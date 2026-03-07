Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Сотрудничество РФ и Ирана прекратится: Стубб заговорил о выгоде для Украины

Мария Николишин
7 марта 2026, 20:16
Стубб добавил, что Россия также получит свою выгоду от конфликта на Ближнем Востоке.
Сотрудничество РФ и Ирана прекратится: Стубб заговорил о выгоде для Украины
Ситуация на Ближнем Востоке может быть выгодной для Украины / коллаж: Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

  • Конфликт на Ближнем Востоке помешает сотрудничеству России и Ирана
  • Это может быть выгодно для Украины
  • Также это может создать возможности для дипломатии в отношении Украины

Конфликт на Ближнем Востоке может помешать стране-агрессору России сотрудничать с Ираном в военном плане. Потенциально это может быть выгодно для Украины. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью во время государственного визита в Индию, передает Bloomberg.

По его словам, Иран и Россия сейчас не могут сотрудничать в области ракет или оборонной промышленности.

видео дня

Он также добавил, что изменение глобального внимания может создать возможности для дипломатии в отношении Украины, обеспечив "пространство для переговорщиков".

Однако Стубб подчеркнул, что Россия, которая является крупным производителем и экспортером сырой нефти, тоже получит свою выгоду.

"Рост цен на нефть, по сути, будет кормить российскую военную машину", - подчеркнул он.

Поможет ли России конфликт на Ближнем Востоке

Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар считает, что военная кампания США против Ирана и возможное повышение цен на нефть не решат экономических проблем России.

По его словам, даже при временных скачках стоимости энергоресурсов Москва вряд ли получит значительные сверхприбыли.

"Таким ценовым всплеском Россия своих проблем не решит", - подчеркнул он.

Операция США и Израиля в Иране - что известно

Как сообщал Главред, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил о возможности нанесения серьезного удара по Ирану. В частности, рассматриваются варианты полного разрушения районов и уничтожения определенных групп людей, которые до сих пор не рассматривались как цели.

Также известно, что Трамп в частных беседах проявлял интерес к возможному размещению американских сухопутных войск на территории Ирана.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте говорил, что НАТО не вовлечено в совместную операцию США и Израиля против Ирана, однако среди стран-членов Альянса преобладает поддержка действий, направленных на сдерживание ядерных и ракетных возможностей этого государства.

Читайте также:

О персоне: Александр Стубб

Кай-Йоран Александр Стубб - финский и европейский государственный деятель, дипломат. Президент Финляндии с 1 марта 2024 года, бывший премьер-министр Финляндии. В 2008 - 2011 годах был министром иностранных дел Финляндии, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Иран Ближний Восток война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Обещали еще два года назад: почему Украина до сих пор не получила F-16 от Бельгии

Обещали еще два года назад: почему Украина до сих пор не получила F-16 от Бельгии

19:45Мир
"Были близки": Трамп сделал заявление о мирном соглашении между Украиной и РФ

"Были близки": Трамп сделал заявление о мирном соглашении между Украиной и РФ

18:21Война
Число погибших резко растет - новые детали удара по многоэтажке в Харькове

Число погибших резко растет - новые детали удара по многоэтажке в Харькове

17:52Война
Реклама

Популярное

Ещё
Без волос: российского певца Николаева невозможно узнать

Без волос: российского певца Николаева невозможно узнать

Сорняки исчезнут за день: как приготовить простой домашний раствор без химии

Сорняки исчезнут за день: как приготовить простой домашний раствор без химии

Будет везти во всём: знаки зодиака, которым март принесёт неожиданный успех

Будет везти во всём: знаки зодиака, которым март принесёт неожиданный успех

Гороскоп Таро на завтра 8 марта: Рыбам - думать, Стрельцам - задавать вопросы

Гороскоп Таро на завтра 8 марта: Рыбам - думать, Стрельцам - задавать вопросы

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке робота-сушиста за 23 секунды

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке робота-сушиста за 23 секунды

Последние новости

20:29

Что может "завалить" РФ: раскрыт сценарий, которого больше всех бояться в Кремле

20:16

Сотрудничество РФ и Ирана прекратится: Стубб заговорил о выгоде для Украины

20:05

Почему китайцы не пользуются вилками: ответ вас удивит

19:45

Обещали еще два года назад: почему Украина до сих пор не получила F-16 от Бельгии

