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Глянцевые фасады потеряли былую популярность: что сейчас выбирают для кухни

Инна Ковенько
30 сентября 2026, 22:14
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Кухонный глянец постепенно теряет прежнюю популярность.
Глянцевые фасады потеряли былую популярность: что сейчас выбирают для кухни
Кухонные фасады 2026 / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

  • Почему глянцевые кухонные фасады теряют популярность
  • Какие материалы и покрытия приходят на смену глянцу

Еще несколько лет назад глянцевые кухонные фасады считались признаком современного интерьера. Они создавали ощущение минимализма и чистоты, хорошо смотрелись на фото и ассоциировались с модными дизайнерскими решениями.

Однако сегодня дизайнеры всё чаще отказываются от блестящих поверхностей в пользу матовых покрытий, натурального дерева и выразительных фактур, пишет Главред со ссылкой на Телеграф.

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Почему глянец уступает место другим материалам

Главная проблема глянцевых фасадов - их непрактичность. На блестящей поверхности видно буквально всё: отпечатки пальцев, капли воды, следы жира и даже мелкие царапины. После каждого приготовления пищи фасады приходится протирать, чтобы они снова выглядели опрятно. То, что на фото кажется идеально чистой кухней, в реальной жизни требует постоянного ухода.

Кроме того, интерьеры стали "теплее". Люди всё больше ценят уют и комфорт, а не только эффектный вид. В современных кухнях появляются дерево, камень, штукатурка, матовые поверхности и разнообразные фактуры. Стерильное пространство с белыми глянцевыми фасадами, белой плиткой и холодным освещением постепенно уходит в прошлое. Кухня сейчас воспринимается как часть жилого пространства, где не только готовят, но и проводят время с семьёй, работают или отдыхают.

Что выбирают вместо глянца

Матовое покрытие

Оно не отражает свет так интенсивно, как глянец, поэтому выглядит сдержанно и уютно. На матовых фасадах меньше видны следы повседневного использования, поэтому уход за ними значительно проще.

Натуральное дерево

Деревянные фасады вернулись в современные интерьеры и уже не ограничиваются только светлыми оттенками. Все чаще используют орех, вишню и более темные породы. Такие поверхности придают кухне тепло и естественность, делают её менее "стерильной" и более уютной.

Фактурные фасады

Еще одно актуальное направление - рельефные поверхности. Это может быть рифленое дерево, декоративные панели или другие материалы с выразительной текстурой. Они помогают отойти от идеально гладких лакированных плоскостей и создают интерьер с характером.

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Об источнике: Телеграф

"Телеграф" - украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор - Ярослав Жаренов, сообщает Википедия.

"Телеграф" охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

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