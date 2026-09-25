Зачем водку выливают в саду: опытные садоводы раскрыли неожиданный секрет

Водку можно использовать в саду для борьбы с отдельными сорняками, говорят эксперты.

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Зачем водку выливать в саду / Коллаж: Главред, фото: Pixabay

Вы узнаете:

Приготовить средство из водки достаточно просто

Состав наносят непосредственно на листья сорняков

Сорная трава особенно раздражает тогда, когда пробивается там, где её совсем не ждёшь: между тротуарной плиткой, в швах патио или через небольшие трещины на дорожках.

Для таких случаев необязательно сразу отправляться в магазин за специальной химией. Иногда нужное средство уже находится дома, пишет Express.

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Один из необычных вариантов - обычная водка. Звучит странно, но её можно использовать для борьбы с отдельными сорняками, которые упрямо появляются в щелях и других труднодоступных местах.

Разумеется, речь не идёт о том, чтобы поливать спиртным весь участок. Такой способ больше подходит для точечного воздействия, когда нужно избавиться всего от нескольких нежелательных растений.

Приготовить средство достаточно просто. Водку смешивают с водой, добавляют немного средства для мытья посуды и переливают получившийся раствор в пульверизатор.

Затем состав наносят непосредственно на листья сорняков. Лучше выбрать сухой солнечный день: в таких условиях обработанная поверхность быстрее высыхает, а средство успевает подействовать.

После того как растения погибнут, их останется удалить вручную.

Однако при использовании такого способа важно соблюдать осторожность. Раствор следует наносить исключительно на нежелательную растительность, стараясь не задевать газон, цветы, овощные культуры и другие растения, которые вы хотите сохранить.

/ Инфографика: Главред

Смотрите видео - борьба с сорняками:

В видео автор проводит практическое сравнение недорогих средств для борьбы с сорняками, проверяя их эффективность против различных видов нежелательных растений. Он тестирует популярные составы, демонстрирует результаты обработки и выясняет, какие из них действительно стоят своих денег.

Также в ролике разбираются ключевые моменты, которые следует учитывать при выборе гербицида. Автор рассказывает, как подобрать действенное средство под конкретную задачу, на какие характеристики обратить внимание и как не переплачивать за функции, которые могут оказаться ненужными.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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