19:42

Чёрная плесень больше не проблема: простое решение работает за считанные минуты

Будет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости РоссииБудет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости России
19:23

Жаждаемое потепление: температура в Тернопольской области скоро резко подскочит

19:10

Почему Тегеран обстреливает всех и до кого может дотянуться: Денисенко назвал причинумнение

18:24

У Зеленского появились неожиданные "рычаги влияния" на Трампа: СМИ узнали детали

18:21

"Были близки": Трамп сделал заявление о мирном соглашении между Украиной и РФВидео

Реклама
18:02

Что посадить рядом для двойного урожая: проверенные сочетания культур

18:00

"Сыграли свою роль": Меган Маркл попала в серьезные проблемы в США

17:52

Число погибших резко растет - новые детали удара по многоэтажке в ХарьковеФото

17:31

Резкие подъемы или падения: банкир сказал, каким будет курс валют с понедельника

17:30

Удержали ключевые направления: Зеленский заявил об ощутимых результатах ВСУ

17:19

"Уровень Лувра": где в Украине нашли уникальное сокровище возрастом 1700 летВидео

17:10

Подруги заметили в воде нечто жуткое: существо двигалось прямо под нимиВидео

17:04

"Ее травили в России": известный режиссер разнес Лорак за вранье

16:35

У Симоньян заговорили о прощании: приглашают на последний вечер

16:27

Будут полностью разрушены целые районы: Трамп угрожает Ирану новым мощным ударом

16:16

Груша растет, но не плодоносит: ошибка, которую совершают почти все садоводы

Реклама
16:15

Новый элемент давления: Братчук назвал особенности ночной атаки РФ по Украине

15:55

Сердце не выдержало: звезда "Криминального чтива" внезапно скончался

15:54

Начал двигаться сам по себе: семья заметила в саду странный металлический шар

15:50

Что нельзя делать в праздник 8 марта: строгие приметы и запреты

15:39

"Давняя мечта России": дипломат объяснил, как РФ хочет использовать войну в ИранеВидео

15:24

Планы врага сорваны: бойцы ГУР остановили наступление РФ на областной центрВидео

15:06

Волна тепла до +16 врывается на Львовщину: какой будет погода 8 марта

14:41

США готовят ослабление санкций против РФ - Бессент

14:35

Без волос: российского певца Николаева невозможно узнать

14:33

Россия нанесла удар по Харькову новым типом ракет: подробности ночной атаки

14:23

Выражение "идти навстречу" употребляют неправильно - как сказать по-украинскиВидео

14:14

"Подвергаю ребенка опасности": Белень приняла решение после удара по Харькову

14:12

Почему кот нервничает без причины: звуки, запахи и привычки, которые его пугают

14:02

Украина триумфирует на Паралимпиаде-2026 - сколько медалей уже удалось завоевать

14:00

Тля боится как огня: всего три ингредиента — и насекомые исчезнутВидео

13:28

Срыв переговоров о мире: Россия выставила ультиматум Украине и угрожает демаршем

13:21

"Попросила добавить": в фильме с Джоли вспомнили о войне в УкраинеВидео

12:48

Настоящие иконы стиля: три знака зодиака с безупречным вкусом

12:45

Ракеты ATACMS и SCALP разнесли важный объект РФ: Генштаб рассказал об успехахВидео

12:40

"Глупый вопрос": Трамп набросился на журналиста из-за неудобной темы о Путине

Реклама
12:28

3 породы собак, которые ведут себя хуже всего: список удивил владельцевВидео

12:17

"Очень страшно было": известная ведущая под обстрелами вырвалась из Дубая

11:51

Популярная российская актриса погибла с дочерью в ДТП

11:46

Кулинарная роскошь с ужасной историей: как на самом деле придумали фуа-гра

11:30

Гороскоп на завтра 8 марта: Львам - неприятности, Весам - зависть

10:57

"Будто оторвали часть тела": Елена Тополя рассказала о своей боли

10:54

Какой цвет интерьера привлечет удачу: идеальные оттенки для каждого знака зодиака

10:26

Мамы погибли вместе с детьми: жуткие подробности из ХарьковаФото

10:26

Трамп рассматривает ввод сухопутных войск США в Иран: что известно

10:16

Летели гиперзвуковые "Цирконы", "Калибры" и рой БПЛА: сколько целей сбили ВСФото

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять