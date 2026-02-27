"Штрихкод" или "штрих код": филолог назвала популярную ошибку украинцев

До сих пор многие люди ошибаются при написании популярного сокращенного слова.

Правила украинского языка четко регулируют написание слова / Коллаж: Главред, фото: freepik, скриншот из видео

Вы узнаете:

Как правильно писать "штрихкод" или "штрих код"

Как правильно писать сложносокращенные слова

Украинцы почти каждый день видят штриховые коды на продуктах или других предметах. Но многие ошибаются, когда пишут это слово в сокращенном варианте, ведь есть три популярных варианта: "штрихкод", "штрих код" и "штрих-код". И только один из них правильный.

Главред узнал, как правильно писать это слово и почему. Об этом в TikTok рассказала филолог и автор популярного проекта "Правильно украинською" Ольга Багний.

Она отметила, что "штрихкод" - сложносокращенное слово, то есть такое, которое состоит из двух слов. Например, сложносокращенным также является слово "телевидение", иначе говоря телевизионное видение.

Так же "штрихкод" состоит из слов штриховой код. Поэтому писать это слово правильно только вместе.

Смотрите видео с объяснением Ольги Багний:

О персоне: Ольга Багний Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно украинською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

