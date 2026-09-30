Стилист показала 5 самых модных сумок на осень 2026: какой тренд возвращается

Вы узнаете:
- Какие сумки в моде осенью 2026 года
- Какую сумку купить на осень
- Как носить большие сумки
Сумка может не только выполнять практическую функцию, но и задавать характер всему образу с помощью формы, размера или фактуры. Главред расскажет о пяти модных сумках, которые будут на пике популярности в осеннем сезоне.
Замшевая сумка
Замша особенно удачно вписывается в осенние образы благодаря выразительной фактуре, считает стилистка Натали Парваз. Такая сумка может дополнить даже лаконичный комплект и сделать его визуально интереснее.
"Сумки из замши прекрасно дополняют осенние образы и придают им фактурности. Они сразу делают образ более стильным и дорогим", - рассказала Натали Парваз.
Замшевая модель может стать вариантом для тех, кто не хочет добавлять в гардероб много акцентных цветов, но стремится разнообразить образ с помощью материалов и фактур.
Структурированная сумка
Еще один актуальный вариант - структурированные сумки с короткими ручками. Благодаря четкой форме они легко вписываются в более сдержанные комплекты, но стилист советует не ограничиваться только деловыми образами.
"Структурированные сумки с короткими ручками - идеальный вариант для тех, кто любит четкие линии и аккуратный силуэт. Такая модель прекрасно дополнит как деловой, так и повседневный образ", - пояснила стилистка.
Сумка оверсайз
В тренд возвращаются и сумки большого размера. Оверсайз-модели сочетают практичность с непринуждённой эстетикой и могут стать заметной частью повседневного образа.
"Большие сумки. Оверсайз-форматы снова возвращаются. И дело не только в практичности. Большая сумка придает образу современность и непринужденность", - отметила Натали Парваз.
Такой формат особенно подойдет тем, кому в течение дня нужно носить с собой много вещей, но при этом хочется сохранить актуальный вид образа.
Сумка в стиле бохо
Для более непринужденных осенних образов стилистка советует присмотреться к сумкам в стиле бохо. Характерными деталями таких моделей могут стать плетение, бахрома и натуральные материалы.
"Сумки в стиле бохо. Плетеные элементы, бахрома и натуральные материалы придают таким моделям особую атмосферу. Они прекрасно подходят для создания непринужденных осенних образов", - рассказала стилистка.
Сумка хобо
Пятый трендовый вариант - сумка хобо. Её отличают мягкая форма и непринуждённый силуэт, благодаря которым модель можно использовать в повседневном гардеробе.
"Форма и непринуждённый силуэт делают сумку хобо отличным вариантом на каждый день", - посоветовала Натали Парваз.
Сумки на осень 2026 - советы стилиста смотрите здесь.
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Об источнике: Натали Парваз
Natali Parvaz - украинская стилистка и фэшн-блогер. В своём блоге в Instagram (@nataliparvaz) эксперт делится практическими фэшн-советами и идеями стильных образов.
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