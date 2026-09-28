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Доллар, евро и злотый пошли в крутое пике: новый курс валют на 29 сентября

Мария Николишин
28 сентября 2026, 18:32
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Нацбанк обновил официальный курс гривни по отношению к иностранным валютам на 29 сентября.
Доллар, евро и злотый пошли в крутое пике: новый курс валют на 29 сентября
Курс валют в Украине на 29 сентября / коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Вы узнаете:

  • Каким будет курс валют во вторник
  • Какая новая стоимость евро

На вторник, 29 сентября, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. Доллар, евро и злотый неожиданно подешевели. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Курс доллара

На вторник официальный курс доллара к гривне установлен на уровне 44,81 грн/долл. При этом 28 сентября валюта стоила 44,84 грн/долл. Таким образом, доллар подешевел на 3 копейки.

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Курс евро

Официальный курс европейской валюты на 29 сентября установлен на уровне 50,97 грн/евро, что на 16 копеек меньше, чем в понедельник (51,13 грн/евро).

Курс злотого

Курс польского злотого на вторник установлен на уровне 11,65 грн/злотый. 28 сентября эта валюта стоила 11,69 грн/злотый. Таким образом, злотый подешевел на 4 копейки.

Как менялся курс евро в Украине
Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Каким будет курс доллара в октябре

Доктор экономических наук Алексей Плотников говорил, что в октябре официальный курс доллара будет колебаться в пределах 44,85–45,20 грн/долл.

По его словам, восходящая динамика доллара была прогнозируемой из-за нехватки валютной выручки.

"На рынке есть спрос на доллар, но нет предложения. К тому же удары России по складам и торговым предприятиям привели к тому, что сейчас уничтожены запасы лекарств, продуктов питания, и все это нужно закупать. Поэтому спрос на иностранную валюту растет", - подчеркнул он.

Курс доллара
Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус-банка" Тарас Лесовой заявлял, что, несмотря на обострение военных рисков, подорожание нефти и ускорение инфляции, доллар в период с 29 сентября по 5 октября, скорее всего, удержится в пределах 44,5–45 грн, а евро - в пределах 51–52,5 грн.

Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов прогнозирует умеренные колебания курса валют в октябре. По его мнению, курс доллара в основном будет находиться в пределах 44,6–45,4 грн/долл.

Кроме того, финансовые аналитики прогнозируют стабильность официального курса до конца сентября в диапазоне 44,5–45,2 грн за доллар, однако предупреждают о высоких рисках девальвации осенью.

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Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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