"Будет очень короткой": в России анонсировали новую "СВО", подробности

Россияне открыто угрожают новым вторжением и ракетными обстрелами.

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Россияне угрожают обстреливать ракетами не только Украину / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

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Пропагандисты РФ заговорили о нападении на Литву

Оккупантам не понравилось обсуждение размещения ядерного оружия в Литве

РФ угрожает Литве ракетными ударами

Государственное агентство страны-агрессора России "РИА Новости" опубликовало материал с угрозами военного нападения и ракетных ударов по Литве, назвав это "еще одной короткой ОВО".

Поводом для очередной волны угроз со стороны Кремля стало решение парламента Литвы восстановить законодательную возможность размещения на территории страны ядерного оружия союзников по НАТО. Об этом сообщает "Агентство".

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Автором публикации является российский пропагандист Александр Носович - руководитель ресурса RuBaltic.Ru и член Совета по внешней и оборонной политике РФ.

"Поскольку наши противники первыми переводят разговор в плоскость ядерной угрозы, то Россия может позволить себе даже отказ от ввода сухопутного контингента. Только ракеты с соответствующим зарядом", - говорится в тексте.

Публикация пропагандистов РФ о новой "СВО" / фото: скриншот

Как РФ планирует атаковать три европейские страны

Главред писал, что Россия готовит операцию с использованием ударных беспилотников против Испании, Франции или Италии. Запускать дроны планируют с торговых судов в международных водах. Американская разведка собрала данные об этих планах Кремля и передала их нескольким европейским правительствам, а Париж, Мадрид и Рим получили отдельное предупреждение о возможной подготовке атаки против одной из трех стран.

Литовские чиновники знают и тип аппарата - это "Гербера": около двух метров в длину, размах крыльев 2,5 метра, вес до 18 килограммов, скорость около 160 км/ч и заявленная максимальная дальность 600 километров, которая зависит от боевой нагрузки и ветра. Один корабль способен нести несколько таких дронов, а их запуск значительно проще, чем у Shahed или "Герань".

БПЛА Гербера / Инфографика: Главред

Нападение РФ на страны НАТО - последние новости

Напомним, Главред писал, что Россия уже несколько лет подряд ведет против стран НАТО и Евросоюза гибридную войну. Но если враг перейдет от дозированных провокаций к открытым действиям, способность Европы действовать единым фронтом против РФ остается под вопросом.

Ранее европейские спецслужбы предупреждали о возможном усилении российской активности против стран НАТО. По оценкам некоторых представителей разведывательного сообщества, Москва может попытаться проверить готовность Альянса к противостоянию уже в ближайшие месяцы.

Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что часть западных политиков якобы пытается спровоцировать прямой конфликт между НАТО и Россией после провала стратегии, направленной на поражение Москвы в войне против Украины.

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Об источнике: Агентство Агентство - это независимое российское интернет-издание, которое позиционирует себя как проект журналистов и репортеров-расследователей, ранее вынужденных покинуть работу в других независимых российских СМИ из-за давления со стороны властей. Оно публикует новости и аналитику о событиях в России и мире.

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