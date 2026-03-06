Экономика продержится немного дольше: эксперт сказал, что отсрочит крах РФ

Гончар добавил, что в конечном итоге все доходы РФ пойдут на войну.

Что будет с экономикой России / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, pixabay

Главное из заявления эксперта:

Скачок цен на нефть может улучшить состояние экономики РФ

Вероятно, обвал российской экономики просто отодвинется

Сейчас все доходы России пожирает война

Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар сказал, позволит ли нынешний скачок цен на нефть остановить падение экономики страны-агрессора России.

По его словам, если цены на нефть на уровне 80-85 долларов за баррель будут держаться весь второй квартал, то Россия как-то проползет.

Эксперт подчеркнул, что это улучшит состояние ее экономики, но проблемы не устранит.

"Если после нынешнего кризиса цены вернутся к прежнему уровню, то передышка будет для России просто "инъекцией допинга", а дальше все вернется на круги своя. Поэтому обвал российской экономики просто отодвинется примерно на конец года или чуть позже", - сказал он в интервью Главреду.

Гончар также напомнил, что в 2025 году впервые за всю историю Российской Федерации ее военные расходы превысили доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов.

Он отметил, что на 2026 год прогнозировалось, что эта разница станет еще больше.

"Теперь за счет нынешнего роста цен на нефть ситуация несколько улучшится, но в конечном итоге все пойдет на войну. Если раньше нефтяных доходов России хватало еще на многое, то теперь все пожирает война", - подытожил эксперт.

Как война влияет на экономику РФ

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак рассказывал, что уже все россияне ощутили на себе разрушительные экономические последствия войны России против Украины.

По его словам, продукты по талонам – это то, к чему стремительно катится Россия.

"В некоторых российских регионах уже звучат предложения о применении таких механизмов в отношении продуктов питания. Так, например, там думают о введении продовольственных карточек на определенные суммы для российских пенсионеров", - добавил он.

Экономика России – последние новости

Как сообщал Главред, в России стремительно ухудшается экономическая ситуация. К этому прежде всего приводят внутренние факторы, в частности, существенное повышение налогов. А санкции США и ЕС не только снижают способность РФ продолжать войну, но и разрушают экономику страны.

Издание Вloomberg писало, что за четыре года полномасштабной войны в стране-агрессоре России экономическая ситуация ухудшилась настолько, что Кремль ищет любые источники доходов.

О персоне: Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

