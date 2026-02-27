Укр
Читать на украинском
Слово "представлять" употребляют неправильно - как сказать на украинском

Руслана Заклинская
27 февраля 2026, 16:11
Украинцы используют слово "представлять", даже не подозревая, что в большинстве случаев это - типичная калька с русского языка.
Вы узнаете:

  • Почему слово "представлять" часто используется неправильно
  • Чем заменить "представлять собой"
  • Какие слова лучше употреблять вместо "представлять на рассмотрение"

Многие из нас привыкли использовать глагол "представлять" в любой ситуации, однако часто это оказывается типичной калькой из русского языка. Известная актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая в своем TikTok-блоге разобрала происхождение этой ошибки и предложила точные украинские соответствия.

По ее словам, глагол "представлять" в современном украинском языке в основном является калькой и употребляется неправильно. Она подчеркивает, что корректно можно употреблять только две именниковые формы:

  • представление нового проекта;
  • он является представителем Украины или представитель от Украины.

Во всех остальных случаях Хмельницкая советует избегать калькирования и использовать правильные украинские слова:

  • не представлять человека – а рекомендовать, отрекомендовать, знакомить, познакомить;
  • не представлять собой – а являть собой, составлять собой, быть собой;
  • не представлять на рассмотрение – а подавать или направлять на рассмотрение;
  • не представлять данные – а приводить данные, цифры, факты;
  • не представлять экспозицию – а показывать, демонстрировать, экспонировать;
  • не представлять на получение награды – а выдвигать на награду.

Смотрите видео с объяснением, как по-украински сказать "представлять":

Как сообщал Главред, многие привычные слова, которыми мы пользуемся ежедневно, на самом деле являются кальками из других языков. Одним из таких является слово "подлокотник". Популярный журналист и языковой активист Рами Аль Шайер в своем TikTok назвал правильные соответствия.

Также в карпатском диалекте есть слово "плай" - узкая горная тропа или дорога на склоне или перевале. Оно происходит от южнославянских языков и румынского plai, и отличается от обычных "тропы" или "дороги" этнографическим оттенком.

Кроме этого, украинцы часто путают слово "любвеобильный" из русского языка и употребляют его в речи. Языковой активист Аль Шайер Рами объяснил, что правильным украинским эквивалентом является "велелюбный".

О персоне: Виктория Хмельницкая

Виктория Хмельницкая — украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания — ее голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценическому произношению, управлению голосом и коммуникации.

