Слово 'представлять' употребляют неправильно - как сказать на украинском

Украинцы используют слово "представлять", даже не подозревая, что в большинстве случаев это - типичная калька с русского языка.

Многие из нас привыкли использовать глагол "представлять" в любой ситуации, однако часто это оказывается типичной калькой из русского языка. Известная актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая в своем TikTok-блоге разобрала происхождение этой ошибки и предложила точные украинские соответствия.

По ее словам, глагол "представлять" в современном украинском языке в основном является калькой и употребляется неправильно. Она подчеркивает, что корректно можно употреблять только две именниковые формы:

представление нового проекта;

он является представителем Украины или представитель от Украины.

Во всех остальных случаях Хмельницкая советует избегать калькирования и использовать правильные украинские слова:

не представлять человека – а рекомендовать, отрекомендовать, знакомить, познакомить;

не представлять собой – а являть собой, составлять собой, быть собой;

не представлять на рассмотрение – а подавать или направлять на рассмотрение;

не представлять данные – а приводить данные, цифры, факты;

не представлять экспозицию – а показывать, демонстрировать, экспонировать;

не представлять на получение награды – а выдвигать на награду.

О персоне: Виктория Хмельницкая Виктория Хмельницкая — украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания — ее голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценическому произношению, управлению голосом и коммуникации.

