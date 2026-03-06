Укр
Читать на украинском
"Тириндіти, фафрати й гойкати": как звучит настоящий колоритный галицкий говор

Дарья Пшеничник
6 марта 2026, 10:17
В этом регионе есть немало интересных диалектных слов, которые опишут ваш процесс речи и общения с другими серьезно и не на шутку.
'Тириндіти, фафрати й гойкати': как звучит настоящий колоритный галицкий говор
Как говорят во Львове / Коллаж: Главред, фото: freepik, wikipedia

Вы узнаете:

  • Как говорят галичане
  • Какие диалектные слова используют во Львове

Украинский язык не перестает удивлять своим разнообразием, в частности, благодаря тому, как он звучит в разных уголках страны. И одна из самых красочных языковых территорий — Галичина, где повседневная речь легко превращается в маленькое лингвистическое приключение.

Как звучит галицкая речь сегодня

Львов и окрестные земли сохранили в своем наречии следы многих культур — украинской, польской, немецкой, еврейской, венгерской, даже английской. Эта языковая мозаика формировалась десятилетиями и до сих пор живет в быту горожан. Именно поэтому львовская гвара часто кажется одновременно знакомой и экзотической, пишет 24 Канал.

Главред собрал слова, которыми галичане описывают разговор, спор, нарекание или даже молчание - и делают это с неповторимым шармом.

Слова о разговоре: от балака до фафрати

В Галичине разговор — это не просто процесс, а целая палитра оттенков.

  • ба́лак - разговор;
  • бали́кати - говорить;
  • триндить, тириндить — болтать;
  • фа́фрати - бормотать, говорить невнятно;
  • шпре́хати - говорить;
  • пашталакать - болтать без умолку.

Здесь можно услышать, как кто-то "болтает" на остановке, другой "разговаривает" по телефону, а третий "болтает" так, что нечего вмешиваться.

Когда разговор переходит в ссору

Галицкие слова для эмоциональных ситуаций - отдельное удовольствие. На базаре или в очереди вы легко станете свидетелем того, как кто-то:

  • бе́штає - ругает;
  • собачит - тоже ругает, но острее;
  • галю́кає - кричит на кого-то;
  • гандричится - спорит;
  • го́йкає - громко кричит;
  • йо́йкає - жалуется.

А иногда можно и самому "попасть под горячую руку" - тогда вас могут:

  • збайтлювати - обмолвить;
  • лахуватися - насмехаться;
  • папляти - говорить глупости без остановки.

Когда лучше держать язык за зубами

Галичане хорошо знают, что иногда мудрее всего - промолчать.

  • клапачка - рот;
  • пащекувати, пискувати - говорить невежливо;
  • фиркаться - выражать недовольство.

Поэтому вместо того, чтобы "фыркаться", можно просто "держать рот на замке" - и идти дальше.

А для душевного разговора - другие слова

Когда же речь заходит о приятном общении, галицкий говор становится особенно теплым:

  • повицувати - шутить;
  • ра́йдати - долго и душевно разговаривать;
  • билблати - молчать (да, даже молчание здесь имеет свой шарм).

Галицкие слова - не просто языковые курьезы. Это живая история города и региона, способ сохранить культурную память и почувствовать, как украинский язык может быть разным, игривым, нежным или острым. И каждое такое слово - маленькое доказательство того, что язык живет там, где на нем говорят.

