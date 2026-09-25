Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Научные факты

Взрыв десятков атомных бомб: Земле угрожает "астероид апокалипсиса"

Алексей Тесля
25 сентября 2026, 02:15
google news Подпишитесь
на нас в Google
В случае гипотетического удара Бенну о Землю последствия могут оказаться масштабными.
космос
Ученые сделали важное открытие / Коллаж: Главред, фото: Pixabay

Вы узнаете:

  • Существует вероятность столкновения астероида Бенну с Землей
  • Энергия столкновения будет сопоставима с взрывом десятков атомных бомб

Астероид Бенну, который нередко называют "астероидом апокалипсиса", остается одним из космических объектов, за которыми особенно внимательно наблюдают ученые.

Причина - потенциальная возможность его столкновения с нашей планетой в далеком будущем, пишет Stars Insider.

видео дня

Специалисты рассматривают 24 сентября 2182 года как одну из возможных дат сближения, при которой существует вероятность столкновения Бенну с Землей. Потенциальный сценарий уже стал предметом внимания NASA, специалисты которого продолжают собирать данные об астероиде и изучать способы снижения возможного риска.

Бенну проходит относительно близко к Земле примерно раз в шесть лет, благодаря чему астрономы могут регулярно наблюдать за изменениями его орбиты и характеристиками. Дополнительную информацию удалось получить в рамках миссии OSIRIS-REx. Космический аппарат NASA достиг астероида, собрал образцы его вещества и доставил их на Землю для дальнейшего исследования.

Полученные сведения помогают ученым лучше понимать поведение Бенну и рассчитывать его траекторию на длительных временных отрезках. В перспективе подобные исследования могут использоваться для разработки методов воздействия на потенциально опасные астероиды, если возникнет реальная угроза столкновения.

В случае гипотетического удара Бенну о Землю последствия могут оказаться масштабными. По некоторым оценкам, энергия столкновения будет сопоставима с взрывом десятков атомных бомб, что способно вызвать серьезные разрушения на большой территории.

При этом речь идет о событии, которое, согласно текущим расчетам, может произойти лишь через более чем полтора столетия. Наблюдения за Бенну продолжаются именно для того, чтобы ученые могли заранее уточнять его траекторию и при необходимости оценить варианты предотвращения потенциально опасного сближения.

Ученые раскрыли новые подробности о необычном объекте

Астрономы недавно обратили внимание на редкий космический объект, прибывший в Солнечную систему из-за ее пределов. Речь идет о комете 3I/ATLAS, которая стала лишь вторым за всю историю наблюдений межзвездным объектом, замеченным внутри нашей системы.

Исследователи отмечают необычное поведение кометы: при относительно небольших размерах она демонстрирует крайне высокую активность. В частности, 3I/ATLAS выбрасывает в окружающее пространство колоссальное количество углекислого газа - примерно 940 триллионов молекул каждую секунду.

Такое соотношение размеров и интенсивности выбросов делает 3I/ATLAS особенно интересным объектом для дальнейшего изучения. Ученые продолжают наблюдать за кометой, чтобы лучше понять ее состав, происхождение и особенности поведения во время прохождения через Солнечную систему.

Ранее сообщалось о том, какая песня впервые зазвучала в космосе. Мало кто знает, что более 60 лет назад впервые во Вселенной зазвучала именно украинская песня.

Напомним, ранее Главред писал о том, почему планеты круглые, а астероиды нет. Форма планет и астероидов определяется их массой и гравитационным воздействием.

Другие интересные материалы:

Об источнике - Stars Insider

Международный цифровой медиаресурс и производитель контента, который освещает новости о шоу-бизнесе, кино, телевидении, музыке и жизни знаменитостей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
наука
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ готовит мобилизацию и новое наступление: Макрон раскрыл цель Кремля

РФ готовит мобилизацию и новое наступление: Макрон раскрыл цель Кремля

01:12Мир
РФ составила детальный план ударов по энергетике Украины: раскрыто, что в нем

РФ составила детальный план ударов по энергетике Украины: раскрыто, что в нем

22:12Война
Украина договорилась о ракетах для Patriot — ПВО ждет серьезное усиление

Украина договорилась о ракетах для Patriot — ПВО ждет серьезное усиление

22:03Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра, 25 сентября: Кроликам - сделки, Змеям - управление

Китайский гороскоп на завтра, 25 сентября: Кроликам - сделки, Змеям - управление

РФ ударила баллистикой по роддому и жилым домам в Киеве, есть погибшие

РФ ударила баллистикой по роддому и жилым домам в Киеве, есть погибшие

Один простой трюк — и дома станет теплее: радиаторы заработают на полную

Один простой трюк — и дома станет теплее: радиаторы заработают на полную

Как сушить белье в квартире в холод: простой способ без лишней сырости

Как сушить белье в квартире в холод: простой способ без лишней сырости

Перехватчики реактивных "Шахедов" были "готовы" ещё зимой: что с ними случилось

Перехватчики реактивных "Шахедов" были "готовы" ещё зимой: что с ними случилось

Последние новости

03:33

Как за 5 минут определить кислотность почвы: простой трюк с содой и уксусом

03:01

Как выбрать зимний комбинезон для ребенка: советы опытной мамы

02:15

Взрыв десятков атомных бомб: Земле угрожает "астероид апокалипсиса"

