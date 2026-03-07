Температура подскочит до +9°: синоптики Полтавщины назвали дату потепления

Вы узнаете:
- Будут ли осадки в Полтаве и области в эти выходные
- Какой будет температура воздуха в Полтавской области 8 марта
Первые выходные марта в Полтаве и области будут сопровождаться умеренно теплой и сухой погодой. Об этом в Telegram сообщил Полтавский областной центр по гидрометеорологии.
Сегодня, 7 марта, ожидается переменная облачность, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха по области днем будет колебаться в пределах от 0 до 5 градусов тепла. В Полтаве ожидается от 2 до 4 градусов тепла.
Погода 8 марта
В праздничное воскресенье в Полтавской области заметно потеплеет. Синоптики также прогнозируют переменную облачность, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Осадков, как и в субботу, не прогнозируется.
Температура воздуха ночью опустится до 4 градусов мороза - 1 градуса тепла, но днем заметно повысится - до 4-9 градусов тепла.
Какая погода будет в Украине в первые выходные весны
Главред писал, что по прогнозу начальницы отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Натальи Птухи, 7 марта начнет более интенсивно влиять поле повышенного атмосферного давления и оно уже обеспечит погоду без осадков во всех регионах. Будет больше прояснений.
Такая погода ожидается и 8 марта. Температура ночью немного снизится, ночью от -1 до -6 мороза. Днем от +5 до +11 в большинстве регионов. В западных областях до +15.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что воскресенье станет самым теплым днем недели в Днепре. После прохладной ночи (около 0°C) утро будет ясным и солнечным. Во второй половине дня появятся облака, однако без осадков.
Ранее сообщалось, что под влиянием малоподвижного антициклона, который распространится на большую часть Восточной Европы, на территории Украины в ближайшие дни будет преобладать устойчивая, сухая и относительно теплая воздушная масса.
Накануне синоптики предупредили украинцев о риске масштабных подтоплений. Из-за весеннего половодья 5-8 марта на реках Украины ожидается подъем уровней воды.
Об источнике: Полтавский областной центр по гидрометеорологии
Полтавский областной центр по гидрометеорологии - региональный филиал Украинского гидрометеорологического центра, отвечающий за метеорологические и гидрологические наблюдения в Полтавской области, предоставляя информацию о погоде и гидрологическом состоянии региона.
