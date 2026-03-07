Ракеты ATACMS и SCALP разнесли важный объект РФ: Генштаб рассказал об успехах

Силы обороны разгромили командные пункты российских оккупантов по всей линии фронта.

https://glavred.info/war/rakety-atacms-i-scalp-raznesli-vazhnyy-obekt-rf-genshtab-rasskazal-ob-uspehah-10746881.html Ссылка скопирована

ВСУ нанесли удар по складу "Шахидов" возле Донецкого аэропорта / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео Генштаба

Кратко:

7 марта ВСУ нанесли удар по складу "Шахидов" возле Донецкого аэропорта

Удар нанесли ракетами ATACMS и SCALP

После атаки зафиксирован масштабный пожар и вторичная детонация

В районе Донецкого аэропорта украинские военные ракетами ATACMS и SCALP нанесли удар по месту хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников типа "Шахед". Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Удар нанесли 7 марта подразделения Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск совместно с авиацией Воздушных сил. После атаки зафиксировали масштабный пожар и вторичную детонацию.

видео дня

В течение 6 марта и в ночь на 7 марта Силы обороны нанесли серию ударов по другим целям врага. В частности, поражен пункт управления БПЛА в районе Дибровы на временно оккупированной территории Луганской области и командно-наблюдательный пункт возле Кругляковки на оккупированной части Харьковщины.

Также нанесены удары по районам сосредоточения оккупантов в Новогригоровке и Железнодорожном в Запорожской области, Торском в Донецкой области и Сопиче в Сумской области.

Смотрите видео удара ракетами ATACMS и SCALP:

Атака в районе Донецкого аэропорта / Фото: скриншот

В Генштабе отмечают, что системное поражение пунктов управления, артиллерии и личного состава существенно ослабляет возможности оккупантов по управлению подразделениями, ведению огня и подготовке к наступательным действиям. В настоящее время степень нанесенного ущерба и точные потери противника уточняются.

Ракеты ATACMS / Инфографика: Главред

Чем опасны для РФ атаки ВСУ - мнение эксперта

Авиационный эксперт и заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский рассказал, что количество украинских ударов по территории России в последнее время возросло, что вынуждает РФ усиливать систему противовоздушной обороны. По его словам, эти удары нарушают логистику и поражают объекты, связанные с производством и поставками беспилотников типа "Шахед".

Эксперт отметил, что на фоне этих событий появляется информация о появлении дальнобойной ракеты, способной нести до тонны полезной нагрузки. По его мнению, это означает, что России придется готовиться к более сложной ситуации в воздушном пространстве и усиливать систему ПВО.

Удары по объектам РФ - последние новости

Напомним, Силы обороны Украины нанесли удары по ряду логистических объектов и местам сосредоточения российских войск. В частности, в ночь на 4 марта был поражен склад боеприпасов возле Нижней Крынки, склад материально-технических средств вблизи Чистяково на временно оккупированной Донецкой области и наземный ретранслятор пункта управления ударными БПЛА в районе Черноморского в оккупированном Крыму.

Также Силы обороны в начале марта нанесли серию ударов по российским целям на временно оккупированных территориях и в РФ. По данным Генштаба ВСУ, 1 марта были поражены радиолокационные станции ЗРК С-300 и С-300В4 в Донецкой области, а также склад боеприпасов и места сосредоточения живой силы оккупантов.

Как сообщал Главред, в ночь на 26 февраля Силы обороны Украины нанесли удары по Воткинскому заводу, где производят ракеты "Искандер-М" и другое вооружение. Также поражены радиолокационные станции в Джанкое в оккупированном Крыму

Читайте также:

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими созданными в соответствии с законами Украины воинскими формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред