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Климатический "монстр" набирает обороты: почему Эль-Ниньо внезапно разбушеваля

Алексей Тесля
30 сентября 2026, 02:15
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Исследователи связывают необычное развитие явления с сочетанием долгосрочного потепления океана и резкой смены атмосферных процессов.
Климат Украины
/ Коллаж: Главред, фото: Freepik

Вы узнаете:

  • Откуда берется Эль-Ниньо - ответ ученых
  • Глобальное потепление создало дополнительный запас
  • Восточные ветры усилили процесс изменений

Текущий эпизод Эль-Ниньо уже демонстрирует исключительную мощность в контексте изменения климата, хотя его максимальная фаза еще впереди.

Исследователи связывают необычное развитие явления с сочетанием долгосрочного потепления океана и резкой смены атмосферных процессов над Тихим океаном, пишет New Scientist.

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Откуда берется Эль-Ниньо

Чтобы разобраться в механизме, ученые предлагают вспомнить Ла-Нинью - противоположную фазу климатического цикла. При ней устойчивые ветры перемещают нагретую поверхностную воду к западной части Тихого океана, где у берегов Австралии и Индонезии постепенно накапливается огромный запас тепла.

Уровень моря в этом районе может становиться примерно на 20 сантиметров выше обычного. Когда направление или сила ветров меняются, накопившаяся теплая вода начинает двигаться обратно на восток. В результате поверхность центральной и восточной части Тихого океана резко прогревается, что отражается на температуре и погоде в разных регионах мира.

Глобальное потепление создало дополнительный запас

По словам американского исследователя Майкла МакФейдена из NOAA, за последние десятилетия западная часть Тихого океана постепенно становилась теплее из-за общего повышения температуры планеты.

К концу 2025 года там накопился значительный объем тепловой энергии. Однако сам по себе этот фактор еще не объяснял бы необычную мощность нынешнего Эль-Ниньо.

Показательно, что еще больше тепла океан накопил перед событием 2023–2024 годов. Тогда этому способствовала продолжительная Ла-Нинья, в ходе которой сильные ветры на протяжении нескольких лет перемещали теплую воду на запад. Обычно такая фаза климатического цикла продолжается около 9–12 месяцев.

Восточные ветры усилили процесс

Вторым важным обстоятельством стала серия сильных ветров, направленных на восток. Они начали перемещать огромные запасы теплой воды из западной части Тихого океана в сторону Южной Америки.

Причем тепло распространяется не только по поверхности. Под воздействием ветров внутри океана формируются мощные волны Кельвина - своеобразные потоки теплой воды, которые движутся с запада на восток.

На прохождение Тихого океана такая волна может тратить около шести-восьми недель. Последовательное движение этих потоков способствует дальнейшему повышению температуры воды и может значительно усилить развивающийся Эль-Ниньо.

Как изменилась температура в Украине за последние десятилетия

За период примерно с 1995 по 2025 год среднегодовая температура в Украине выросла примерно на 1,2 °C. Такое изменение рассматривается учеными как заметный климатический сигнал на фоне глобального потепления. Международные климатические договоренности предусматривают стремление удержать повышение средней мировой температуры значительно ниже 2 °C.

По словам доцента кафедры охраны природы ЛНУ имени Ивана Франко Ирины Койновой, потепление отражается не только на температурных показателях. Изменение климата постепенно влияет и на расположение природных зон, а также на состав местной флоры и фауны.

Одни виды способны приспосабливаться к новым условиям и продолжать существовать на территории Украины. Другие вынуждены перемещаться в более подходящие регионы, тогда как менее адаптивные организмы могут исчезать.

Напомним, Главред писал, что астрономы обнаружили звездную систему с необычной структурой: планеты в ней расположены не так, как это принято считать типичным сценарием формирования.

Ранее сообщалось, что, по словам экспертов, у людей с деменцией могут появляться два характерных симптома, особенно ночью, и они часто становятся более выраженными по мере прогрессирования заболевания.

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Об источнике - New Scientist

Еженедельный научно-популярный журнал на английском языке, выпускающийся с 1956 года. New Scientist также публикует статьи, не прошедшие рецензирование. Содержание журнала варьируется от текущих исследований и новостей науки до спекуляций на технические и философские темы.

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