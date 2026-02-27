Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Британских и французских десантников могут отправить в Украину - The Telegraph

Ангелина Подвысоцкая
27 февраля 2026, 10:23
Подготовка десантников к развертыванию в любой точке стран НАТО является частью учений "Орион".
британский десант
Британский и французский десант могут отправить в Украину / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Что известно:

  • Британских и французских десантников готовят к возможной переброске в Украину
  • Десантники приняли участие в учениях "Орион"

Британские и французские десантники завершили последние приготовления к возможной переброске в Украину в рамках миротворческой миссии. Это произойдет, если Украина заключит мирное соглашение с РФ. Об этом сообщает The Telegraph.

Подготовка десантников к развертыванию в любой точке стран НАТО является частью учений "Орион". Они закончатся 3 марта. Все началось через несколько недель после того, как премьер Британии Кир Стармер сказал, что Великобритания и Франция возглавят миротворческие силы в Украине.

видео дня

В учениях взяли участие более 600 солдат из 16-й воздушно-десантной бригады Британии. Они провели имитацию рейда.

Пока неизвестно, какие именно подразделения будут задействованы в Украине. В то же время сообщается, что военные 16-1 воздушно-десантной бригады входят в число британских сил высокой готовности.

Что известно об учениях "Орион"

В учениях "Орион" принимают участие около 2000 британских и французских военных. Учения начались 24 февраля. Военные совершили прыжки с самолетов, после чего заняли позиции и развернули оборонительные сооружения.

В ходе учений разведчики и парашютисты из группы коммандос совершили незаметную выставку на полигоне Сен-Сир-Коэткуидан. Они уничтожили вражеские средства ПВО и обозначили зону высадку основных сил.

Учения завершатся 3 марта. Французский генерал отмечает, что они имеют решающее значение.

"Учения позволяют нам тестировать новые конструкции и оборудование, особенно в области гибридных коммуникационных сетей и интеграции беспилотных летательных аппаратов. Способность к инновациям и быстрой адаптации теперь является ключевым фактором сохранения превосходства на поле боя", - отметил он.

Армии стран Европы, армия Европы, миротворцы, инфографика
Численность вооруженных сил стран Европы / Инфографика: Главред

Когда закончится война в Украине - мнение эксперта

Завершение активных боевых действий в 2026 году на приемлемых для Украины условиях маловероятно. Справедливое завершение войны возможно не ранее, чем через два года. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

"Таких предпосылок нет. Завершение боевых действий на условиях России может произойти хоть завтра. Если мы подписываем капитуляцию, складываем лапки вверх, то все. Но российская экспансия пойдет вплоть до Львова. В таком случае войска РФ инфильтрируются на всю глубину территории нашей страны", – пояснил эксперт.

Миротворцы в Украине - последние новости

Как писал Главред, министр обороны Великобритании Джон Гилли заявил о намерении стать первым главой оборонного ведомства, который развернет британских военных в Украине после заключения мирного соглашения. По его убеждению, 2026 год должен стать "годом окончания этой ужасной войны".

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает развертывания миротворческих войск на территории Украины после завершения активной фазы боевых действий, но намекнул, что их количество будет очень ограниченным.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев заинтересован в размещении иностранного контингента ближе к линии фронта, а не в относительно безопасных регионах на западе страны.

"Мы хотели бы видеть контингент поближе к линии фронта. Если бы Польша предложила свое присутствие во Львове, нам это не нужно", — подчеркнул глава государства.

Другие новости:

Об источнике: The Telegraph

The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом.

В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Франция новости Великобритании вторжение России
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Британских и французских десантников могут отправить в Украину - The Telegraph

Британских и французских десантников могут отправить в Украину - The Telegraph

10:23Война
Россияне атаковали Одесчину: разрушен детсад, есть раненые, среди них ребенок

Россияне атаковали Одесчину: разрушен детсад, есть раненые, среди них ребенок

09:56Украина
Сдаст ли Украина Донбасс: Зеленский поставил точку в вопросе уступки территорий

Сдаст ли Украина Донбасс: Зеленский поставил точку в вопросе уступки территорий

09:40Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Магнитная буря атакует Украину: как долго будет бушевать 5-балльный шторм

Магнитная буря атакует Украину: как долго будет бушевать 5-балльный шторм

В Кремле заявили о сроках завершения войны против Украины - что известно

В Кремле заявили о сроках завершения войны против Украины - что известно

Удары по России теперь под вопросом: США объявили демарш Украине, что изменится

Удары по России теперь под вопросом: США объявили демарш Украине, что изменится

Россияне пытаются окружить важный город: военный раскрыл ситуацию на фронте

Россияне пытаются окружить важный город: военный раскрыл ситуацию на фронте

"Без этого мира не будет": Уиткофф назвал ключевое условие соглашения по Украине

"Без этого мира не будет": Уиткофф назвал ключевое условие соглашения по Украине

Последние новости

11:00

С марта пенсии вырастут, но не у всех: кому из украинцев не повезет

10:50

Кому категорически нельзя есть черный хлеб: диетологи удивили ответом

10:39

"Война продлится как минимум до тех пор": Новак сказал, когда армия РФ остановится

