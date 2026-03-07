Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Ракеты ATACMS и SCALP разнесли важный объект РФ: Генштаб рассказал об успехах

Руслана Заклинская
7 марта 2026, 12:45
Силы обороны разгромили командные пункты российских оккупантов по всей линии фронта.
Ракеты ATACMS и SCALP разнесли важный объект РФ: Генштаб рассказал об успехах
ВСУ нанесли удар по складу "Шахидов" возле Донецкого аэропорта / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео Генштаба

Кратко:

  • 7 марта ВСУ нанесли удар по складу "Шахидов" возле Донецкого аэропорта
  • Удар нанесли ракетами ATACMS и SCALP
  • После атаки зафиксирован масштабный пожар и вторичная детонация

В районе Донецкого аэропорта украинские военные ракетами ATACMS и SCALP нанесли удар по месту хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников типа "Шахед". Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Удар нанесли 7 марта подразделения Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск совместно с авиацией Воздушных сил. После атаки зафиксировали масштабный пожар и вторичную детонацию.

видео дня

В течение 6 марта и в ночь на 7 марта Силы обороны нанесли серию ударов по другим целям врага. В частности, поражен пункт управления БПЛА в районе Дибровы на временно оккупированной территории Луганской области и командно-наблюдательный пункт возле Кругляковки на оккупированной части Харьковщины.

Также нанесены удары по районам сосредоточения оккупантов в Новогригоровке и Железнодорожном в Запорожской области, Торском в Донецкой области и Сопиче в Сумской области.

Смотрите видео удара ракетами ATACMS и SCALP:

Ракеты ATACMS и SCALP разнесли важный объект РФ: Генштаб рассказал об успехах
Атака в районе Донецкого аэропорта / Фото: скриншот

В Генштабе отмечают, что системное поражение пунктов управления, артиллерии и личного состава существенно ослабляет возможности оккупантов по управлению подразделениями, ведению огня и подготовке к наступательным действиям. В настоящее время степень нанесенного ущерба и точные потери противника уточняются.

1710353048-9970.jpg
Ракеты ATACMS / Инфографика: Главред

Чем опасны для РФ атаки ВСУ - мнение эксперта

Авиационный эксперт и заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский рассказал, что количество украинских ударов по территории России в последнее время возросло, что вынуждает РФ усиливать систему противовоздушной обороны. По его словам, эти удары нарушают логистику и поражают объекты, связанные с производством и поставками беспилотников типа "Шахед".

Эксперт отметил, что на фоне этих событий появляется информация о появлении дальнобойной ракеты, способной нести до тонны полезной нагрузки. По его мнению, это означает, что России придется готовиться к более сложной ситуации в воздушном пространстве и усиливать систему ПВО.

Удары по объектам РФ - последние новости

Напомним, Силы обороны Украины нанесли удары по ряду логистических объектов и местам сосредоточения российских войск. В частности, в ночь на 4 марта был поражен склад боеприпасов возле Нижней Крынки, склад материально-технических средств вблизи Чистяково на временно оккупированной Донецкой области и наземный ретранслятор пункта управления ударными БПЛА в районе Черноморского в оккупированном Крыму.

Также Силы обороны в начале марта нанесли серию ударов по российским целям на временно оккупированных территориях и в РФ. По данным Генштаба ВСУ, 1 марта были поражены радиолокационные станции ЗРК С-300 и С-300В4 в Донецкой области, а также склад боеприпасов и места сосредоточения живой силы оккупантов.

Как сообщал Главред, в ночь на 26 февраля Силы обороны Украины нанесли удары по Воткинскому заводу, где производят ракеты "Искандер-М" и другое вооружение. Также поражены радиолокационные станции в Джанкое в оккупированном Крыму

Читайте также:

Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими созданными в соответствии с законами Украины воинскими формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине донецкий аэропорт ВСУ Генштаб ВСУ война России и Украины Дрон Shahed-136
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина триумфирует на Паралимпиаде-2026 - сколько медалей уже удалось завоевать

Украина триумфирует на Паралимпиаде-2026 - сколько медалей уже удалось завоевать

14:02Спорт
Срыв переговоров о мире: Россия выставила ультиматум Украине и угрожает демаршем

Срыв переговоров о мире: Россия выставила ультиматум Украине и угрожает демаршем

13:28Война
Ракеты ATACMS и SCALP разнесли важный объект РФ: Генштаб рассказал об успехах

Ракеты ATACMS и SCALP разнесли важный объект РФ: Генштаб рассказал об успехах

12:45Война
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар и евро внезапно обвалились: новый курс валют на 9 марта

Доллар и евро внезапно обвалились: новый курс валют на 9 марта

Будет везти во всём: знаки зодиака, которым март принесёт неожиданный успех

Будет везти во всём: знаки зодиака, которым март принесёт неожиданный успех

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке робота-сушиста за 23 секунды

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке робота-сушиста за 23 секунды

