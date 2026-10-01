ВСУ сорвали планы РФ, линия фронта меняется: где удалось оттеснить врага

Силы обороны продолжают не только отражать атаки оккупантов, но и продвигаться вперёд.

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Армии РФ не удается реализовать план Кремля по захвату новых территорий Украины / Коллаж: Главред, фото: карта ISW, 68 ОАеМБр

Что сообщили аналитики:

В Сумской области украинские военные продвинулись вперёд

Враг не смог прорвать оборону ВСУ в Харьковской и Донецкой областях

Силы обороны нанесли несколько успешных контрударов

Украинские войска продвинулись к северу от Корчаковки в Сумской области, тогда как подразделения страны-агрессора России за двое суток боев не смогли добиться подтвержденных успехов ни на одном из ключевых направлений.

Продвижение Сил обороны подтверждают геолокализованные кадры, обнародованные 29 сентября. Об этом сообщил американский Институт изучения войны (ISW).

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"Украинские силы недавно продвинулись к северу от города Сумы", - говорится в отчете аналитиков.

Сумы / Инфографика: Главред

Где Силы обороны контратаковали армию РФ

В течение 29–30 сентября оккупационные войска продолжали наступательные действия на севере Харьковской области, однако аналитики не зафиксировали изменений линии соприкосновения на этом участке. Украинские подразделения там переходили в контратаки.

Похожая картина сложилась и в Купянском районе, где противник в течение двух суток пытался прорвать оборону. Никакого продвижения россияне не достигли, зато украинские силы сами атаковали вражеские позиции.

Основные усилия российского командования в Донецкой области были сосредоточены вокруг двух городов-укрепрайонов. Оккупанты атаковали к северо-востоку от Славянска вблизи Пискуновки и к востоку от города - в направлении Николаевки, однако продвинуться не смогли.

Об активности украинских войск сообщил и российский военный блогер: по его словам, Силы обороны контратаковали вблизи Каленики к востоку от Николаевки и Васютинского к востоку от Краматорска.

Украинские подразделения также проводили контратаки к северу и северо-западу от Константиновки.

Существует ли угроза проникновения армии РФ в Запорожье

Главред писал , что, по словам аналитика группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, сама возможность проникновения небольших групп не означает автоматического создания предпосылок для захвата города.

Ближайшей к областному центру зоной активных боевых действий остается Степногорск. При этом Коваленко отмечает, что российские силы не контролируют полностью этот плацдарм, а потому для выхода непосредственно к Запорожью им сначала пришлось бы изменить ситуацию на этом участке.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что на Покровском направлении армии РФ удалось расширить зону контроля вблизи поселка Шевченко Добропольской городской общины Покровского района.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил о результатах трех сезонов операции "Вивальди" на Донбассе и сообщил о подготовке к новому этапу боевых действий.

Накануне стало известно, что операция "Вивальди" позволила украинским силам вернуть под контроль более 125 квадратных километров территории на Лиманском направлении.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчёты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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