10:37

"Запретная любовь": Денисенко высказалась о своих тайных отношениях

10:23

Британских и французских десантников могут отправить в Украину - The Telegraph

В России наступают веселые времена, цены пробивают потолок: Новак – об обвале экономики РФ в 2026-мВ России наступают веселые времена, цены пробивают потолок: Новак – об обвале экономики РФ в 2026-м
10:16

Морозов не боятся: какие овощи, деревья и цветы можно сажать в мартеВидео

09:56

Россияне атаковали Одесчину: разрушен детсад, есть раненые, среди них ребенокФото

09:40

Сдаст ли Украина Донбасс: Зеленский поставил точку в вопросе уступки территорий

08:56

Касьянов дал прогноз окончания войны: "месяц, два, три - и все решится"мнение

Реклама
08:54

Гороскоп на завтра 28 февраля: Девам - тревога, Стрельцам - неожиданное сообщение

08:33

МВФ утвердил новую программу для Украины на $8,1 млрд: куда пойдут деньги

07:34

США готовят варианты атаки на Иран: кто может нанести первый удар - СМИ

06:53

После удара БпЛА вспыхнули дома, пострадали люди: последствия атаки на Запорожье

06:42

В Сербии облили памятник Шевченко: Загородний объяснил, что за этим стоитмнение

06:17

Любовь у порога и деньги в дом: кого в марте ждут важные событияВидео

05:59

"Потом работал с Лорак": EL Кравчук раскрыл причину отказа Киркорову

05:38

Рождены управлять: знаки зодиака, которым судьбой предначертано быть лидерами

05:27

"Штрихкод" или "штрих код": филолог назвала популярную ошибку украинцев

04:30

Как определить истинный возраст шин: могут быть новыми только на видВидео

04:09

Украина есть, а "России" нет: карта XVII века разбивает мифы КремляВидео

Реклама
04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с попугаем за 17 с

03:26

Четыре знака китайского зодиака обречены на успех - кто в списке счастливчиков

02:55

Пугающий сценарий катастрофы: Земля скоро может стать непригодной для жизни

02:13

Почему стоит покупать мелкие яйца, а не крупные: настоящая причина удивит многих

01:40

"Работаем над финализацией": Умеров раскрыл детали переговоров в Женеве

01:30

Арнольд Шварценеггер с внучками растопил сердца фанатов

00:52

"Он еще не полноценная замена": Забарный получил неутешительный вердикт

00:33

Яркая крошка: жена Усика показала, как выглядит их 16-летняя дочь

00:03

Певица Pink рассталась с мужем после 20 лет в браке - СМИ

26 февраля, четверг
23:55

Графики для Киева и области: что известно об отключении электроэнергии 27 февраля

23:40

Графики изменили: как именно будут отключать свет в Днепре и области 27 февраляФото

23:24

"Перекрывает все чувства": Демин рассказал о потере ребенка

23:15

Графики для Черкасской области изменились - когда не будет света 27 февраля

23:00

Любовь всей жизни или громкое расставание: гороскоп на март 2026 для Рыб

22:44

"Я влюблена": Екатерина Кухар раскрыла тайну личной жизни

22:38

"Живой купол" для капусты: соседи на грядке, которые помогают расти без химииВидео

22:32

Сырский назвал главные задачи для ВСУ и рассказал о тактике

22:31

Горячая зачистка на юге: спецназ ГУР выбил врага и вернул контроль над позициямиВидео

22:00

Год без Мишель Трахтенберг: лучшие роли актрисы

21:55

"Не надо бояться": Маричка Падалко покорила признанием в свой день рождения

Реклама
21:47

В Украине изменят дизайн 100-гривневой купюры - на что следует обратить внимание

21:32

Марс "сожжёт" бюджет или принесёт прибыль: предупреждение для одного знака зодиакаВидео

21:31

Падение режима Путина не поможет: тревожный прогноз Буданова по окончанию войны

21:29

Резкий поворот на весну: как изменится погода в Днепре уже в эти выходные

20:45

У людей, родившихся в конкретные три месяца, самый тонкий музыкальный вкус

20:35

"Без этого мира не будет": Уиткофф назвал ключевое условие соглашения по Украине

20:25

Большинство совершает ошибку при использовании электрочайника: в чем причина

19:52

"Путин пытается скрыть": в Раде заявили о громком провале РФ в войне

19:52

Мы бы уже сломали врагу хребет: Хлывнюк сказал, почему еще не удалось разбить оккупантов

19:49

Звезда "Женского Квартала" раскрыла детали о женихе: "Так кайфово"

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять