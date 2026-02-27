Слово 'представлять' употребляют неправильно - как сказать на украинском

Вы узнаете:
- Почему слово "представлять" часто используется неправильно
- Чем заменить "представлять собой"
- Какие слова лучше употреблять вместо "представлять на рассмотрение"
Многие из нас привыкли использовать глагол "представлять" в любой ситуации, однако часто это оказывается типичной калькой из русского языка. Известная актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая в своем TikTok-блоге разобрала происхождение этой ошибки и предложила точные украинские соответствия.
По ее словам, глагол "представлять" в современном украинском языке в основном является калькой и употребляется неправильно. Она подчеркивает, что корректно можно употреблять только две именниковые формы:
- представление нового проекта;
- он является представителем Украины или представитель от Украины.
Во всех остальных случаях Хмельницкая советует избегать калькирования и использовать правильные украинские слова:
- не представлять человека – а рекомендовать, отрекомендовать, знакомить, познакомить;
- не представлять собой – а являть собой, составлять собой, быть собой;
- не представлять на рассмотрение – а подавать или направлять на рассмотрение;
- не представлять данные – а приводить данные, цифры, факты;
- не представлять экспозицию – а показывать, демонстрировать, экспонировать;
- не представлять на получение награды – а выдвигать на награду.
Смотрите видео с объяснением, как по-украински сказать "представлять":
Как сообщал Главред, многие привычные слова, которыми мы пользуемся ежедневно, на самом деле являются кальками из других языков. Одним из таких является слово "подлокотник". Популярный журналист и языковой активист Рами Аль Шайер в своем TikTok назвал правильные соответствия.
Также в карпатском диалекте есть слово "плай" - узкая горная тропа или дорога на склоне или перевале. Оно происходит от южнославянских языков и румынского plai, и отличается от обычных "тропы" или "дороги" этнографическим оттенком.
Кроме этого, украинцы часто путают слово "любвеобильный" из русского языка и употребляют его в речи. Языковой активист Аль Шайер Рами объяснил, что правильным украинским эквивалентом является "велелюбный".
О персоне: Виктория Хмельницкая
Виктория Хмельницкая — украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания — ее голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценическому произношению, управлению голосом и коммуникации.
