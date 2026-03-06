Продавцы изменили цены: сколько в Украине стоят цветы перед 8 марта

Основное:
- В цветочных магазинах Украины начался ажиотаж
- Тюльпаны в Украине перед 8 марта стоят более 60 гривен за штуку
Накануне 8 марта в цветочных магазинах по всей Украине начался ажиотаж. Вместе с увеличением ассортимента и повышением спроса растут и цены на популярные цветы и букеты.
Главред узнал, как отличаются цены на цветы в областных центрах Украины и насколько подорожали букеты тюльпанов.
Сколько стоят цветы в крупных городах Украины
В Киеве, по информации издания "20 минут", самые популярные цветы к 8 марта - тюльпаны, перед праздником стоят примерно 55-70 гривен. В то же время во Львове эти цветы дороже - продают тюльпаны в цветочных салонах и онлайн-магазинах примерно по 60-80 гривен.
В Виннице и Житомире цены на тюльпаны примерно одинаковые. Один тюльпан в этих городах продают в среднем по 60 гривен.
Дороже весенние цветы обойдутся жителям Полтавы. Владелица флористического бизнеса Валентина Пух рассказала "Суспільному", что в этом году тюльпаны продают по 69 гривен за штуку.
В Харькове, по данным Новини.LIVE, накануне 8 марта тюльпаны можно купить по 60-85 гривен.
Как сохранить букет на 8 марта свежим надолго
Главред писал, что чтобы цветы, подаренные 8 марта, сохраняли свежесть, сразу после покупки их нужно поставить в воду. Далее, каждые 2-3 дня нужно обновлять срез стеблей – желательно делать это под углом, чтобы цветы лучше впитывали воду.
Срезанные цветы не любят прямых солнечных лучей и перепадов температур. Чтобы они дольше оставались свежими, держать букет стоит в прохладном месте, подальше от окон, обогревателей и кондиционеров.
8 марта - последние новости
Напомним, Главред писал, что при выборе подарка к 8 марта важно учитывать интересы, характер и предпочтения женщины. Хорошо подобранный презент может показать заботу и внимание гораздо лучше дорогих, но безличных вещей.
Ранее Главред собрал красивые поздравления, открытки и короткие пожелания, которые помогут выразить любовь, благодарность и уважение мамам, подругам, коллегам и всем близким женщинам 8 марта.
Накануне стало известно, что весенние цветы, такие как тюльпаны, нарциссы, гиацинты и ирисы, можно вырастить на подоконнике зимой, чтобы они расцвели к праздникам, например, к 8 Марта.
