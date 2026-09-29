Кличко решился на срочный финансовый шаг в отношении наследства Панеттьери

Владимир Кличко настаивает на срочности своего решения.

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Хайден Паннетьери и Владимир Кличко вместе имеют дочь/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Хайден Паннетьери, Владимир Кличко

Кратко:

Что сделал Кличко

Почему он так спешит

Бывший партнёр актрисы Хайден Панеттьери - Владимир Кличко - предпринял срочные юридические шаги после её смерти.

Как сообщает People, он подал в суд ходатайство о временной опеке над имуществом их общей дочери Кайи.

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Речь идёт не о самой девочке, а о контроле над наследством: Кайя является единственной наследницей актрисы, и Кличко хочет официально управлять её активами, чтобы защитить их от возможных рисков.

Как выглядит дочь Хайден Панеттьери и Владимира Кличко / фото: twitter.com, Хайден Панеттьери

По данным судебных документов, он настаивает на срочности решения. Кличко опасается, что без официального представителя часть имущества может быть утеряна, повреждена или незаконно присвоена до завершения всех процедур.

Также упоминается, что после смерти актрисы к её дому получали доступ посторонние лица, а некоторые вещи - включая личные предметы и украшения - могли исчезнуть или остаются неучтёнными.

Известно, что 11-летняя Кайя уже много лет живёт с отцом: после расставания с Панеттьери в 2018 году именно Кличко получил фактическую опеку над ребёнком.

Сейчас бывший чемпион мира стремится юридически закрепить право представлять интересы дочери и сохранить её наследство до назначения официального управляющего имуществом.

Смерть Хайден Панеттьери

Панеттьери была найдена без сознания в доме в Южной Каролине. Медики пытались провести реанимационные мероприятия, однако спасти её не удалось.

Ранее актриса открыто говорила о борьбе с зависимостями и проблемами психического здоровья. Эти темы она затрагивала и в своей недавней книге, где делилась личными переживаниями и опытом восстановления.

Причина смерти актрисы Хайден Панеттьери официально раскрыта спустя несколько недель после её гибели. В отчёте указано, что в организме актрисы были обнаружены фентанил и ряд других препаратов, включая седативные и психотропные средства. Смерть признана случайной - признаков насильственного воздействия не выявлено.

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О персоне: Хайден Панетьерри Хайден Панеттьери - американская актриса и певица. В 11 лет получила премию молодого актёра за роль Шерил Йост в диснеевском "Вспоминая Титанов". Вторая премия ей досталась за роль Клэр Беннет в сериале "Герои". С 2012 по 2016 год она играла роль певицы Джульетты Барнс в телесериале "Нэшвилл", которая принесла ей номинации на премию "Золотой глобус" за лучшую женскую роль второго плана в 2012 и 2013 годах.

С 2009 года Хайден встречалась с боксёром Владимиром Кличко, а их помолвка состоялась в 2013 году. В августе 2018 года стало известно, что пара рассталась.

У бывшей пары есть дочь - Кайя-Евдокия Кличко

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