"Никогда не видел, чтобы так плакал": Харчишин поделился болью сына-воина

"Никогда не видел, чтобы так плакал": Харчишин поделился болью сына-воина

Украинцев ждет резкий рост цен на АЗС: эксперт назвал новую стоимость топлива

Украинцев ждет резкий рост цен на АЗС: эксперт назвал новую стоимость топлива

Последние новости

14:23

Выражение "идти навстречу" употребляют неправильно - как сказать по-украински

14:14

"Подвергаю ребенка опасности": Белень приняла решение после удара по Харькову

14:12

Почему кот нервничает без причины: звуки, запахи и привычки, которые его пугают

14:02

Украина триумфирует на Паралимпиаде-2026 - сколько медалей уже удалось завоевать

14:00

Тля боится как огня: всего три ингредиента — и насекомые исчезнутВидео

Будет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости РоссииБудет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости России
13:28

Срыв переговоров о мире: Россия выставила ультиматум Украине и угрожает демаршем

13:21

"Попросила добавить": в фильме с Джоли вспомнили о войне в УкраинеВидео

12:48

Настоящие иконы стиля: три знака зодиака с безупречным вкусом

12:45

Ракеты ATACMS и SCALP разнесли важный объект РФ: Генштаб рассказал об успехахВидео

Реклама
12:40

"Глупый вопрос": Трамп набросился на журналиста из-за неудобной темы о Путине

12:28

3 породы собак, которые ведут себя хуже всего: список удивил владельцевВидео

12:17

"Очень страшно было": известная ведущая под обстрелами вырвалась из Дубая

11:51

Популярная российская актриса погибла с дочерью в ДТП

11:46

Кулинарная роскошь с ужасной историей: как на самом деле придумали фуа-гра

11:30

Гороскоп на завтра 8 марта: Львам - неприятности, Весам - зависть

10:57

"Будто оторвали часть тела": Елена Тополя рассказала о своей боли

10:54

Какой цвет интерьера привлечет удачу: идеальные оттенки для каждого знака зодиака

10:26

Мамы погибли вместе с детьми: жуткие подробности из ХарьковаФото

10:26

Трамп рассматривает ввод сухопутных войск США в Иран: что известно

10:16

Летели гиперзвуковые "Цирконы", "Калибры" и рой БПЛА: сколько целей сбили ВСФото

Реклама
10:03

"Нет большего кайфа": Навроцкая высказалась после развода с Фаготом

10:03

После того, как Буданов возглавил ОП, динамика возвращения пленных возросла, - блогер

10:00

Омоложение старого сада: сколько веток можно срезать

09:18

Женщина нашла в секонд-хенде вещь за $5: настоящая цена всех удивила

09:11

Ягоды можно собирать ведрами: чем подкормить клубнику веснойВидео

08:39

РФ атаковала железную дорогу, порты и критические объекты в Украине - что известноФото

08:38

Гороскоп Таро на завтра 8 марта: Рыбам - думать, Стрельцам - задавать вопросы

08:12

Горю, не сгораю: MELOVİN "поджарил" руку по время концертаВидео

08:07

Сорняки исчезнут за день: как приготовить простой домашний раствор без химииВидео

08:05

Почему кролики не набирают вес: три главные причины

07:27

РФ попала в многоэтажку в Харькове: есть значительные разрушения и жертвыФото

05:59

"Я его чуть не убила": Могилевская поссорилась с Кондратюком из-за Тины Кароль

05:49

Не для красоты: зачем в СССР изготавливали треугольные бутылки

05:21

Температура подскочит до +9°: синоптики Полтавщины назвали дату потепления

04:41

Подарки на грани абсурда: что получали женщины в СССР на 8 марта

04:08

РФ не выиграет от кризиса на Ближнем Востоке: эксперт сказал, что будет с ценами на нефть

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке робота-сушиста за 23 секунды

03:41

Как сочетать черный после 50: правила стильного образа

03:30

Жизнь перевернется с ног на голову: судьба готовит перемены для трех знаков зодиака

03:03

Таинственная тёмная материя может управлять галактикой: сенсационное исследование

Реклама
02:32

Три знака китайского зодиака сорвут большой куш - кому повезет в марте

02:00

Как приготовить запеченный картофель - вкуснее и не придумаешьВидео

01:32

Рои Шахедов и Калибры над Украиной: взрывы гремят уже в 3 областях

01:24

Будет везти во всём: знаки зодиака, которым март принесёт неожиданный успех

00:45

Нужно всего 5 минут утром: простой способ избавиться от сырости и плесени

00:19

Противник Орбана также взъелся на Зеленского: что требует

06 марта, пятница
23:45

Без электроэнергии 7 марта: что известно о новых графиках для Киева и области

23:23

Россию вернули на Венецианскую биеннале: Рим выступил с официальным заявлением

22:44

Украинцев ждет резкий рост цен на АЗС: эксперт назвал новую стоимость топлива

22:13

"Очень устала": жена Виктора Павлика больше не хочет рожать ребенка от певца

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять