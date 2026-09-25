Как за 5 минут определить кислотность почвы: простой трюк с содой и уксусом

Кислая почва мешает растениям усваивать удобрения, поэтому уровень pH нужно регулярно проверять.

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Как определить кислотность почвы без приборов / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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Как за 5 минут определить кислотность почвы дома

Почему кислая почва вредит урожаю даже с удобрениями

Чем и когда лучше раскислять землю на участке

Кислая почва - невидимый враг урожая, из-за которого растения чахнут и желтеют даже при регулярных подкормках. Опытный садовод Екатерина на своем YouTube-канале "Загородные будни" поделилась простым и доступным экспресс-методом проверки pH грунта с помощью обычной пищевой соды и столового уксуса.

Чем опасна повышенная кислотность почвы

Многие огородники сталкиваются с ситуацией, когда растения плохо растут, скидывают бутоны, а их листья желтеют несмотря на качественные удобрения. Причина часто кроется в кислотности грунта. В закисленной земле растения просто не способны усваивать питательные вещества, из-за чего урожай снижается в разы.

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Как определить кислотность почвы без приборов

Для проверки почвы в домашних условиях не обязательно покупать дорогостоящий pH-метр. Вам понадобятся:

образцы земли из разных участков сада (с клумбы, грядок, из-под чеснока или зелени);

одноразовые пластиковые стаканчики;

столовый уксус и пищевая сода;

чистая вода (фильтрованная или бутилированная).

Важно! Не используйте воду из-под крана, колодца или скважины. В ней содержатся минералы и микроэлементы, которые могут вступить в реакцию с ингредиентами и полностью исказить результат теста.

Как проверить почву за 5 минут

Возьмите пробу земли с глубины нескольких сантиметров, положите в стаканчик и подпишите, с какого именно участка взят грунт. Разделите каждый образец земли на два отдельных стаканчика и добавьте немного чистой бутилированной воды, чтобы получилась кашица. Проверка уксусом (на нейтральность/щелочь): в первый стаканчик налейте немного столового уксуса. Проверка содой (на кислотность): во второй стаканчик насыпьте чайную ложку пищевой соды. Подождите 1 минуту и оцените реакцию.

Как расшифровать результаты

Легкое шипение с уксусом / тишина с содой: почва нейтральная или близкая к нейтральной. Это идеальный вариант для большинства овощей, ягод и садовых цветов.

Пена и шипение с содой / тишина с уксусом: почва кислая или слабокислая. Такому участку требуется срочное раскисление.

Отсутствие реакции в обоих стаканах: почва нейтральная, сбалансированная.

Для эксперимента Екатерина отобрала образцы с цветочной клумбы, постоянной овощной грядки, огорода с севооборотом и участка под чесноком.

Из четырех проб почвы на приусадебном участке оказались нейтральными после двух лет регулярного раскисления золой и доломитовой мукой. По словам садовода, нейтральный грунт идеально подходит большинству овощей и цветов.

Кислую реакцию зафиксировали только на участке возле чеснока, где землю никогда не раскисляли.

"Там, где уксус, - ноль реакции. А вот в стаканчике с содой пошел процесс! Почва слегка пенится, а это верный признак того, что грунт кислый или слабокислый", - подчеркнула садовод.

Этот участок она будет раскислять золой или доломитовой мукой.

Как раскислить почву на огороде

От уровня pH зависит, будет ли работать вся агротехника на участке. Именно поэтому, по словам Екатерины, этот показатель стоит контролировать регулярно.

"Закисленная почва - это невидимый враг вашего урожая. В таком грунте растения просто не способны усваивать питательные вещества, даже если вы используете самые качественные удобрения. В итоге листья желтеют, бутоны опадают, а урожай оставляет желать лучшего", - убеждена Екатерина.

Самым простым способом исправить ситуацию садовод называет внесение древесной золы. Среди альтернатив она упоминает доломитовую муку и мел.

Сроки для разных средств отличаются: более медленным раскислителям нужно время, чтобы земля адаптировалась к новому составу.

"Вносить доломитовую муку и мел лучше осенью или ранней весной, чтобы почва успела восстановиться. А вот золу я добавляю регулярно - при каждой посадке", - советует эксперт.

Автор признает, что домашний метод уступает по точности лабораторному анализу или специальному pH-метру. При этом сама процедура занимает около пяти минут, поэтому провести ее стоит даже тем, кто никогда не интересовался составом земли на участке.

"Для обычного садовода такого теста более чем достаточно, чтобы понять природу своего грунта: кислый он, нейтральный или щелочной. И главное - всегда наблюдайте за своими растениями. Они сами подскажут, если им чего-то не хватает", - отмечает Екатерина.

Смотрите видео - Как проверить кислотность почвы в домашних условиях:

Ранее Главред писал, что сорняки могут многое рассказать о состоянии почвы в саду. Например, о ее кислотности (pH). Детальнее читайте в материале: Как определить состав почвы по сорнякам: о чем скажут крапива, клевер и лебеда.

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YouTube-канал "Заміські будні" Автор и ведущая канала Екатерина. Живет и ведет хозяйство в Центральной Украине. Тематика канала: загородная жизнь, садоводство, огородничество, уход за цветами и декоративными растениями, а также бытовые сюжеты и видео о покупке/обустройстве дома (обзоры сада, высадка цветов и эксперименты). По словам Екатерины, в конце 2021 года она с мужем приобрела дом с участком и начала создавать свой загородный дом и сад. "Я более 16 лет занимаюсь огородничеством, поэтому делюсь собственным опытом выращивания овощей, ухода за цветами и декоративными растениями и сезонных работ в саду и на огороде. Здесь я показываю нашу настоящую загородную жизнь: дом, сад, огород, цветы, домашние дела, животных, семью, покупки, ремонты, эксперименты и маленькие и большие приключения наших будней", - говорится в описании к каналу. На канале опубликовано более 380 видеороликов, а количество подписчиков составляет свыше 2,2 тыс. человек.

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