Температура подскочит до +9°: синоптики Полтавщины назвали дату потепления

Погода устроит жителям Полтавской области в эти выходные приятный "сюрприз".

Погода в Полтавской области 7-8 марта / Фото: pixabay

Вы узнаете:

Будут ли осадки в Полтаве и области в эти выходные

Какой будет температура воздуха в Полтавской области 8 марта

Первые выходные марта в Полтаве и области будут сопровождаться умеренно теплой и сухой погодой. Об этом в Telegram сообщил Полтавский областной центр по гидрометеорологии.

Сегодня, 7 марта, ожидается переменная облачность, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха по области днем будет колебаться в пределах от 0 до 5 градусов тепла. В Полтаве ожидается от 2 до 4 градусов тепла.

Погода в Полтаве 7 марта / фото: скриншот с meteoprog

Погода 8 марта

В праздничное воскресенье в Полтавской области заметно потеплеет. Синоптики также прогнозируют переменную облачность, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Осадков, как и в субботу, не прогнозируется.

Температура воздуха ночью опустится до 4 градусов мороза - 1 градуса тепла, но днем заметно повысится - до 4-9 градусов тепла.

Погода в Полтаве 8 марта / фото: скриншот с meteoprog

Какая погода будет в Украине в первые выходные весны

Главред писал, что по прогнозу начальницы отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Натальи Птухи, 7 марта начнет более интенсивно влиять поле повышенного атмосферного давления и оно уже обеспечит погоду без осадков во всех регионах. Будет больше прояснений.

Наталья Птуха / Инфографика: Главред

Такая погода ожидается и 8 марта. Температура ночью немного снизится, ночью от -1 до -6 мороза. Днем от +5 до +11 в большинстве регионов. В западных областях до +15.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что воскресенье станет самым теплым днем недели в Днепре. После прохладной ночи (около 0°C) утро будет ясным и солнечным. Во второй половине дня появятся облака, однако без осадков.

Ранее сообщалось, что под влиянием малоподвижного антициклона, который распространится на большую часть Восточной Европы, на территории Украины в ближайшие дни будет преобладать устойчивая, сухая и относительно теплая воздушная масса.

Накануне синоптики предупредили украинцев о риске масштабных подтоплений. Из-за весеннего половодья 5-8 марта на реках Украины ожидается подъем уровней воды.

Об источнике: Полтавский областной центр по гидрометеорологии Полтавский областной центр по гидрометеорологии - региональный филиал Украинского гидрометеорологического центра, отвечающий за метеорологические и гидрологические наблюдения в Полтавской области, предоставляя информацию о погоде и гидрологическом состоянии региона.

