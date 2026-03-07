У Зеленского появились неожиданные "рычаги влияния" на Трампа: СМИ узнали детали

Киев обсуждает со странами Персидского залива возможность передачи технологий и практических решений по борьбе с дронами в обмен на инвестиции.

Владимир Зеленский получил рычаг влияния на Дональда Трампа / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Главное:

Киев обсуждает со странами Персидского залива передачу технологий по борьбе с дронами

Зеленский получил краткосрочные рычаги влияния на США

Украина пытается расширить сотрудничество в оборонной сфере с зарубежными партнёрами, предлагая свой боевой опыт в противодействии беспилотникам.

Как сообщает Politico со ссылкой на украинских чиновников, Киев обсуждает со странами Персидского залива возможность передачи технологий и практических решений по борьбе с дронами в обмен на инвестиции в украинский оборонно-промышленный комплекс.

Параллельно ведутся переговоры с Соединёнными Штатами о сотрудничестве в сфере беспилотных технологий. Такие договорённости могли бы помочь Украине получить дополнительную поддержку в условиях ограниченного финансирования: ранее обещанный Евросоюзом кредит на 90 млрд евро оказался заблокирован из-за позиции Венгрии.

При этом окончательные соглашения пока не достигнуты. Источники издания среди украинских чиновников отмечают, что к украинским разработкам проявляет интерес широкий круг государств, включая США. За время войны Украина создала ряд решений для обнаружения и перехвата дронов, которые прошли проверку в реальных боевых условиях.

Представители оборонной отрасли подчёркивают, что передача таких технологий требует межгосударственных договорённостей и должна учитывать вопросы безопасности и экспортного контроля.

Сейчас Украина активно использует разные способы борьбы с беспилотниками — от зенитных орудий и пулемётов до дешёвых ракет и специальных дронов-перехватчиков. Однако для защиты от баллистических ракет страна по-прежнему сильно зависит от союзников, прежде всего от США и систем ПВО Patriot.

По данным издания, Киев рассчитывает, что сотрудничество в сфере беспилотников может помочь убедить Вашингтон ускорить поставки ракет для этих комплексов. Лицо, близкое к команде национальной безопасности президента США Дональда Трампа, признало, что Зеленский имеет "незначительные краткосрочные рычаги влияния" на Соединенные Штаты, и что это "умный ход" для лидера, которому, по мнению Трампа и его администрации, не хватает значительных рычагов влияния в переговорах о прекращении войны.

Как Путин "подставляет" Трампа: СМИ о помощи РФ Ирану

По данным источников, Россия может передавать Ирану разведывательную информацию о возможных целях для ударов по американским военным на Ближнем Востоке. Это рассматривается как признак того, что ещё один серьёзный оппонент США косвенно вовлечён в конфликт.

При этом точный объём помощи Москвы в вопросах наведения ракет пока остаётся неясным. Как отмечают официальные лица, всего через несколько дней после начала боевых действий способность иранских военных самостоятельно определять расположение американских сил заметно снизилась.

Операция США в Иране — новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Великобритания намерена привлечь украинских специалистов для помощи странам Персидского залива в усилении защиты от иранских беспилотников. О таких планах сообщил премьер-министр Кир Стармер.

Как сообщалось, США имеют достаточные запасы вооружения для проведения операции "Эпическая ярость" и дальнейших действий, однако президент Дональд Трамп снова резко раскритиковал решение администрации Джо Байдена передавать оружие Украине.

Ранее сообщалось о том, что Москва отказала Тегерану в военной помощи после начала массированных ударов США и Израиля по объектам режима в Иране.

