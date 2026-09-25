Взрыв десятков атомных бомб: Земле угрожает "астероид апокалипсиса"

В случае гипотетического удара Бенну о Землю последствия могут оказаться масштабными.

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Ученые сделали важное открытие / Коллаж: Главред, фото: Pixabay

Вы узнаете:

Существует вероятность столкновения астероида Бенну с Землей

Энергия столкновения будет сопоставима с взрывом десятков атомных бомб

Астероид Бенну, который нередко называют "астероидом апокалипсиса", остается одним из космических объектов, за которыми особенно внимательно наблюдают ученые.

Причина - потенциальная возможность его столкновения с нашей планетой в далеком будущем, пишет Stars Insider.

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Специалисты рассматривают 24 сентября 2182 года как одну из возможных дат сближения, при которой существует вероятность столкновения Бенну с Землей. Потенциальный сценарий уже стал предметом внимания NASA, специалисты которого продолжают собирать данные об астероиде и изучать способы снижения возможного риска.

Бенну проходит относительно близко к Земле примерно раз в шесть лет, благодаря чему астрономы могут регулярно наблюдать за изменениями его орбиты и характеристиками. Дополнительную информацию удалось получить в рамках миссии OSIRIS-REx. Космический аппарат NASA достиг астероида, собрал образцы его вещества и доставил их на Землю для дальнейшего исследования.

Полученные сведения помогают ученым лучше понимать поведение Бенну и рассчитывать его траекторию на длительных временных отрезках. В перспективе подобные исследования могут использоваться для разработки методов воздействия на потенциально опасные астероиды, если возникнет реальная угроза столкновения.

В случае гипотетического удара Бенну о Землю последствия могут оказаться масштабными. По некоторым оценкам, энергия столкновения будет сопоставима с взрывом десятков атомных бомб, что способно вызвать серьезные разрушения на большой территории.

При этом речь идет о событии, которое, согласно текущим расчетам, может произойти лишь через более чем полтора столетия. Наблюдения за Бенну продолжаются именно для того, чтобы ученые могли заранее уточнять его траекторию и при необходимости оценить варианты предотвращения потенциально опасного сближения.

Ученые раскрыли новые подробности о необычном объекте

Астрономы недавно обратили внимание на редкий космический объект, прибывший в Солнечную систему из-за ее пределов. Речь идет о комете 3I/ATLAS, которая стала лишь вторым за всю историю наблюдений межзвездным объектом, замеченным внутри нашей системы.

Исследователи отмечают необычное поведение кометы: при относительно небольших размерах она демонстрирует крайне высокую активность. В частности, 3I/ATLAS выбрасывает в окружающее пространство колоссальное количество углекислого газа - примерно 940 триллионов молекул каждую секунду.

Такое соотношение размеров и интенсивности выбросов делает 3I/ATLAS особенно интересным объектом для дальнейшего изучения. Ученые продолжают наблюдать за кометой, чтобы лучше понять ее состав, происхождение и особенности поведения во время прохождения через Солнечную систему.

Ранее сообщалось о том, какая песня впервые зазвучала в космосе. Мало кто знает, что более 60 лет назад впервые во Вселенной зазвучала именно украинская песня.

Напомним, ранее Главред писал о том, почему планеты круглые, а астероиды нет. Форма планет и астероидов определяется их массой и гравитационным воздействием.

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