Все боялись 'проклятия фараона': что обнаружили в 27-тонном саркофаге из Египта

Саркофаг имеет длину почти три метра и высоту около двух метров, что делает его одним из крупнейших сохранившихся образцов из когда-либо обнаруженных.

В Египте открыли огромный 27-тонный саркофаг / Коллаж: Главред, фото: freepik, Министерство древностей Египта

Египетские археологи поставили точку в одной из самых громких археологических интриг последних лет: в черном гранитном саркофаге, найденном в Александрии, не оказалось ни легендарного правителя, ни мистического проклятия — только три скелета, погруженные в резкую, зловонную жидкость, пишет Daily Galaxy.

Массивная гробница, всколыхнувшая мир

Саркофаг, найденный ранее во время строительных работ, сразу стал сенсацией. Почти три метра в длину, два в высоту и весом около 27 тонн - это один из крупнейших сохранившихся образцов раннего птолемеевского периода. То, что он оставался нетронутым более двух тысяч лет, только подогревало интерес.

После обнаружения начали распространяться слухи: от предположений о возможном захоронении Александра Македонского до страхов перед "проклятием фараонов". Когда археологи подняли крышку всего на несколько сантиметров, их заставил отступить резкий запах — и это только подпитало мистику вокруг находки.

Что было внутри

Огромный саркофаг, который обнаружили в Александрии / Фото: Министерство древностей Египта

После полного открытия, в котором помогали военные инженеры, исследователи увидели три скелета, погруженные в красно-коричневую жидкость, похожую на сточные воды. Мумии не сохранились — остались только кости.

Генеральный секретарь Высшего совета по древностям Египта Мостафа Вазири объяснил, что захоронение, вероятно, было семейным. На одном из черепов обнаружили трещины, которые могут свидетельствовать о ранении стрелой - следовательно, по крайней мере один человек мог погибнуть насильственной смертью. Предварительные предположения указывают на то, что это могли быть солдаты, но окончательные выводы требуют дополнительных исследований.

Что касается проклятия

Несмотря на волну страхов, накрывшую соцсети, никаких признаков "проклятия" не обнаружили. Вазири даже пошутил, что лично заглянул внутрь первым - и чувствует себя прекрасно.

"Я первым засунул голову в саркофаг... и вот я стою перед вами... со мной все в порядке", — отметил генсек Высшего совета по древностям Египта

Он также иронично добавил, что мир не погрузился в темноту после открытия саркофага.

Кроме того, по данным египетских специалистов, случаев заболеваний среди участников вскрытия не зафиксировано.

Что будет дальше

Археологи надеются, что кости и найденные рядом артефакты, в частности алебастровый бюст, помогут установить личности погребенных и воссоздать их историю. Несмотря на отсутствие сенсационного открытия, саркофаг уже стал одной из самых обсуждаемых археологических находок последних лет — и напоминанием о том, что даже без легенд древние гробницы способны рассказать много интересного.

Об источнике: Daily Galaxy Daily Galaxy (dailygalaxy.com) — это научно-популярный новостной веб-сайт, публикующий статьи и новости о последних открытиях в астрономии, космосе, биологии, физике и других научных областях. Он является агрегатором научных новостей, часто ссылается на исследования и выводы ученых и служит источником информации для широкой аудитории, интересующейся наукой.

