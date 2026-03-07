Сотрудничество РФ и Ирана прекратится: Стубб заговорил о выгоде для Украины

Стубб добавил, что Россия также получит свою выгоду от конфликта на Ближнем Востоке.

Ситуация на Ближнем Востоке может быть выгодной для Украины

Ключевые тезисы:

Конфликт на Ближнем Востоке помешает сотрудничеству России и Ирана

Это может быть выгодно для Украины

Также это может создать возможности для дипломатии в отношении Украины

Конфликт на Ближнем Востоке может помешать стране-агрессору России сотрудничать с Ираном в военном плане. Потенциально это может быть выгодно для Украины. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью во время государственного визита в Индию, передает Bloomberg.

По его словам, Иран и Россия сейчас не могут сотрудничать в области ракет или оборонной промышленности.

Он также добавил, что изменение глобального внимания может создать возможности для дипломатии в отношении Украины, обеспечив "пространство для переговорщиков".

Однако Стубб подчеркнул, что Россия, которая является крупным производителем и экспортером сырой нефти, тоже получит свою выгоду.

"Рост цен на нефть, по сути, будет кормить российскую военную машину", - подчеркнул он.

Поможет ли России конфликт на Ближнем Востоке

Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар считает, что военная кампания США против Ирана и возможное повышение цен на нефть не решат экономических проблем России.

По его словам, даже при временных скачках стоимости энергоресурсов Москва вряд ли получит значительные сверхприбыли.

"Таким ценовым всплеском Россия своих проблем не решит", - подчеркнул он.

Операция США и Израиля в Иране - что известно

Как сообщал Главред, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил о возможности нанесения серьезного удара по Ирану. В частности, рассматриваются варианты полного разрушения районов и уничтожения определенных групп людей, которые до сих пор не рассматривались как цели.

Также известно, что Трамп в частных беседах проявлял интерес к возможному размещению американских сухопутных войск на территории Ирана.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте говорил, что НАТО не вовлечено в совместную операцию США и Израиля против Ирана, однако среди стран-членов Альянса преобладает поддержка действий, направленных на сдерживание ядерных и ракетных возможностей этого государства.

О персоне: Александр Стубб Кай-Йоран Александр Стубб - финский и европейский государственный деятель, дипломат. Президент Финляндии с 1 марта 2024 года, бывший премьер-министр Финляндии. В 2008 - 2011 годах был министром иностранных дел Финляндии, пишет Википедия.

