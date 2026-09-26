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Осенняя обработка сада от болезней: что сделать сейчас, чтобы не переплачивать

Юрий Берендий
26 сентября 2026, 18:54
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Осенняя обработка сада нужна не всем растениям. Узнайте, чем опрыскать яблони, груши и кустарники и как не потратить лишние деньги.
Осенняя обработка сада от болезней: что сделать сейчас, чтобы не переплачивать
Осенняя обработка сада - какие препараты выбрать и когда проводить работы / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чём идёт речь в материале:

  • Чем обработать сад осенью
  • Когда обрабатывать сад карбамидом
  • Как обработать яблоню от парши

Осеннюю обработку сада можно провести без лишних затрат, если не использовать препараты без необходимости. По словам блогера и автора YouTube-канала "Дача агронома", осенью стоит учитывать состояние конкретных растений в предыдущем сезоне и не обрабатывать весь сад одинаково.

Эксперт также назвал несколько распространенных ошибок, из-за которых садоводы тратят больше препаратов, времени и усилий. В частности, он предостерег от сочетания карбамида с железным купоросом. Как правильно провести осеннюю обработку сада и чем опрыскать деревья - выяснял Главред.

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"Если вы собираетесь осенью обрабатывать свой сад карбамидом и железным купоросом, ни в коем случае не смешивайте эти два компонента. Потому что таким раствором вы не сможете вовремя обработать сад. Один из этих компонентов обязательно будет практически не действовать", - отметил блогер.

Когда обрабатывать сад карбамидом осенью

Первую обработку специалист советует проводить во время листопадения, когда деревья уже начали сбрасывать листья. В качестве ориентира он называет момент, когда опадет примерно 30% листьев.

Особое внимание при этом стоит уделить яблоне и груше. Причина связана с паршой, которая может зимовать в опавшей листве.

"Первая обработка у нас будет во время листопадения, когда деревья начнут сбрасывать листья и опадет примерно 30% листьев. Тогда нам нужно обработать карбамидом, но не все растения. Основная польза будет для яблони и груши, то есть культур, страдающих от парши", - подчеркнул специалист.

По его словам, задача такой процедуры заключается в ускорении разложения листьев, где может сохраняться источник инфекции. Если растительные остатки быстрее перегниют, условия для сохранения парши до весны ухудшатся.

"Парша зимует в опавшей листве. И если листва очень быстро сгниет и к весне уже не сохранится, то мы разрушаем убежище для парши. И весной она не проснется и не будет поражать ваши растения", - пояснил блогер.

Железный купорос осенью: от каких проблем его применять

Другой препарат специалист советует подбирать уже с учетом проблем, которые наблюдались на конкретных деревьях или кустах в течение сезона. В частности, он отдельно выделяет случаи, когда на коре появляются лишайники и характерные наросты.

"Если ваши растения в основном поражаются лишайниками, то есть на коре образуются грибки, наросты, то от этого особенно страдают различные кустарники, а также яблоня. Тогда вам лучше обработать их железным купоросом. Это очень дешевая обработка. Она действует интенсивно и очень хорошо справляется с различными видами лишайников", - отметил специалист.

В то же время эксперт предостерегает от ещё одной распространённой ошибки. Речь идёт о добавлении лимонной кислоты или другой кислоты к железному купоросу во время осенней обработки.

"Если вы собираетесь обрабатывать какие-либо растения осенью железным купоросом, ни в коем случае не добавляйте туда лимонную кислоту или какую-либо другую кислоту, как мы делаем летом. Потому что, добавляя кислоту, мы переводим железо в хелатную форму. А это приводит к потере фунгицидных свойств", - предупредил блогер.

Смотрите видео о том, как обработать грушу осенью:

Чем обработать сад от пятнистостей

Отдельный подход требуется для растений, на листьях которых в течение сезона появлялись пятна. В таком случае, по словам специалиста, осенью важно учесть сразу два направления обработки.

Карбамид используют для ускорения перегнивания листьев, а для непосредственной обработки растений эксперт советует обратить внимание на препараты на основе меди.

"Если ваши растения болели какими-либо пятнистостями, неважно, какими именно, то есть на листьях у вас были пятна, а значит, были заболевания - грибковые, бактериальные или вирусные, не дай Бог, - то вам лучше выбрать, во-первых, при пятнистостях нам важно обработать карбамидом, чтобы листья быстрее перегнили, а во-вторых, вам лучше выбирать медные препараты", - отметил эксперт.

Среди вариантов он называет хлорокись меди и медный купорос. Для первого варианта эксперт указал конкретную концентрацию, а для второго - традиционный способ приготовления бордоской смеси.

"У нас есть два варианта медных препаратов. Это будет хлорокись меди или медный купорос, то есть готовим трёхпроцентную бордоскую смесь", - пояснил блогер.

По его словам, хлорокис меди может быть уместен, в частности, в случаях бактериальных инфекций. При этом речь идет именно о профилактической обработке, а не о лечении уже пораженного растения.

"Если выбирать хлорокис меди, то он будет более мощным и будет очень хорошо действовать, особенно против бактериальных инфекций. Но он не лечит - это профилактика. Поэтому берем препарат на основе хлорокиси меди, концентрация - 40 мл на 10 литров воды, или в соответствии с рекомендациями производителя", - подчеркнул специалист.

Как сэкономить на осенней обработке сада

Самый простой способ сократить расходы на осенние работы - не проводить одинаковую обработку всех деревьев и кустарников. Специалист отмечает, что осенью нет необходимости использовать препараты на растениях, у которых в течение сезона не было соответствующих проблем.

"Как сэкономить на обработках от болезней? Главный совет: мы обрабатываем только те растения, которые болели, потому что осенние обработки называются у нас выжигающими, искореняющими, но они лишь уменьшают вирусную и споровую нагрузку весной", - отметил блогер.

Таким образом, выбор препарата осенью следует привязывать к конкретной проблеме: для яблони и груши с учётом парши - карбамид, для растений с лишайниками - железный купорос, а при пятнистостях - карбамид в сочетании с медными препаратами.

"Весной обработки мы проводим обязательно для всех, а осенью обрабатываем только те растения, которые болели, - и ваш сад будет здоров", - подытожил специалист.

Что любит и чего не любит яблоня
Что любит и не любит яблоня / Инфографика: Главред

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Об источнике: YouTube-канал "Дача Агронома"

YouTube-канал "Дача Агронома" - это украинская образовательная платформа с советами по садоводству и огородничеству. Контент посвящен уходу за садом, борьбе с вредителями, обработке культур и сезонным работам, например, подготовке озимого чеснока или защите абрикосов от болезней. Видео включают личный опыт ведущего, предупреждения о распространённых ошибках садоводов и простые советы для новичков. Канал уделяет особое внимание полезным лайфхакам для дачников, позволяющим избежать потерь урожая.

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