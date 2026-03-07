Укр
  3. Кино и ТВ

"Попросила добавить": в фильме с Джоли вспомнили о войне в Украине

Кристина Трохимчук
7 марта 2026, 13:21
Украинская модель Юлия Ратнер добавила в картину украинский контекст.
Украинская модель снялась в одном фильме с Анджелиной Джоли
Украинская модель снялась в одном фильме с Анджелиной Джоли / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Юлия Ратнер; imdb.com

Вы узнаете:

  • В ленте с Анджелиной Джоли упомянули войну в Украине
  • Какую роль в фильме "Кутюр" сыграла украинская модель

В фильме "Кутюр", главную роль в котором сыграла известная голливудская актриса Анджелина Джоли, упомянули войну в Украине. Как в ленте появился украинский контекст и кто подал идею создателям фильма, расскажет Главред.

О чем фильм "Кутюр"

Сюжет драмы "Кутюр" строится вокруг трех женщин, чьи судьбы пересекаются на Неделе моды в Париже. В центре истории — 40-летняя американская режиссерка (Анджелина Джоли), которая узнает о раке молочной железы и пытается заново найти смысл жизни. Ее линия переплетается с историей молодой модели, впервые попавшей на событие такого масштаба, и визажистки, скрывающей под профессиональным гримом собственные шрамы. Фильм исследует тему женской солидарности и личной трансформации на фоне мира высокой моды.

Юлия Ратнер - фильм "Кутюр"
Юлия Ратнер - фильм "Кутюр" / фото: instagram.com, Юлия Ратнер

Кого в фильме "Кутюр" сыграла украинская модель

Украинская модель Юлия Ратнер сыграла в фильме "Кутюр" беженку из Украины. Как рассказала девушка в интервью elle.ua, в картине она сыграла саму себя. Модель встретилась с режиссером картины, чтобы поговорить о роли и пережитом опыте войны, и в результате появилась на экранах в одном фильме со знаменитой актрисой Анджелиной Джоли.

Как о войне в Украине говорит фильм "Кутюр"

Хотя сюжет картины "Кутюр" вращается вокруг высокой моды, Юлия Ратнер захотела добавить в него больше украинского контекста. После обсуждения своих идей с режиссером она попросила добавить сцены, которые могли бы лучше раскрыть ее героиню, пережившую травму войны.

"Во время съемок я попросила добавить несколько сцен, которые объясняли бы поведение моей героини. Мне не нравилось отсутствие контекста, ведь по истории героиня несколько дней ехала из Украины, пережила травму войны и из-за этого была "колючей". К сожалению, в финальной версии осталась только одна из двух добавленных мной сцен, но надеюсь, зритель все поймет", — поделилась Ратнер.

Юлия Ратнер - украинская модель
Юлия Ратнер - украинская модель / фото: instagram.com, Юлия Ратнер

Также благодаря модели в фильме появился украинский язык. В одной из сцен героиня Юлии позвонила своему парню в Украине и попросила его прятаться во время обстрела хотя бы в коридоре, обратившись к нему на родном языке.

"Солнце, я знаю, что ты меня не послушаешься, но я тебя очень прошу, хотя бы за двумя стенами, хорошо? Пожалуйста, береги себя", — прозвучало в фильме.

Ранее Главред сообщал, что Италия выступила против участия России в 61-й Венецианской биеннале. Министерство культуры и правительство страны официально не поддержали инициативу организаторов по возвращению россиян на выставку.

Также стало известно, кто станет голосом церемонии "Оскар-2026" в Украине. Ведущим предшоу и комментатором трансляции на телеканале "Суспільне Культура" выбран актер Алексей Гнатковский. Главное кинособытие года начнется в Лос-Анджелесе 15 марта.

О персоне: Анджелина Джоли

Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН.

По данным Википедии, актриса является обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".

