Пассажир заплатил за "гостиничный номер" в самолете: цена билета удивляет

Блогер решил лично проверить один из самых дорогих форматов авиаперелета, заплатив почти $14 000 за билет в люксе первого класса A380 Singapore Airlines.

Блогер заплатил почти $14 000 за билет / Коллаж Главред, фото: Etihad Airways, скриншот с видео

Роскошные авиаперелеты редко перестают удивлять, но этот случай вызвал особенно бурную реакцию в сети. Видео из люкса первого класса за почти 14 000 долларов заставило зрителей спорить о цене комфорта.

Ролик, в котором показан полет на борту Airbus A380 Singapore Airlines, стал вирусным на YouTube, собрав более 10 миллионов просмотров.

Автором ролика стал канадский блогер Антуан, известный под ником Loungeguru, который решил лично протестировать один из самых дорогих форматов авиапутешествий, заплатив за билет в одну сторону почти 14 000 долларов (около 600 тысяч гривен).

За что пассажиры готовы платить как за автомобиль

По словам создателя контента, перелет стал самым дорогостоящим в его жизни. Канадец подчеркнул, что билет был приобретен без использования бонусных миль или программ лояльности.

В видео показано приватный люкс, который блогер описывает как "отдельный гостиничный номер в небе".

Мужчина был приятно удивлен отличным сервисом / Фото: скриншот с видео

Пространство внутри кабины оказалось настолько большим, что, как отмечает Антуан, там можно свободно передвигаться, заниматься упражнениями и даже использовать VR-устройства.

Деталь сервиса, которая удивила блогера

Особое внимание зрителей привлек уровень сервиса на борту. Блогер рассказал, что экипаж подробно объяснял варианты меню, предвосхищал просьбы пассажира и поддерживал баланс между внимательностью и ненавязчивостью.

В ролике также упоминается шампанское Cristal, роскошный косметический набор и просторная бортовая ванная комната, которую автор сравнил с пятизвездочным спа-салоном.

Можно ли оправдать перелет за $14 000

Несмотря на восторженные впечатления, Антуан отметил и небольшой недостаток. По его мнению, основное блюдо оказалось менее эффектным, чем ожидалось, хотя общее качество питания он назвал исключительным.

Блогер подчеркнул, что восприятие стоимости подобного перелета во многом субъективно. Для любителей авиации такой опыт, по его словам, может полностью оправдывать цену.

Мужчина также добавил, что люксы Singapore Airlines выгодно отличаются высоким уровнем приватности и сервиса по сравнению с другими премиальными предложениями на рынке авиаперевозок.

YouTube-канал "Lounge Guru" Lounge Guru - это YouTube-канал канадского блогера Антуана, который посвятил свой контент теме путешествий и авиационного комфорта. Канал привлек внимание широкой аудитории благодаря необычной специализации. Вместо стандартных тревел-влогов автор сосредоточился на обзорах аэропортных залов ожидания, сервисов бизнес-класса и премиальных аспектов перелетов. В своих видео Антуан исследует деловые лаунжи в аэропортах по всему миру, подробно показывая условия доступа, интерьер, уровень сервиса и качество питания. Особое внимание уделяется деталям, которые часто остаются за кадром. Контент канала сочетает в себе элементы обзоров, личного опыта и практических советов для путешественников.

