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Хотела пополнить карту на 1000 грн и осталась без денег: украинка пожаловалась на ПриватБанк

Сергей Кущ
27 сентября 2026, 12:29
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Необходимость открытия карты ПриватБанка женщина восприняла как навязывание банковской услуги.
Клиент рассказал о странном инциденте в Приват24
Клиент рассказал о странном инциденте в Приват24 / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Кратко:

  • Терминал забрал 1000 гривен, но операция завершилась сбоем
  • Клиентка обратилась в ПриватБанк за возвратом средств
  • По ее словам, для возврата ей предложили открыть карту банка

Клиентка ПриватБанка заявила о проблеме с возвратом 1000 гривен после технического сбоя терминала. По словам женщины, она пыталась пополнить карту другого банка, однако устройство приняло наличные, после чего операция прервалась.

На портале Минфин она рассказала, что при обращении в службу поддержки ей якобы сообщили, что вернуть средства можно после открытия карты ПриватБанка.

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Инцидент произошел 23 сентября 2026 года. Клиентка собиралась внести 1000 гривен на карту, выпущенную другим украинским банком. Она передала наличные терминалу и начала операцию, однако завершить ее не удалось.

"Провела операцию, терминал забрал деньги, произошел сбой", - рассказала автор отзыва.

Таким образом, внесенные наличные остались в устройстве, а операция по пополнению карты, согласно словам женщины, не была завершена.

После сбоя клиентка обратилась на горячую линию, рассчитывая оформить возврат незачисленных 1000 гривен.

Однако предложенный способ решения проблемы ее не устроил.

Как утверждает женщина, сотрудники поддержки сообщили, что получить деньги обратно она сможет после открытия карты ПриватБанка. Клиентка заявила, что категорически не хочет оформлять счет в банке исключительно ради возврата собственных средств.

"Деньги вернут только при открытии карточки ПриватБанка, категорически не хочу открывать счет в этом банке", - говорится в отзыве.

По словам женщины, она также попросила рассмотреть возможность возврата денег на мобильный счет, однако этот вариант якобы не был согласован.

Особое недоумение у клиентки вызвала сумма спорной операции - всего 1000 гривен. Женщина считает, что банк мог бы удержать предусмотренную комиссию за свои услуги, а оставшиеся средства вернуть доступным способом без оформления дополнительного банковского продукта.

"Снимите комиссию за свои услуги и верните деньги", - потребовала она.

Необходимость открытия карты ПриватБанка женщина восприняла как навязывание банковской услуги.

"Это просто шантаж: или открыть счет, или не будет денег", - заявила клиентка.

Напомним, ранее пресс-служба ПриватБанка сообщила о сбое в работе сервисов. Он подчеркнул, что сбой работы терминалов существенно повлияет на дальнейшее развитие ситуации с возвратами и обслуживанием клиентов, и банк продолжает работать над устранением проблемы. На данный момент ситуация остается под контролем.

Отметим, что представитель контакт-центра ПриватБанка во время обращения клиента заявил о порядке действий при неуспешных транзакциях. По его словам, оформление официальной жалобы поможет решить текущую проблему в кратчайшие сроки и ускорить проверку транзакции для возврата средств.

Как ранее сообщал Главред, клиентка высказала протест против условий возврата после технического сбоя. Она обратилa внимание на сложные навязывание банковских услуг и призвала профильные ведомства немедленно вмешаться для урегулирования сложившейся ситуации.

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Об источнике: Минфин

Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.

На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

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