План Путина для Венгрии: как Кремль хочет помочь Орбану победить на выборах - СМИ

Анна Ярославская
6 марта 2026, 11:22
Россия готовит масштабную кампанию влияния и отправит "экспертов по манипуляциям" в Будапешт.
Виктор Орбан, Владимир Путин
Путин хочет удержать Орбана у власти / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

  • РФ хочет вмешаться в парламентские выборы в Венгрии
  • Цель операции — обеспечить победу Орбана и его партии Фидес
  • Координацию операции поручили Сергею Кириенко

Глава РФ Владимир Путин поручил группе политтехнологов и военной разведке России вмешаться в парламентские выборы в Венгрии, чтобы обеспечить победу действующего премьер-министра Виктора Орбана. Об этом говорится в в расследовании проекта VSquare.

Журналисты-расследователи совместно с европейскими службами безопасности, выяснили, что Путин поручил "заниматься" Венгрией первому заместителю главы своей администрации Сергею Кириенко.

видео дня

Отмечается, что именно Кириенко стоит за кампанией российского вмешательства в президентские выборы в Молдове 2024 года, когда Россия привлекла сети покупки голосов, тролль-фермы и местных активистов, чтобы настроить общественное мнение против прозападной президентки Майи Санду.

Кириенко вместе с руководителем Главного управления стратегического партнерства и сотрудничества Вадимом Титовым готовит и в Венгрии.

Согласно плану, Россия хочет разместить российских экспертов по манипулированию социальными медиа в посольстве РФ в Будапеште. Три человека уже получили служебные и дипломатические паспорта, что обеспечивает им определенную неприкосновенность.

Сам Кириенко поддерживает связи с некоторыми организаторами избирательной кампании партии Орбана "Фидес".

Виктор Орбан
Виктор Орбан / Инфографика: Главред

По мнению журналистов, антиукраинские нарративы премьера Орбана лишь усиливают прикрытие для российских дезинформационных операций, которые лучше всего работают, когда информационная экосистема страны уже к ним восприимчива.

Отметим, парламентские выборы 2026 года в Венгрии состоятся 12 апреля.

О ресурсе: VSquare

VSquare — это международный журналистский проект и сеть расследовательских журналистов из стран Центральной и Восточной Европы.

Проект был основан в 2017 году группой независимых журналистов из стран так называемой Вишеградской группы — Польши, Чехии, Словакии и Венгрии.

Платформа публикует расследования о политике, коррупции, влиянии иностранных государств и безопасности в регионе.

Издатель проекта — польский некоммерческий центр расследовательской журналистики Fundacja Reporterów (Фонд репортеров).

В сеть входят расследовательские редакции:

  • Investigace.cz (Чехия);
  • Átlátszó и Direkt36 (Венгрия);
  • Investigative Center of Ján Kuciak (Словакия);
  • польский проект Frontstory.pl.

Изначально проект фокусировался на странах Вишеградской группы, но позже расширил сотрудничество на страны Балтии, Украину, Беларусь.

Проект финансируется за счет грантов и пожертвований. При этом редакция заявляет о редакционной независимости от доноров.

Украина обвиняет Венгрию в захвате сотрудников банка и денег

Как писал Главред, в Будапеште венгерские власти захватили в заложники семерых граждан Украины и похитили деньги и ценности.

Инцидент произошел 5 марта 2026 года. Семеро украинцев являются сотрудниками государственного Ощадбанка, которые выполняли рейс на двух инкассаторских автомобилях между Австрией и Украиной и перевозили средства и ценности в рамках регулярных перевозок между государственными банками.

В инкассаторских автомобилях было $40 млн, €35 млн и 9 кг золота.

Согласно данным GPS сигнала, незаконно задержанные автомобили Ощадбанка находятся в центре Будапешта, вблизи одной из силовых структур Венгрии.

Где находятся сотрудники Ощадбанка - пока неизвестно.

Заявления Виктора Орбана в адрес Украины

Премьер Венгрии выдвинул Украине ультимативные требования, фактически прибегнув к энергетическому давлению. Он пригрозил, что Будапешт может прекратить поставки электроэнергии, если Киев не возобновит транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Виктор Орбан заявил о якобы подготовке Украиной диверсий против венгерской энергетической инфраструктуры. В связи с этим власти страны вводят ограничения вблизи украинской границы и усиливают военное присутствие возле энергетических объектов.

Орбан также обнародовал в соцсети X открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому. В нем он заявил, что в течение последних четырех лет украинский лидер якобы не воспринимает позицию венгерских властей и венгерского общества по поводу войны между Россией и Украиной.

Почему Орбан делает из Украины "врага": мнение эксперта

Создание Венгрией образа внешнего врага — это попытка мобилизовать электорат и продемонстрировать, что действующая власть "защищает" венгров. Об этом заявил Роланд Цебер, общественный деятель, политик, председатель Альянса национальных сообществ "Европейская коалиция".

"Сейчас в Венгрии складывается беспрецедентная ситуация: партия "Тиса" во главе с Петером Мадяром опережает политическую силу Виктора Орбана. Это можно назвать историческим моментом для страны", - сказал он в комментарии Главреду.

Несмотря на поддержку со стороны отдельных международных партнеров и попытки заручиться дополнительной внешней помощью, в том числе от США, вряд ли это окажет решающее влияние на настроения избирателей.

"Мы со своей стороны не заинтересованы в конфронтации и всегда готовы искать общие точки соприкосновения. Вместо этого оппоненты действуют по логике, которую многие связывают с кремлевскими подходами к информационной политике — создание образа врага и нагнетание напряженности. Это вредит двусторонним отношениям, и для восстановления доверия в будущем понадобится время. Однако рано или поздно ситуацию удастся урегулировать", - отметил Цебер.

О персону: Роланд Цебер

Цебер Роланд Иванович - украинский общественный деятель венгерского происхождения из Закарпатья.

Председатель Альянса "Европейская коалиция" - объединения, которое сплочает представителей различных национальных общин Украины вокруг идеи общей победы и европейского будущего.

В связи с активной проукраинской позицией и разоблачением коррупции в правительстве Виктора Орбана Роланду Цеберу официально запрещен въезд на территорию Венгрии.

Окружение Виктора Орбана прямо обвиняет Роланда Цебера в сотрудничестве с лидером венгерской оппозиции Петром Мадяром и в попытках вмешательства во внутренние дела Венгрии. Сам Цебер отвергает эти обвинения. Он последовательно отстаивает позицию, что Украина и Венгрия должны быть равноправными партнерами, а не искать поводы для конфликтов.

Венгрия Владимир Путин Виктор Орбан новости Венгрии
