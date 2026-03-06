'Тириндіти, фафрати й гойкати': как звучит настоящий колоритный галицкий говор

Вы узнаете:
- Как говорят галичане
- Какие диалектные слова используют во Львове
Украинский язык не перестает удивлять своим разнообразием, в частности, благодаря тому, как он звучит в разных уголках страны. И одна из самых красочных языковых территорий — Галичина, где повседневная речь легко превращается в маленькое лингвистическое приключение.
Как звучит галицкая речь сегодня
Львов и окрестные земли сохранили в своем наречии следы многих культур — украинской, польской, немецкой, еврейской, венгерской, даже английской. Эта языковая мозаика формировалась десятилетиями и до сих пор живет в быту горожан. Именно поэтому львовская гвара часто кажется одновременно знакомой и экзотической, пишет 24 Канал.
Главред собрал слова, которыми галичане описывают разговор, спор, нарекание или даже молчание - и делают это с неповторимым шармом.
Слова о разговоре: от балака до фафрати
В Галичине разговор — это не просто процесс, а целая палитра оттенков.
- ба́лак - разговор;
- бали́кати - говорить;
- триндить, тириндить — болтать;
- фа́фрати - бормотать, говорить невнятно;
- шпре́хати - говорить;
- пашталакать - болтать без умолку.
Здесь можно услышать, как кто-то "болтает" на остановке, другой "разговаривает" по телефону, а третий "болтает" так, что нечего вмешиваться.
Когда разговор переходит в ссору
Галицкие слова для эмоциональных ситуаций - отдельное удовольствие. На базаре или в очереди вы легко станете свидетелем того, как кто-то:
- бе́штає - ругает;
- собачит - тоже ругает, но острее;
- галю́кає - кричит на кого-то;
- гандричится - спорит;
- го́йкає - громко кричит;
- йо́йкає - жалуется.
А иногда можно и самому "попасть под горячую руку" - тогда вас могут:
- збайтлювати - обмолвить;
- лахуватися - насмехаться;
- папляти - говорить глупости без остановки.
Когда лучше держать язык за зубами
Галичане хорошо знают, что иногда мудрее всего - промолчать.
- клапачка - рот;
- пащекувати, пискувати - говорить невежливо;
- фиркаться - выражать недовольство.
Поэтому вместо того, чтобы "фыркаться", можно просто "держать рот на замке" - и идти дальше.
А для душевного разговора - другие слова
Когда же речь заходит о приятном общении, галицкий говор становится особенно теплым:
- повицувати - шутить;
- ра́йдати - долго и душевно разговаривать;
- билблати - молчать (да, даже молчание здесь имеет свой шарм).
Галицкие слова - не просто языковые курьезы. Это живая история города и региона, способ сохранить культурную память и почувствовать, как украинский язык может быть разным, игривым, нежным или острым. И каждое такое слово - маленькое доказательство того, что язык живет там, где на нем говорят.
Вас может заинтересовать:
- Что означает слово "розмай" из песни Яремчука "Гай, зеленый гай": неожиданный ответ
- Слова "подлокотник" не существует - как правильно сказать на украинском
- Слово "представляти" употребляют неправильно - как сказать на украинском
Об источнике: 24 канал
24 канал — украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания имел название "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия.
Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.
Вещает с 1 марта 2006 года.
24 канал подает новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т.д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред