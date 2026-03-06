Укр
Пара отправилась в отпуск мечты, но парень допустил ошибку: что он сделал

Константин Пономарев
6 марта 2026, 15:16
Пара после 12-часовой поездки приехала в отель мечты, но выяснилось, что номер забронирован на другой месяц. Простая ошибка повлекла за собой большие расходы.
Отдых мечты пошел не по плану
Отдых мечты пошел не по плану / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@carmenvanesa_

Вы узнаете:

  • Какая ошибка может испортить отпуск
  • Что произошло, когда пара приехала в отель мечты
  • Чем закончилась неприятная ситуация

Долгожданное путешествие для одной пары превратилось в стресс уже в первые минуты после прибытия. После 12-часовой дороги они наконец добрались до отеля своей мечты, но на ресепшене выяснилось, что номер был забронирован на другой месяц.

История быстро стала вирусной после того, как девушка по имени Кармен Ванеса опубликовала короткое видео в TikTok. В кадре она сидит на улице возле отеля, пока ее парень нервно ходит рядом и пытается решить проблему по телефону.

видео дня

На видео появляется подпись: "Когда вы приезжаете после 12-часовой поездки, а номер забронирован не на тот месяц".

Ошибка, которая испортила начало отдыха

По словам девушки, пара заранее планировала поездку и рассчитывала остановиться именно в этом отеле. Однако при оформлении бронирования была допущена простая, но критическая ошибка. Даты, выбранные ее возлюбленным, оказались указаны на другой месяц.

Это означало, что на нужные им дни свободных номеров уже не было. После долгой дороги путешественники остались без жилья и вынуждены были срочно искать альтернативу.

Мужчина указал не правильную дату при бронировании отеля
Мужчина указал не правильную дату при бронировании отеля / Фото: tiktok.com/@carmenvanesa_

В итоге им удалось найти другой вариант размещения, но отдых оказался значительно дороже, чем планировалось.

"Мы нашли жилье, но оно стоило более чем в два раза дороже того, что мы забронировали", - рассказала девушка.

Реакция соцсетей

Ситуация вызвала бурное обсуждение. Многие пользователи признались, что сталкивались с похожими ошибками во время путешествий.

Некоторые шутили над ситуацией. Один комментатор написал: "Это мгновенное расставание". Другой добавил: "Вот почему мы всегда проверяем бронирования вместе".

Другие делились собственным опытом. Один пользователь рассказал, что случайно забронировал отпуск на следующий год.

"Мой клиент забронировал отель с таким же названием в другой стране, не в ту, куда мы собирались ехать", - написал один из них.
Особенно запомнилась история женщины, которая оказалась без номера на популярном острове в Таиланде во время праздника полной луны, при этом с ней путешествовали пожилые родственники.

Смотрите видео о неудачном заселении пары в отель:

@carmenvanesa_ Looks like I’ll have to stay at my dream hotel next year ? #capetown#southafrica#holidays#couple#fyp♬ original sound - Carmen Vanesa

Ранее Главред писал о том, что учитель бросил все и 32 года жил один на острове. Бывший учитель физкультуры и моряк из Италии Мауро Моранди решил полностью изменить свою жизнь, когда ему исполнилось 50 лет. Устав от повседневной суеты и постоянного общения с людьми, он выбрал уединение на небольшом острове Буделли в архипелаге Ла-Маддалена в Средиземном море.

Также сообщалось о том, что 21-летний парень создал собственную страну с друзьями. Новое государство обзавелось уже паспортами, несмотря на отсутствие официального признания.

Вам может быть интересно:

TikTok

TikTok — популярная международная социальная платформа для создания и просмотра коротких видео. Запущенная компанией ByteDance, TikTok позволяет пользователям снимать, редактировать и публиковать ролики длительностью от нескольких секунд до нескольких минут, сопровождая их музыкой, эффектами и текстом.

Платформа стала особенно известна благодаря алгоритму рекомендаций For You, который подбирает персонализированные видео на основе интересов пользователя, что помогает быстро делать контент вирусным. На TikTok публикуют развлекательные, образовательные танцевальные, кулинарные, лайфстайл и DIY-видео, а также коммерческий и брендовый контент.

TikTok доступен в виде мобильного приложения для iOS и Android, а также через веб-версию, и широко используется по всему миру как пользователями, так и инфлюенсерами, брендами и артистами для продвижения, взаимодействия с аудиторией и творчества.

туристы соцсеть путешествия TikTok интересные новости
