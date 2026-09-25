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Чтобы пионы зацвели весной: что обязательно нужно сделать после осенней пересадки

Дарья Пшеничник
25 сентября 2026, 20:47
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Эксперты объяснили, как поливать куст в первые недели после пересадки на новое место и почему избыток удобрений наносит больший вред, чем засуха.
Чтобы пионы зацвели весной: что обязательно нужно сделать после осенней пересадки
Как помочь пионам после пересадки / Коллаж: Главред, фото: Главред, скриншот из видео на YouTube

Вы узнаете:

видео дня
  • Почему осень считается лучшим временем для пересадки пионов
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  • Почему пион годами не дает бутонов

Только что пересаженная пион почти наверняка не зацветет следующей весной, а молодому кусту может понадобиться более трех лет, чтобы накопить ресурс для формирования почек. Самая частая причина многолетнего отсутствия цветов - слишком глубокая посадка: корни должны залегать всего в 5 сантиметрах от поверхности почвы, сообщает Martha Stewart.

Осень садоводы считают оптимальным временем для пересадки куста. С наступлением прохладной погоды растение сворачивает надземную активность и направляет ресурсы вниз, поэтому до морозов успевает укорениться на новом месте.

Логику этого цикла описывает преподаватель садоводства Лаура Айриш-Хансон.

"Пионы цветут в конце весны - в начале лета, а затем проводят остаток вегетационного периода, накапливая энергию в корнях. Эта энергия позволяет растениям зацвести следующей весной", - отметила она.

Полив у корней и минимум удобрений

Первые недели после пересадки - самый уязвимый период, и здесь главную роль играет техника полива. Садовница Кейт Волц подчеркивает, что дождеватели или распылители дают недостаточно влаги для глубоко расположенных корней.

"Пересаженные пионы следует поливать обильно и регулярно, пока они приживаются, используя шланг, направленный непосредственно на корни", - говорит Волц.

Эксперт не рекомендует следовать жесткому графику: ориентироваться следует на состояние почвы и доливать воду каждый раз, когда верхние несколько сантиметров подсыхают. Задача - поддерживать равномерную влажность, не превращая участок в болото.

С подкормкой ситуация противоположная. Небольшого количества компоста после пересадки достаточно, тогда как избыток удобрений наносит растению больше вреда, чем пользы.

Освещение и глубина залегания корней

Место под куст выбирают с расчетом на полное солнце. Отдельные сорта выдерживают кратковременную полутень в течение дня, но для пышного цветения растению требуется от шести до восьми часов яркого света и хорошо дренированная почва.

Если прошло несколько сезонов, а бутонов нет, Айриш-Хансон советует проверить глубину посадки.

"Если растение было посажено слишком глубоко, следует выкопать его, чтобы убедиться, что корни находятся всего в 5 сантиметрах от земли", - говорит она.

Заглубленный куст ведет себя предсказуемо: он наращивает обильную зеленую массу, но цветов дает мало или не дает их вовсе. Компенсацией за длительное ожидание эксперты называют долговечность культуры - на одном месте пион живет десятилетиями.

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Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти отточенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, простые советы по развлечениям, а также различные рекомендации по уходу за красотой.

Цель заключается в том, чтобы обучать, вдохновлять и предлагать идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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