"Штрихкод" или "штрих код": филолог назвала популярную ошибку украинцев

Украинцы почти каждый день видят штриховые коды на продуктах или других предметах. Но многие ошибаются, когда пишут это слово в сокращенном варианте, ведь есть три популярных варианта: "штрихкод", "штрих код" и "штрих-код". И только один из них правильный.
Главред узнал, как правильно писать это слово и почему. Об этом в TikTok рассказала филолог и автор популярного проекта "Правильно украинською" Ольга Багний.
Она отметила, что "штрихкод" - сложносокращенное слово, то есть такое, которое состоит из двух слов. Например, сложносокращенным также является слово "телевидение", иначе говоря телевизионное видение.
Так же "штрихкод" состоит из слов штриховой код. Поэтому писать это слово правильно только вместе.
Смотрите видео с объяснением Ольги Багний:
@sametak1064 Как правильно? • штрихкод • штрих код • штрих-код #правильноукраїнською♬ original sound - Правильно українською
О персоне: Ольга Багний
Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно украинською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.
