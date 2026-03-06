'Тириндіти, фафрати й гойкати': как звучит настоящий колоритный галицкий говор

В этом регионе есть немало интересных диалектных слов, которые опишут ваш процесс речи и общения с другими серьезно и не на шутку.

https://glavred.info/culture/tirinditi-fafrati-y-goykati-kak-zvuchit-nastoyashchiy-koloritnyy-galickiy-govor-10746518.html Ссылка скопирована

Как говорят во Львове / Коллаж: Главред, фото: freepik, wikipedia

Вы узнаете:

Как говорят галичане

Какие диалектные слова используют во Львове

видео дня

Украинский язык не перестает удивлять своим разнообразием, в частности, благодаря тому, как он звучит в разных уголках страны. И одна из самых красочных языковых территорий — Галичина, где повседневная речь легко превращается в маленькое лингвистическое приключение.

Как звучит галицкая речь сегодня

Львов и окрестные земли сохранили в своем наречии следы многих культур — украинской, польской, немецкой, еврейской, венгерской, даже английской. Эта языковая мозаика формировалась десятилетиями и до сих пор живет в быту горожан. Именно поэтому львовская гвара часто кажется одновременно знакомой и экзотической, пишет 24 Канал.

Главред собрал слова, которыми галичане описывают разговор, спор, нарекание или даже молчание - и делают это с неповторимым шармом.

Слова о разговоре: от балака до фафрати

В Галичине разговор — это не просто процесс, а целая палитра оттенков.

ба́лак - разговор;

- разговор; бали́кати - говорить;

- говорить; триндить, тириндить — болтать;

— болтать; фа́фрати - бормотать, говорить невнятно;

- бормотать, говорить невнятно; шпре́хати - говорить;

- говорить; пашталакать - болтать без умолку.

Здесь можно услышать, как кто-то "болтает" на остановке, другой "разговаривает" по телефону, а третий "болтает" так, что нечего вмешиваться.

Когда разговор переходит в ссору

Галицкие слова для эмоциональных ситуаций - отдельное удовольствие. На базаре или в очереди вы легко станете свидетелем того, как кто-то:

бе́штає - ругает;

- ругает; собачит - тоже ругает, но острее;

- тоже ругает, но острее; галю́кає - кричит на кого-то;

- кричит на кого-то; гандричится - спорит;

- спорит; го́йкає - громко кричит;

- громко кричит; йо́йкає - жалуется.

А иногда можно и самому "попасть под горячую руку" - тогда вас могут:

збайтлювати - обмолвить;

- обмолвить; лахуватися - насмехаться;

- насмехаться; папляти - говорить глупости без остановки.

Когда лучше держать язык за зубами

Галичане хорошо знают, что иногда мудрее всего - промолчать.

клапачка - рот;

- рот; пащекувати, пискувати - говорить невежливо;

- говорить невежливо; фиркаться - выражать недовольство.

Поэтому вместо того, чтобы "фыркаться", можно просто "держать рот на замке" - и идти дальше.

А для душевного разговора - другие слова

Когда же речь заходит о приятном общении, галицкий говор становится особенно теплым:

повицувати - шутить;

- шутить; ра́йдати - долго и душевно разговаривать;

- долго и душевно разговаривать; билблати - молчать (да, даже молчание здесь имеет свой шарм).

Галицкие слова - не просто языковые курьезы. Это живая история города и региона, способ сохранить культурную память и почувствовать, как украинский язык может быть разным, игривым, нежным или острым. И каждое такое слово - маленькое доказательство того, что язык живет там, где на нем говорят.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: 24 канал 24 канал — украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания имел название "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия. Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине. Вещает с 1 марта 2006 года. 24 канал подает новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т.д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред