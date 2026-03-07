Что может "завалить" РФ: раскрыт сценарий, которого больше всех бояться в Кремле

Реализации одного сценария боятся в стране-агрессоре России, считает Михаил Гончар.

Один сценарий может завалит РФ

Важное из заявлений Гончара:

Реализации одного сценария боятся в стране-агрессоре России

Российская экономика прежде всего базируется на нефтяных доходах

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар прокомментировал вопрос о том, что обвал цен на нефть, который неизбежно произойдет после нынешней военной кампании против Ирана, может "завалить" Россию.

"Да, конечно. Ведь российская экономика прежде всего базируется на нефтяных доходах", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Вместе с тем эксперт убежден в том, что реализации именно этого сценария и боятся в стране-агрессоре России.

"Конечно, российские пропагандисты сейчас радуются повышению цен на нефть, но те россияне, которые видят картину более панорамно, понимают, что впоследствии все может произойти далеко не так, как хотелось бы", - добавил Гончар.

Как цены на нефть повлияют на экономику РФ

Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" и эксперт по международной энергетике Михаил Гончар отмечал, что сохранение цен на нефть на уровне 80–85 долларов за баррель в течение второго квартала может временно поддержать экономику России. Однако, по его словам, это не решит её системных проблем.

Эксперт пояснил, что если после текущего кризиса стоимость нефти снова снизится до прежних показателей, то нынешний рост цен станет для российской экономики лишь кратковременной поддержкой. В таком случае серьёзные экономические трудности могут просто отложиться — примерно до конца года или немного позже.

Операция США и Израиля в Иране - новости по теме

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует продолжать свою операцию против Тегерана в течение "четырех-пяти недель".

Трамп также дал понять, что хочет полной смены руководства в Иране. По его словам, у него есть несколько кандидатур на роль "хорошего лидера".

Ранее эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар также говорил, что конфликт на Ближнем Востоке является ситуацией, о которой Россия мечтала на протяжении многих лет. Заработают ли на этом россияне много – это зависит от того, сколько это продлится.

О персоне: Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией. С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и тому подобное. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

