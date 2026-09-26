РФ атаковала дронами Киев, Харьков и Запорожье: горят дома и авто, есть жертвы

Кратко:
- В Киеве падение обломков БПЛА вызвало пожар в офисном здании
- Удары по Запорожью разрушили жилой дом и повредили городской рынок
- В Харькове - четыре пострадавших
В ночь на 26 сентября российская оккупационная армия атаковала дронами Киев, Харьков и Запорожье ударными беспилотниками. В результате атаки зафиксированы разрушения и пожары. Есть жертвы и пострадавшие.
Обстрел Киева
В столице Украины неоднократно объявляли воздушную тревогу из-за применения дронов и их фиксация над городом. Последствия зафиксированы в двух районах - Соломенском и Оболонском.
В Киевской городской военной администрации сообщили, что в Соломенском районе загорелось офисное здание в результате падения дрона, а на другой локации обломки упали на открытой территории.
Кроме того, обломки рухнули на открытой территории в Оболонском районе.
В 06:36 в КГВА сообщили, что в Соломенском районе зафиксировано попадание беспилотника между пятиэтажным домом и торговым заведением.
Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил о последствиях атаки РФ на столицу.
В Дарницком районе - пожар на территории рядом со складскими помещениями. Пожар был ликвидирован.
В Оболонском районе обломки рухнули рядом с жилым домом. Повреждены и выбиты окна. Разрушений и возгорания в доме нет.
В Соломенском районе вследствие падения БПЛА возникло возгорание кровли офисного здания. Возгорание ликвидировали. Также в Соломенском районе тушат пожар и продолжается поисково-спасательная операция в 5-этажном жилом доме. Там обнаружили 4 пострадавших.
В Святошинском районе в результате падения БПЛА на территорию ТРЦ возникло возгорание и разрушение одного из магазинов. Пожар был ликвидирован.
Обстрел Харькова
Ночью ударные дроны атаковали также Харьков. По меньшей мере, два удара зафиксированы в Киевском районе, а также "прилет" в Салтовском.
"Предварительно, в Салтовском районе зафиксировано попадание вблизи нежилых построек. Также повреждены автомобили, часть из них горит", - написал мэр Терехов.
По последним данным, в Харькове 4 пострадавших.
Обстрел Запорожья
РФ нанесла несколько ударов по Запорожью. О последствиях атаки рассказал исполняющий обязанности начальника Запорожской ОВА Михаил Семикин.
В одном из частных домов - пожар.
"Спасатели разбирают завалы разрушенного дома. Ищут двух человек, которые могут находиться под ними", - написал Семикин.
Позже стало известно, что из-под завалов извлекли тела двух погибших женщин.
"Сегодня в Запорожье мы потеряли двух женщин – Людмилу и Василину. Они погибли под завалами дома после российского удара. Россияне отобрали у мужа жену и мать, у его трехлетнего сына Артема – маму и бабушку", - добавил исполняющий обязанности начальника Запорожской ОВА.
Также под удар попал один из рынков города.
По данным ГСЧС, в результате атаки беспилотников погибли две женщины, пострадали 38-летний мужчина и 3-летний мальчик. Число пострадавших уточняется.
"Разрушен частный дом, повреждены жилые дома, торговые помещения, автомобили и фасад учебного заведения. Возникли пожары", – говорится в сообщении.
Спасатели деблокировали тела погибших из-под завалов и ликвидировали пожар. Аварийно-спасательные работы завершены.
Атаки РФ по Украине - новости
Как писал Главред, мэр Киева Виталий Кличко сообщил об атаке российских дронов и ракет в ночь на 25 сентбяря. Удар по Киеву привел к повреждению зданий в Соломенском и Подольском районах.
Киевская городская военная администрация утром сообщила о попадании БПЛА в многоэтажное здание на Печерске. В результате атаки БПЛА погиб 14-летний подросток, ещё 20 человек получили ранения.
Российские войска утром 25 сентября атаковали Запорожье - есть попадания по объектам города, под ударом оказались два медицинских учреждения, в одном из них вспыхнул пожар. Предварительно, ранение получил один мужчина.
Днем 25 сентября в Соломенском районе Киева российский БПЛА попал в офисное здание. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие.
Россияне ударили по овощехранилищу в Харьковской области. Погибли шесть работников агропредприятия - в момент атаки они сортировали овощи. Трое из 12 раненых находятся в тяжелом состоянии.
В ночь на 24 сентября в Киеве прогремели взрывы. Армия РФ атаковала столицу Украины баллистическими ракетами и дронами. Два человека погибли и как минимум шестеро получили ранения в результате ночного удара. Четверых пострадавших госпитализировали, двое из них - в тяжелом состоянии.
Последствия зафиксировали сразу в пяти районах города - Святошинском, Подольском, Соломенском, Днепровском и Дарницком.
Рано утром 23 сентября в Киеве объявили воздушную тревогу из-за атаки вражеских дронов. В столице были слышны звуки взрывов. Местные власти рассказали о последствиях атаки РФ.
Другие новости:
- Перехватчики реактивных "Шахедов" были "готовы" ещё зимой: что с ними случилось
- РФ составила детальный план ударов по энергетике Украины: раскрыто, что в нем
- Четыре региона РФ в огне: пылают важные для оккупантов предприятия
О персоне: Виталий Кличко
Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC, сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред