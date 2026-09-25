'Обычная жизнь - просто мишень': Зеленский назвал новые цели российских атак

Зеленский подчеркнул, что Россия расширяет удары по бизнесу, дата-центрам и логистике.

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Последствия удара по Киеву / коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Главное из заявления Зеленского:

Обычная жизнь для России - просто мишень

Под ударом оказались бизнес, дата-центры, провайдеры

Россия должна получить ответ на свой террор

Днем в пятницу, 25 сентября, страна-агрессор Россия нанесла удар дроном по офисному зданию в Киеве. Известно о четырех погибших, еще семь человек ранены, в том числе один ребенок. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мои соболезнования родным и близким. Спасибо всем нашим экстренным службам, которые всегда оперативно помогают людям после российских атак", - говорится в сообщении. видео дня

Он добавил, что сегодня также были нанесены удары дронами по складу, используемому McDonald's.

"Ударный дрон против обычных продуктов. Россияне постоянно расширяют свою эскалационную операцию: американский и другой бизнес, датацентры, интернет-провайдеры - вся обычная жизнь для России просто мишень. Все это подрывает возможности людей оставаться на связи, учиться, работать", - подчеркнул глава государства.

По его словам, важно, чтобы мир отреагировал на все это и чтобы Россия ощущала ответные меры на свой террор.

"Наша дальность действия и санкции мирового сообщества должны совместно работать именно на это - на конкретные последствия для России", - подчеркнул Зеленский.

Каков план РФ по ударам по энергетике

Министр энергетики Денис Шмыгаль говорил, что Россия подготовила два подробных документа относительно зимней кампании против энергетики Украины, в которых определены конкретные объекты, количество и типы вооружения для их поражения.

По его словам, отдельные планы предусмотрены для Киева, Харькова, Одессы и других крупных городов.

"На прошлой неделе мы получили от наших спецслужб материалы, которые они получили от российской стороны - стратегия действий российских террористов на эту зиму. Это поразило наших партнеров, как и нас, своим цинизмом, таким холодным террористическим расчетом того, как уничтожать нашу энергетику", - подчеркнул он.

Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Соломенском районе Киева российский БПЛА попал в офисное здание. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие. В результате атаки врага также повреждено одно медицинское учреждение столицы.

В результате российской атаки на Киев в ночь на 24 сентября были уничтожены и повреждены объекты украинского бизнеса. В частности, разрушено отделение №6 "Новой почты" и повреждено сортировочное депо.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко предупреждал, что Россия может готовить новый удар по Украине с применением баллистических ракет. Соответствующие признаки в настоящее время фиксируются.

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О персоне: Денис Шмыгаль Денис Шмыгаль - украинский государственный деятель, инженер-экономист, министр энергетики с 14 января 2026 года. Министр обороны Украины с 17 июля 2025 года по 13 января 2026 года. Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года по 16 июля 2025 года. Кандидат экономических наук (2003). Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 4 лет), пишет Википедия. Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 5 лет). В 2021 году 46-летний Денис Шмыгаль вошел в список 100 самых влиятельных украинцев по версии еженедельника "Фокус". Премьер-министру отвели 7-е место в рейтинге. Успех Шмыгаля объясняют поддержкой Владимира Зеленского и инициативами президентского офиса.

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