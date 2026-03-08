Астероид-"убийца" несётся к Луне: есть ли угроза для Земли и человечества

Вы узнаете:
- Астероид пройдёт примерно в 21 тысяче километров от поверхности Луны
- Размер объекта составляет около 90 метров — сопоставимо с высотой Statue of Liberty
Учёные уточнили орбиту астероида 2024 YR4 и пришли к выводу, что он не представляет опасности для Луны.
Новые наблюдения, полученные с помощью космического телескопа James Webb Space Telescope, позволили специалистам NASA значительно точнее рассчитать его траекторию и исключить вероятность столкновения в декабре 2032 года, пишет Unilad.
По обновлённым расчётам Center for Near Earth Object Studies, 22 декабря 2032 года астероид пройдёт примерно в 21 тысяче километров от поверхности Луны. Ранее, по оценкам начала 2025 года, вероятность удара оценивалась примерно в 4,3%. Новые данные, полученные в феврале, позволили окончательно снять эти опасения.
В NASA объяснили, что орбита самого астероида не изменилась — просто учёные получили более точные измерения его движения благодаря сверхчувствительным приборам телескопа "Уэбб".
Размер объекта составляет около 90 метров — сопоставимо с высотой Statue of Liberty. Долгое время он был слишком тусклым для детального наблюдения с Земли, поэтому исследователи из Johns Hopkins Applied Physics Laboratory использовали возможности космического телескопа, чтобы зафиксировать один из самых слабых сигналов астероидов, когда-либо зарегистрированных.
Ранее астероид относили к категории так называемых "убийц городов", поскольку при падении на Землю объект такого размера мог бы вызвать серьёзные разрушения. Однако специалисты Jet Propulsion Laboratory подтвердили, что в ближайшие сто лет он не угрожает ни Луне, ни нашей планете.
Тем не менее NASA продолжает наблюдение за околоземными объектами в рамках программ планетарной защиты, поскольку новые данные могут со временем уточнять орбиты подобных космических тел.
Эксперты рассказали, что известно о новом космическом объекте
Не так давно астрономы выявили необычный объект из межзвёздного пространства, который поразил учёных своей необычной активностью. Комета 3I/ATLAS, ставшая лишь второй в истории, посетившей нашу систему из-за её пределов, оказалась гораздо меньше, чем ожидалось. Однако, несмотря на малые размеры, она выделяет впечатляющее количество углекислого газа — около 940 триллионов молекул каждую секунду, что делает её крайне активной среди подобных объектов.
Ранее сообщалось о том, какая песня впервые зазвучала в космосе. Мало кто знает, что более 60 лет назад впервые во Вселенной зазвучала именно украинская песня.
Напомним, ранее Главред писал о том, почему планеты круглые, а астероиды нет. Форма планет и астероидов определяется их массой и гравитационным воздействием.
Об источнике: UNILAD
Британская интернет-медийная компания и веб-сайт, принадлежащий LADbible Group. Компания позиционирует себя как "основную платформу для молодежи для последних новостей и актуального вирусного контента" и имеет офисы в Лондоне и Манчестере.
