20:10

Зеленский раскрыл новые детали и результаты операции "Вивальди" — что известно

19:52

Дочь Агутина и Варум живет в нечеловеческих условиях: что происходит

19:38

Как с помощью фольги узнать, не завелась ли в доме мышь: простой трюк

19:26

Украинцам советуют поставить тарелку с содой под кровать: зачем это делать

19:25

Дрова будут долго гореть и дадут больше тепла: как правильно их складыватьВидео

Реклама
19:10

Путин хочет расколоть ЕС: Коваленко назвал главную цель Кремлямнение

19:08

Россия пригрозила применить ядерное оружие против НАТО: как отреагировали в Альянсе

18:51

Цены на молочные продукты подскочат в октябре: что подорожает больше всего

18:35

Путин сделал циничное заявление о войне против Украины и судьбе Донбасса — что сказал

18:03

Конкурс на управление "Моршинской" снова хотят заблокировать в интересах российских бенефициаров, — блогеры

18:00

Похороны Сергея Соседова: что путинист говорил про Украину и звезд

17:55

Почему реактивные "Шахеды" сбивают вблизи Киева, а не далеко от столицы: Флэш ответил

17:54

Если бы Порошенко не заигрывал с Путиным и не торговал с россией, не было бы большой войны, — Стецкив

17:48

Графики не действуют: в Украине начались экстренные отключения света, что известно

17:05

Что будет с долларом в октябре: эксперт дал прогноз курса и назвал риски

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Регионы
Новости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять