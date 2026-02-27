Укр
  3. Сад и огород

Морозов не боятся: какие овощи, деревья и цветы можно сажать в марте

Руслана Заклинская
27 февраля 2026, 10:16
Пока земля только прогревается, время браться за морозостойкие овощи и закладывать основу будущего сада.
Морозов не боятся: какие овощи, деревья и цветы можно сажать в марте
Ранние сорта овощей для посадки в марте / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

  • Какие культуры не боятся холодной почвы и заморозков
  • Какие овощи можно сеять в открытый грунт в марте
  • Какие плодовые деревья лучше всего высаживать в марте

Украинский март коварен, поскольку он может подарить неделю солнечного тепла и внезапно ударить ночными заморозками. Поэтому главная задача месяца — выбрать культуры, которые не испугаются холодной почвы.

Главред выяснил, какие растения не боятся мороза и можно сажать в марте.

Какие ранние овощи подходят для посадки

Ранние овощи — это прежде всего культуры, которые хорошо переносят прохладу. В марте стоит обратить внимание на редис, шпинат, салат, укроп, петрушку, горох. Они способны прорастать уже при невысоких температурах и не боятся кратковременных заморозков.

Также в этот период высевают на рассаду томаты, перец, баклажаны и раннюю капусту. Именно от своевременного посева зависит крепость рассады и будущая урожайность.

Как правильно организовать посадку овощей весной

Весенняя посадка — это не только о семенах в земле, но и о подготовке почвы. Ее нужно разрыхлить, при необходимости подкормить и увлажнить. Не менее важно выбрать солнечный участок и соблюдать севооборот.

По словам экспертов GradinaMax, если температура несколько дней подряд не опускается ниже +3 °C, можно сеять петрушку и укроп. Их сеют в бороздки глубиной около 3 см на расстоянии 10 см друг от друга.

Редис высевают с начала месяца, используя обработанные семена. Борозни делают глубиной 2 см с междурядьем 15 см. При угрозе заморозков посевы накрывают пленкой.

С середины марта сеют раннюю морковь — на грядках, удобренных перегноем. Бороны располагают на расстоянии 20 см, присыпают золой, высевают семена и хорошо поливают.

Горох высаживают, когда температура стабильно держится выше +5-7 °C. Семена заглубляют на 4 см с расстоянием 5 см между зернами и 20 см между рядами.

Свеклу можно высевать в конце марта, когда почва прогреется до +10 °C. Семена предварительно замачивают в теплой воде на сутки. Все посевы важно регулярно поливать при отсутствии дождей.

Смотрите видео о том, какие овощи сеять в марте:

Какие деревья высаживают в марте

Плодовые деревья сажают после установления стабильной плюсовой температуры, когда в почве нет мерзлых комков, а почки на саженцах еще не набухли.

В марте высаживают абрикосы, вишни, черешни, ранние сорта груши, сливы, персики, яблони и малину. Для каждого саженца выкапывают просторную яму, поливают, высаживают дерево и плотно засыпают корни землей. Допускается удобрение перегноем, но не свежим навозом.

Какие цветы можно сажать в марте в открытый грунт

Хотя основные работы с клумбой приходятся на апрель, некоторые морозостойкие цветы высевают уже в марте. Среди них - эхинацея (в первой половине месяца), вербена (до 20-х чисел), азарин, колокольчик, дельфиниум (однолетние сорта).

Гелиотроп и лобелию обычно высевают раньше, но при необходимости это можно сделать и в марте. Некоторые культуры, в частности вербену и колокольчик, после посева не присыпают землей. Перед посадкой стоит внимательно ознакомиться с рекомендациями производителя семян.

Благоприятные дни для посева в марте 2026

Благоприятные периоды для посева овощей и зелени в марте традиционно включают первую и вторую декады месяца. Использование лунного календаря помогает определить лучшие дни для посевов и избегать неблагоприятных дат.

Овощи на рассаду и в теплицу:

  • Томаты (помидоры), перец, баклажаны: 21, 22, 25, 26, 27 марта (также подходят 2–6 и 10–13 марта).
  • Огурцы, тыквы, кабачки: 21, 22, 25, 26, 27 марта.
  • Капуста (все виды): 8, 13, 17, 19, 21, 22, 25–27 марта.

Корнеплоды (открытый грунт и теплицы):

  • Морковь, свекла, пастернак: 8, 9, 13, 15–17, 22, 23, 26, 27, 31 марта.
  • Редис, редька: 3, 4, 13, 17, 19, 22, 23, 26, 27, 31 марта.
  • Картофель (для проращивания и посадки): 8, 9, 15, 16, 17, 19, 20 марта.
Посевной календарь на март 2026
Посевной календарь на март 2026 / Инфографика: Главред

Зелень и бобовые:

  • Лук на зелень, укроп, салат, петрушка: 17, 19, 21, 22, 25, 26, 27 марта.
  • Горох, фасоль, бобы: 5, 6, 7–14, 17, 22, 23, 24 марта.

Цветы и декоративные растения:

  • Однолетние и многолетние цветы: 21, 22, 25–27, 31 марта.
  • Луковичные цветы: 5, 6, 7–14, 17 марта.

В нейтральные дни (1, 2, 9, 11, 14, 28, 30 марта) лучше сосредоточиться на рыхлении земли, мульчировании и подготовке теплиц.

Обрезку сада лучше всего проводить в период убывающей Луны (с 4 по 18 марта), чтобы раны на деревьях быстрее заживали. Несмотря на благоприятные даты, всегда следует учитывать погоду. Для ранней моркови и редиса в открытом грунте достаточно температуры +2…+3 °С, но рассаду томатов и перца стоит держать в тепле.

Об источнике: GradinaMax

GradinaMax - это украинский интернет-магазин товаров для сада, огорода и приусадебного участка. Платформа специализируется на продаже семян овощей и цветов, саженцев, удобрений, средств защиты растений, а также сопутствующих товаров для выращивания и ухода за растениями.

Компания ориентируется на потребности как опытных аграриев, так и начинающих огородников, предлагая сезонные подборки и рекомендации по посадке. Также специалисты ведут YouTube-канал, на котором делятся советами по садоводству с подписчиками.

В России наступают веселые времена, цены пробивают потолок: Новак – об обвале экономики РФ в 2026-м
