"Попросила добавить": в фильме с Джоли вспомнили о войне в Украине

Украинская модель Юлия Ратнер добавила в картину украинский контекст.

Украинская модель снялась в одном фильме с Анджелиной Джоли / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Юлия Ратнер; imdb.com

Вы узнаете:

В ленте с Анджелиной Джоли упомянули войну в Украине

Какую роль в фильме "Кутюр" сыграла украинская модель

В фильме "Кутюр", главную роль в котором сыграла известная голливудская актриса Анджелина Джоли, упомянули войну в Украине. Как в ленте появился украинский контекст и кто подал идею создателям фильма, расскажет Главред.

О чем фильм "Кутюр"

Сюжет драмы "Кутюр" строится вокруг трех женщин, чьи судьбы пересекаются на Неделе моды в Париже. В центре истории — 40-летняя американская режиссерка (Анджелина Джоли), которая узнает о раке молочной железы и пытается заново найти смысл жизни. Ее линия переплетается с историей молодой модели, впервые попавшей на событие такого масштаба, и визажистки, скрывающей под профессиональным гримом собственные шрамы. Фильм исследует тему женской солидарности и личной трансформации на фоне мира высокой моды.

Юлия Ратнер - фильм "Кутюр" / фото: instagram.com, Юлия Ратнер

Кого в фильме "Кутюр" сыграла украинская модель

Украинская модель Юлия Ратнер сыграла в фильме "Кутюр" беженку из Украины. Как рассказала девушка в интервью elle.ua, в картине она сыграла саму себя. Модель встретилась с режиссером картины, чтобы поговорить о роли и пережитом опыте войны, и в результате появилась на экранах в одном фильме со знаменитой актрисой Анджелиной Джоли.

Как о войне в Украине говорит фильм "Кутюр"

Хотя сюжет картины "Кутюр" вращается вокруг высокой моды, Юлия Ратнер захотела добавить в него больше украинского контекста. После обсуждения своих идей с режиссером она попросила добавить сцены, которые могли бы лучше раскрыть ее героиню, пережившую травму войны.

"Во время съемок я попросила добавить несколько сцен, которые объясняли бы поведение моей героини. Мне не нравилось отсутствие контекста, ведь по истории героиня несколько дней ехала из Украины, пережила травму войны и из-за этого была "колючей". К сожалению, в финальной версии осталась только одна из двух добавленных мной сцен, но надеюсь, зритель все поймет", — поделилась Ратнер.

Юлия Ратнер - украинская модель / фото: instagram.com, Юлия Ратнер

Также благодаря модели в фильме появился украинский язык. В одной из сцен героиня Юлии позвонила своему парню в Украине и попросила его прятаться во время обстрела хотя бы в коридоре, обратившись к нему на родном языке.

"Солнце, я знаю, что ты меня не послушаешься, но я тебя очень прошу, хотя бы за двумя стенами, хорошо? Пожалуйста, береги себя", — прозвучало в фильме.

