Похищение украинских инкассаторов в Венгрии: полиция начала расследование

Анна Косик
6 марта 2026, 14:42
Украинские правоохранители устанавливают все детали происшествия.
флаг Венгрии, полиция
В Венгрии утверждают, что украинских инкассаторов уже депортировали / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/UA.National.Police

Основное:

  • Уголовное производство по факту похищения украинцев в Венгрии начато
  • Установление всех обстоятельств происшествия в Будапеште продолжается
  • В Венгрии заявили, что депортировали задержанных украинцев

Нацполиция Украины начала уголовное производство по факту похищения граждан Украины и служебного автомобиля АО "Ощадбанк" на территории Венгрии.

Как заявили правоохранители, сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ст. 147 Уголовного кодекса Украины (захват заложников).

"Полицейские Департамента международного полицейского сотрудничества НПУ по официальным каналам обратились к сотрудникам Европола, налогово-таможенной службы Венгрии и полиции, и осуществляют координацию действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. Продолжаются следственные действия", - говорится в сообщении.

Где сейчас находятся украинцы

По данным Index, национальная налоговая и таможенная администрация Венгрии накануне сообщила, что 7 граждан Украины, задержанных в Будапеште, уже высланы с территории Венгрии.

Венгерская таможня утверждает, что перевозкой денег и золота якобы руководил бывший генерал Службы безопасности Украины, его заместителем был бывший майор Воздушных сил Украины. Также их работе якобы помогали лица с военным опытом.

Что известно о задержании украинцев в Венгрии

Главред писал, что по информации украинского МИД в Будапеште венгерские власти захватили в заложники семерых граждан Украины - сотрудников Ощадбанка - и похитили деньги и ценности.

Перевозка средств и ценностей осуществлялась Ощадбанком в рамках и во исполнение международного соглашения с Райффазен Банк, Австрия. Груз был оформлен в соответствии с международными правилами перевозок и действующими европейскими таможенными процедурами. Объем ценностей, находившихся в похищенных автомобилях, составил 40 млн долл. США, 35 млн евро, 9 кг золота.

Позиция Венгрии по Украине - что известно

Недавно Главред писал, что Виктор Орбан утверждает, якобы в течение последних 4 лет Зеленский не может принять позицию суверенной венгерской власти и венгерского народа относительно войны между страной-агрессором Россией и Украиной.

Виктор Орбан
Виктор Орбан / Инфографика: Главред

Ранее стало известно, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал причиной блокирования новых санкций против РФ прекращение транзита Украиной нефти по нефтепроводу "Дружба".

Накануне венгерский премьер Орбан заявил, что планирует добиться возобновления поставок нефти через нефтепровод "Дружба" со стороны Украины. По его словам, это будет достигнуто не путем соглашений или переговоров, а силой.

Об источнике: Национальная полиция Украины

Национальная полиция Украины — центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание общественной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

Венгрия Ощадбанк инкассаторы Национальная полиция новости Украины новости Венгрии
Вооруженный захват авто Ощадбанка: в Венгрии похвастались похищенными ценностями

Вооруженный захват авто Ощадбанка: в Венгрии похвастались похищенными ценностями

16:20Мир
В ближайшие недели будет прогресс в переговорах с РФ - Виткофф

В ближайшие недели будет прогресс в переговорах с РФ - Виткофф

16:14Политика
США разрешили Индии покупать российскую нефть: названы угрозы такого решения

США разрешили Индии покупать российскую нефть: названы угрозы такого решения

15:37Мир
