Ракеты ATACMS и SCALP разнесли важный объект РФ: Генштаб рассказал об успехах

Кратко:
- 7 марта ВСУ нанесли удар по складу "Шахидов" возле Донецкого аэропорта
- Удар нанесли ракетами ATACMS и SCALP
- После атаки зафиксирован масштабный пожар и вторичная детонация
В районе Донецкого аэропорта украинские военные ракетами ATACMS и SCALP нанесли удар по месту хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников типа "Шахед". Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Удар нанесли 7 марта подразделения Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск совместно с авиацией Воздушных сил. После атаки зафиксировали масштабный пожар и вторичную детонацию.
В течение 6 марта и в ночь на 7 марта Силы обороны нанесли серию ударов по другим целям врага. В частности, поражен пункт управления БПЛА в районе Дибровы на временно оккупированной территории Луганской области и командно-наблюдательный пункт возле Кругляковки на оккупированной части Харьковщины.
Также нанесены удары по районам сосредоточения оккупантов в Новогригоровке и Железнодорожном в Запорожской области, Торском в Донецкой области и Сопиче в Сумской области.
Смотрите видео удара ракетами ATACMS и SCALP:
В Генштабе отмечают, что системное поражение пунктов управления, артиллерии и личного состава существенно ослабляет возможности оккупантов по управлению подразделениями, ведению огня и подготовке к наступательным действиям. В настоящее время степень нанесенного ущерба и точные потери противника уточняются.
Чем опасны для РФ атаки ВСУ - мнение эксперта
Авиационный эксперт и заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский рассказал, что количество украинских ударов по территории России в последнее время возросло, что вынуждает РФ усиливать систему противовоздушной обороны. По его словам, эти удары нарушают логистику и поражают объекты, связанные с производством и поставками беспилотников типа "Шахед".
Эксперт отметил, что на фоне этих событий появляется информация о появлении дальнобойной ракеты, способной нести до тонны полезной нагрузки. По его мнению, это означает, что России придется готовиться к более сложной ситуации в воздушном пространстве и усиливать систему ПВО.
Удары по объектам РФ - последние новости
Напомним, Силы обороны Украины нанесли удары по ряду логистических объектов и местам сосредоточения российских войск. В частности, в ночь на 4 марта был поражен склад боеприпасов возле Нижней Крынки, склад материально-технических средств вблизи Чистяково на временно оккупированной Донецкой области и наземный ретранслятор пункта управления ударными БПЛА в районе Черноморского в оккупированном Крыму.
Также Силы обороны в начале марта нанесли серию ударов по российским целям на временно оккупированных территориях и в РФ. По данным Генштаба ВСУ, 1 марта были поражены радиолокационные станции ЗРК С-300 и С-300В4 в Донецкой области, а также склад боеприпасов и места сосредоточения живой силы оккупантов.
Как сообщал Главред, в ночь на 26 февраля Силы обороны Украины нанесли удары по Воткинскому заводу, где производят ракеты "Искандер-М" и другое вооружение. Также поражены радиолокационные станции в Джанкое в оккупированном Крыму
Об источнике: Генштаб ВСУ
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими созданными в соответствии с законами Украины воинскими формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.
Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.
