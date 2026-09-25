'Обычная жизнь - просто мишень': Зеленский назвал новые цели российских атак

Главное из заявления Зеленского:
- Обычная жизнь для России - просто мишень
- Под ударом оказались бизнес, дата-центры, провайдеры
- Россия должна получить ответ на свой террор
Днем в пятницу, 25 сентября, страна-агрессор Россия нанесла удар дроном по офисному зданию в Киеве. Известно о четырех погибших, еще семь человек ранены, в том числе один ребенок. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Мои соболезнования родным и близким. Спасибо всем нашим экстренным службам, которые всегда оперативно помогают людям после российских атак", - говорится в сообщении.видео дня
Он добавил, что сегодня также были нанесены удары дронами по складу, используемому McDonald's.
"Ударный дрон против обычных продуктов. Россияне постоянно расширяют свою эскалационную операцию: американский и другой бизнес, датацентры, интернет-провайдеры - вся обычная жизнь для России просто мишень. Все это подрывает возможности людей оставаться на связи, учиться, работать", - подчеркнул глава государства.
По его словам, важно, чтобы мир отреагировал на все это и чтобы Россия ощущала ответные меры на свой террор.
"Наша дальность действия и санкции мирового сообщества должны совместно работать именно на это - на конкретные последствия для России", - подчеркнул Зеленский.
Каков план РФ по ударам по энергетике
Министр энергетики Денис Шмыгаль говорил, что Россия подготовила два подробных документа относительно зимней кампании против энергетики Украины, в которых определены конкретные объекты, количество и типы вооружения для их поражения.
По его словам, отдельные планы предусмотрены для Киева, Харькова, Одессы и других крупных городов.
"На прошлой неделе мы получили от наших спецслужб материалы, которые они получили от российской стороны - стратегия действий российских террористов на эту зиму. Это поразило наших партнеров, как и нас, своим цинизмом, таким холодным террористическим расчетом того, как уничтожать нашу энергетику", - подчеркнул он.
Удары РФ по Украине - последние новости
Как сообщал Главред, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Соломенском районе Киева российский БПЛА попал в офисное здание. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие. В результате атаки врага также повреждено одно медицинское учреждение столицы.
В результате российской атаки на Киев в ночь на 24 сентября были уничтожены и повреждены объекты украинского бизнеса. В частности, разрушено отделение №6 "Новой почты" и повреждено сортировочное депо.
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко предупреждал, что Россия может готовить новый удар по Украине с применением баллистических ракет. Соответствующие признаки в настоящее время фиксируются.
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О персоне: Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль - украинский государственный деятель, инженер-экономист, министр энергетики с 14 января 2026 года. Министр обороны Украины с 17 июля 2025 года по 13 января 2026 года. Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года по 16 июля 2025 года. Кандидат экономических наук (2003). Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 4 лет), пишет Википедия.
Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 5 лет).
В 2021 году 46-летний Денис Шмыгаль вошел в список 100 самых влиятельных украинцев по версии еженедельника "Фокус". Премьер-министру отвели 7-е место в рейтинге. Успех Шмыгаля объясняют поддержкой Владимира Зеленского и инициативами президентского офиса.
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