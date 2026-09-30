Густой "туман" накрыл Киев: в ГСЧС объяснили, что на самом деле висит в воздухе

Кратко:
- Киев затянул густой туман, ощущается запах дыма
- Причина - последствия обстрелов и безветренный антициклон
- ГСЧС советует закрыть окна
Киев затянуло густым туманом, и причина этого явления не метеорологическая: в воздухе держатся остатки дыма и сажи после предыдущих обстрелов города, которые антициклон прижимает к земле, сообщает ГСЧС.
Природа задымленности связана с тем, что продукты горения не успели рассеяться в верхних слоях атмосферы.
"Это последствия предыдущих обстрелов. Остатки дыма и сажи поднялись в верхние слои атмосферы, а антициклон временно прижимает их к земле", - говорится в сообщении службы.
Почему воздух не очищается
Ключевой фактор, удерживающий загрязнение над столицей, - отсутствие движения воздушных масс. Прогноз относительно длительности явления в ведомстве связывают с изменением метеорологических условий.
"Ветра сейчас почти нет, поэтому воздух не продувается, но как только он подхватит этот туман и выйдет солнце - все постепенно разойдется", - отметили в ГСЧС.
Что советуют делать киевлянам
Отдельные рекомендации спасатели адресовали жителям нескольких локаций - Подола, Лукьяновки, Шевченковского района и Борщаговки. Им советуют плотно закрыть окна и форточки и на время воздержаться от проветривания помещений.
При наличии соответствующей техники в квартире стоит включить очиститель воздуха или провести влажную уборку.
Водителей предостерегают относительно ухудшившейся видимости на дорогах: в таких условиях необходимо включать противотуманные фары и держать увеличенную дистанцию. В службе призвали ориентироваться исключительно на официальные сообщения.
Атака на Киев и область 30 сентября - новости
Как писал Главред, в ночь на среду, 30 сентября, российская оккупационная армия атаковала Киев баллистикой. В городе возникли пожары.
В результате российского обстрела один человек погиб, еще четыре - пострадали. Зафиксированы пожары и разрушения в 4 районах города.
На Киевщине в результате массированной ракетной атаки РФ в ночь на 30 сентября погиб ребенок 2012 года рождения. Еще три человека травмированы, среди них - ребенок.
В Вышгороде на месте попадания разрушен частный жилой дом. Также в городе возникли пожары в частном жилом доме и хозяйственном здании. Уничтожены 8 гаражей.
Кроме того, в результате атаки вражеского БПЛА в Обуховском районе в одном из населенных пунктов повреждено здание супермаркета, возник пожар.
РФ готовит серию ударов по энергосистеме Украины - мониторы
Российская оккупационная армия начала кампанию, целью которой является уничтожение украинской энергосистемы. Об этом пишет мониторинговый канал єРадар.
"В течение последующих атак россияне будут системно и методично пытаться нанести удары по объектам генерации и передачи электроэнергии", - считают аналитики.
Эксперты назвали цели оккупантов:
- отключить украинские АЭС от объединенной сети;
- полностью отрезать Киев от внешнего питания;
- разрушить энергетическую инфраструктуру промышленного востока страны.
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Об источнике: ГСЧС
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.
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