Продавцы изменили цены: сколько в Украине стоят цветы перед 8 марта

На фоне повышенного спроса цены на самые популярные цветы повысились.

Как в Украине изменились цены на тюльпаны перед 8 марта / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В цветочных магазинах Украины начался ажиотаж

Тюльпаны в Украине перед 8 марта стоят более 60 гривен за штуку

Накануне 8 марта в цветочных магазинах по всей Украине начался ажиотаж. Вместе с увеличением ассортимента и повышением спроса растут и цены на популярные цветы и букеты.

Главред узнал, как отличаются цены на цветы в областных центрах Украины и насколько подорожали букеты тюльпанов.

Сколько стоят цветы в крупных городах Украины

В Киеве, по информации издания "20 минут", самые популярные цветы к 8 марта - тюльпаны, перед праздником стоят примерно 55-70 гривен. В то же время во Львове эти цветы дороже - продают тюльпаны в цветочных салонах и онлайн-магазинах примерно по 60-80 гривен.

В Виннице и Житомире цены на тюльпаны примерно одинаковые. Один тюльпан в этих городах продают в среднем по 60 гривен.

Дороже весенние цветы обойдутся жителям Полтавы. Владелица флористического бизнеса Валентина Пух рассказала "Суспільному", что в этом году тюльпаны продают по 69 гривен за штуку.

В Харькове, по данным Новини.LIVE, накануне 8 марта тюльпаны можно купить по 60-85 гривен.

Как сохранить букет на 8 марта свежим надолго

Главред писал, что чтобы цветы, подаренные 8 марта, сохраняли свежесть, сразу после покупки их нужно поставить в воду. Далее, каждые 2-3 дня нужно обновлять срез стеблей – желательно делать это под углом, чтобы цветы лучше впитывали воду.

Срезанные цветы не любят прямых солнечных лучей и перепадов температур. Чтобы они дольше оставались свежими, держать букет стоит в прохладном месте, подальше от окон, обогревателей и кондиционеров.

Напомним, Главред писал, что при выборе подарка к 8 марта важно учитывать интересы, характер и предпочтения женщины. Хорошо подобранный презент может показать заботу и внимание гораздо лучше дорогих, но безличных вещей.

Ранее Главред собрал красивые поздравления, открытки и короткие пожелания, которые помогут выразить любовь, благодарность и уважение мамам, подругам, коллегам и всем близким женщинам 8 марта.

Накануне стало известно, что весенние цветы, такие как тюльпаны, нарциссы, гиацинты и ирисы, можно вырастить на подоконнике зимой, чтобы они расцвели к праздникам, например, к 8 Марта.

