В Украине изменят дизайн 100-гривневой купюры - на что следует обратить внимание

Юрий Берендий
26 февраля 2026, 21:47
В Нацбанке сообщили о продолжении обновления дизайна национальной валюты и анонсировали выпуск модернизированной 100-гривневой банкноты в 2026 году.
Как будет выглядеть обновление 100-гривневая купюра / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Нацбанк обновит дизайн 100-гривневой купюры
  • На обновленной купюре появится лозунг "Слава Украине! Героям слава!"

В Украине в 2026 году планируется изменение дизайна 100-гривневой купюры. Об этом сообщил директор Департамента денежного обращения НБУ Олег Прохода в эфире телемарафона.

По его информации, еще в августе 2024 года Национальный банк Украины начал выпуск обновленных банкнот с дополненным оформлением — на них появился лозунг "Слава Украине! Героям слава!".

видео дня

Кроме того, в обращение уже поступили купюры номиналом 50, 500 и 1000 гривен. В прошлом году также появились модернизированные 20 гривен, а с 25 февраля в рамках плановой эмиссии были введены в обращение и 200 гривен с такой же надписью.

В НБУ подчеркнули, что другие элементы оформления и защиты остались без изменений, как и изображения и их официальное описание.

"Кстати, в скором времени мы завершим этот процесс и выпустим в обращение и модифицированные 100 гривен в этом году. Об этом сообщим дополнительно", - отметил директор Департамента денежного обращения НБУ.

Прохода также отметил, что НБУ учитывает международный опыт в сфере дизайна и защитных технологий, и отдельные новшества уже применяются на обновленных банкнотах. Кроме того, модифицированные купюры номиналом 20 и 50 гривен, которые уже находятся в обращении, прошли дополнительную обработку, что позволит им дольше использоваться.

Нововведения Нацбанка - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Национальный банк Украины объявил о введении в обращение обновленных банкнот номиналом 200 гривен, которые начнут поступать с 25 февраля в рамках запланированной эмиссии.

Также со 2 марта 2026 года бумажные банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов будут постепенно заменяться соответствующими монетами, находящимися в обращении.

Кроме того, регулятор объявил о поэтапном изъятии отдельных старых купюр — в частности банкнот номиналом 50 и 200 гривен, выпущенных в 2003–2007 годах.

Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

