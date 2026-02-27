Британских и французских десантников могут отправить в Украину - The Telegraph

Подготовка десантников к развертыванию в любой точке стран НАТО является частью учений "Орион".

Британский и французский десант могут отправить в Украину / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Что известно:

Британских и французских десантников готовят к возможной переброске в Украину

Десантники приняли участие в учениях "Орион"

Британские и французские десантники завершили последние приготовления к возможной переброске в Украину в рамках миротворческой миссии. Это произойдет, если Украина заключит мирное соглашение с РФ. Об этом сообщает The Telegraph.

Подготовка десантников к развертыванию в любой точке стран НАТО является частью учений "Орион". Они закончатся 3 марта. Все началось через несколько недель после того, как премьер Британии Кир Стармер сказал, что Великобритания и Франция возглавят миротворческие силы в Украине.

В учениях взяли участие более 600 солдат из 16-й воздушно-десантной бригады Британии. Они провели имитацию рейда.

Пока неизвестно, какие именно подразделения будут задействованы в Украине. В то же время сообщается, что военные 16-1 воздушно-десантной бригады входят в число британских сил высокой готовности.

Что известно об учениях "Орион"

В учениях "Орион" принимают участие около 2000 британских и французских военных. Учения начались 24 февраля. Военные совершили прыжки с самолетов, после чего заняли позиции и развернули оборонительные сооружения.

В ходе учений разведчики и парашютисты из группы коммандос совершили незаметную выставку на полигоне Сен-Сир-Коэткуидан. Они уничтожили вражеские средства ПВО и обозначили зону высадку основных сил.

Учения завершатся 3 марта. Французский генерал отмечает, что они имеют решающее значение.

"Учения позволяют нам тестировать новые конструкции и оборудование, особенно в области гибридных коммуникационных сетей и интеграции беспилотных летательных аппаратов. Способность к инновациям и быстрой адаптации теперь является ключевым фактором сохранения превосходства на поле боя", - отметил он.

Численность вооруженных сил стран Европы / Инфографика: Главред

Когда закончится война в Украине - мнение эксперта

Завершение активных боевых действий в 2026 году на приемлемых для Украины условиях маловероятно. Справедливое завершение войны возможно не ранее, чем через два года. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

"Таких предпосылок нет. Завершение боевых действий на условиях России может произойти хоть завтра. Если мы подписываем капитуляцию, складываем лапки вверх, то все. Но российская экспансия пойдет вплоть до Львова. В таком случае войска РФ инфильтрируются на всю глубину территории нашей страны", – пояснил эксперт.

Миротворцы в Украине - последние новости

Как писал Главред, министр обороны Великобритании Джон Гилли заявил о намерении стать первым главой оборонного ведомства, который развернет британских военных в Украине после заключения мирного соглашения. По его убеждению, 2026 год должен стать "годом окончания этой ужасной войны".

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает развертывания миротворческих войск на территории Украины после завершения активной фазы боевых действий, но намекнул, что их количество будет очень ограниченным.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев заинтересован в размещении иностранного контингента ближе к линии фронта, а не в относительно безопасных регионах на западе страны.

"Мы хотели бы видеть контингент поближе к линии фронта. Если бы Польша предложила свое присутствие во Львове, нам это не нужно", — подчеркнул глава государства.