01:12

РФ готовит мобилизацию и новое наступление: Макрон раскрыл цель Кремля

24 сентября, четверг
23:57

"Встречи с Путиным не будет": неожиданный сценарий завершения войны

Зимой Россию ждет большой "туапсец": Загородний назвал болевые точки, по которым будет бить УкраинаЗимой Россию ждет большой «туапсец»: Загородний назвал болевые точки, по которым будет бить Украина
23:08

Унитаз засияет чистотой: копеечный домашний способ удивит результатомВидео

22:51

Если часто собирается вода в холодильнике: как решить проблему без мастера

22:12

РФ составила детальный план ударов по энергетике Украины: раскрыто, что в нем

22:03

Украина договорилась о ракетах для Patriot — ПВО ждет серьезное усиление

Реклама
21:58

"Никто не будет платить налоги, если бизнеса не останется": Андрусив - об обстрелахмнение

21:47

Осенняя обрезка деревьев: когда она пойдет на пользу, а когда наоборот навредит

21:46

Переговоры Трампа и Си Цзиньпина в Белом доме завершились - говорили ли об Украине

21:12

РФ меняет тактику: генерал раскрыл цель затяжных атак на Киев

20:40

Один простой трюк — и дома станет теплее: радиаторы заработают на полнуюВидео

20:21

Почему энергетического перемирия не будет — названа неожиданная причина

20:03

"Анкориджские договоренности" исчезли из переговоров: Зеленский назвал причину

19:58

Что "погасит" экономику РФ: раскрыт сценарий краха режима Путина

19:44

Один тип кухонной доски сильно затупляет ножи: как выбрать лучший вариантВидео

19:31

Точно не "сиюминутно": как сказать на украинском правильно

19:11

Украинец устроил резню в Польше - Зеленский отреагировал

Реклама
18:34

Как сушить белье в квартире в холод: простой способ без лишней сыростиВидео

18:26

"Эта зима будет критически тяжелой": почему ПВО не успевает за реактивными дронами

18:25

Перехватчики реактивных "Шахедов" были "готовы" ещё зимой: что с ними случилось

18:23

Какой праздник 25 сентября: верующим рекомендуют не скупиться на добрые дела

17:26

Как подготовить грядки под озимый чеснок — что внести осенью для рекордного урожаяВидео

17:00

"Война закончится": эксперт сказал, когда РФ не сможет продолжать боевые действия

16:49

Единственная дочь Курта Кобейна впервые за 8 лет появилась на публике — как она выглядит

16:44

Зеленский раскрыл 3 требования США к Украине и РФ: что должно произойти первым

16:27

"Это — ловушка для Трампа": названы главные сигналы встречи Зеленского с президентом США

16:09

Новый управляющий "Моршинской" планирует немедленно приступить к аудиту группы — Герман

16:04

"Ракета возле нас попала": Наталка Денисенко вышла на связь после прилета

16:02

Эльнур Мехтиев дал интервью: ENSO, "Урбан" и знакомство со Столаром актуально

16:00

Доллар резко взлетел, евро падает: новый курс валют на 25 сентября

15:59

"Всё зависит от него": назван единственный сценарий и условие завершения войны

15:44

Как избавиться от разводов на посуде: секрет блестящих тарелок от повара

15:28

Инсценировал самоубийство в Одессе и сбежал: кем был настоящий прототип Джеймса БондаВидео

15:16

Как подобрать цвет колготок к образу: блогер назвала 6 правилВидео

14:56

Атака РФ оставила бизнес в руинах: уничтожены "Новая почта", бренд Dukachi и фабрикаФото

14:52

После атаки РФ парень угостил коммунальщиц кофе: видео растрогало украинцев

14:00

Как почистить осеннюю обувь из кожи, замши и нубука в домашних условиях

Реклама
13:58

Интернет в Украине существенно подорожает: провайдер предупредил о росте тарифов

13:37

"Пошли народные методы": беременная Витвицкая пытается ускорить роды

13:31

Многие украинцы без света: из-за атак РФ зафиксированы обесточивания в 8 областях

13:03

Дрова нужно класть наоборот: хитрый способ разжигания камина

12:59

В Украине потепление почти полностью вытеснит дожди: когда изменится погода

12:48

"Посочувствовать новой пассии": экс-жена Ращука сделала резкое заявление

12:33

Абсолютно новый рецепт драников из цветной капусты – готовятся 15 минут

12:08

РФ ударила по ферме на Харьковщине: погибли шесть аграриев, 12 - ранены

12:02

Проблема не в сложном характере: почему дети непослушны, психолог ответила

11:37

В Украине может исчезать мобильная связь и интернет: предупреждение эксперта

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Регионы
Новости ОдессыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости Полтавы
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять