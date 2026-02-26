Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Пассажир заплатил за "гостиничный номер" в самолете: цена билета удивляет

Константин Пономарев
26 февраля 2026, 18:44
Блогер решил лично проверить один из самых дорогих форматов авиаперелета, заплатив почти $14 000 за билет в люксе первого класса A380 Singapore Airlines.
Блогер заплатил почти $14 000 за билет
Блогер заплатил почти $14 000 за билет / Коллаж Главред, фото: Etihad Airways, скриншот с видео

Вы узнаете:

  • Как выглядит "гостиничный номер" в самолете
  • Почему сервис сравнили с пятизвездочным отелем
  • Какая деталь удивила даже блогера

Роскошные авиаперелеты редко перестают удивлять, но этот случай вызвал особенно бурную реакцию в сети. Видео из люкса первого класса за почти 14 000 долларов заставило зрителей спорить о цене комфорта.

Ролик, в котором показан полет на борту Airbus A380 Singapore Airlines, стал вирусным на YouTube, собрав более 10 миллионов просмотров.

видео дня

Автором ролика стал канадский блогер Антуан, известный под ником Loungeguru, который решил лично протестировать один из самых дорогих форматов авиапутешествий, заплатив за билет в одну сторону почти 14 000 долларов (около 600 тысяч гривен).

За что пассажиры готовы платить как за автомобиль

По словам создателя контента, перелет стал самым дорогостоящим в его жизни. Канадец подчеркнул, что билет был приобретен без использования бонусных миль или программ лояльности.

В видео показано приватный люкс, который блогер описывает как "отдельный гостиничный номер в небе".

Мужчина был приятно удивлен отличным сервисом
Мужчина был приятно удивлен отличным сервисом / Фото: скриншот с видео

Пространство внутри кабины оказалось настолько большим, что, как отмечает Антуан, там можно свободно передвигаться, заниматься упражнениями и даже использовать VR-устройства.

Деталь сервиса, которая удивила блогера

Особое внимание зрителей привлек уровень сервиса на борту. Блогер рассказал, что экипаж подробно объяснял варианты меню, предвосхищал просьбы пассажира и поддерживал баланс между внимательностью и ненавязчивостью.

В ролике также упоминается шампанское Cristal, роскошный косметический набор и просторная бортовая ванная комната, которую автор сравнил с пятизвездочным спа-салоном.

Можно ли оправдать перелет за $14 000

Несмотря на восторженные впечатления, Антуан отметил и небольшой недостаток. По его мнению, основное блюдо оказалось менее эффектным, чем ожидалось, хотя общее качество питания он назвал исключительным.

Блогер подчеркнул, что восприятие стоимости подобного перелета во многом субъективно. Для любителей авиации такой опыт, по его словам, может полностью оправдывать цену.

Мужчина также добавил, что люксы Singapore Airlines выгодно отличаются высоким уровнем приватности и сервиса по сравнению с другими премиальными предложениями на рынке авиаперевозок.

Смотрите в видео о том, как блогер провел свой полет:

Ранее Главред писал о том, что что бывшая стюардесса назвала худшие места в самолете. Сотрудница компании Ryanair поделилась советами, которые могут удивить даже опытных путешественников.

Также сообщалось откуда берется жужжание в салоне самолета. Профессиональный пилот гражданской авиации Питер Каппио рассказал о "тревожных" сигналах во время полета.

Вам может быть интересно:

YouTube-канал "Lounge Guru"

Lounge Guru - это YouTube-канал канадского блогера Антуана, который посвятил свой контент теме путешествий и авиационного комфорта. Канал привлек внимание широкой аудитории благодаря необычной специализации. Вместо стандартных тревел-влогов автор сосредоточился на обзорах аэропортных залов ожидания, сервисов бизнес-класса и премиальных аспектов перелетов.

В своих видео Антуан исследует деловые лаунжи в аэропортах по всему миру, подробно показывая условия доступа, интерьер, уровень сервиса и качество питания. Особое внимание уделяется деталям, которые часто остаются за кадром.

Контент канала сочетает в себе элементы обзоров, личного опыта и практических советов для путешественников.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

туристы путешествия блогеры интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Кремле заявили о сроках завершения войны против Украины - что известно

В Кремле заявили о сроках завершения войны против Украины - что известно

18:51Война
ВСУ разнесли цех завода, где производят "Орешники": Генштаб раскрыл детали

ВСУ разнесли цех завода, где производят "Орешники": Генштаб раскрыл детали

17:46Война
Удары по России теперь под вопросом: США объявили демарш Украине, что изменится

Удары по России теперь под вопросом: США объявили демарш Украине, что изменится

16:56Война
Реклама

Популярное

Ещё
РЭБ бессилен: дроны РФ на оптоволокне уже на подлете к большому городу - Флеш

РЭБ бессилен: дроны РФ на оптоволокне уже на подлете к большому городу - Флеш

Известный композитор опозорил предательницу Повалий: "Окажешься в аду"

Известный композитор опозорил предательницу Повалий: "Окажешься в аду"

Для одного знака зодиака откроется денежный портал: гороскоп на март 2026

Для одного знака зодиака откроется денежный портал: гороскоп на март 2026

Дроны и ракеты ударили по городам Украины: в Киеве, Харькове, Запорожье - пожары и раненые

Дроны и ракеты ударили по городам Украины: в Киеве, Харькове, Запорожье - пожары и раненые

Часы переписали: как будут отключать свет в Днепре и области 26 февраля

Часы переписали: как будут отключать свет в Днепре и области 26 февраля

Последние новости

19:32

РФ "выдыхается": названа неожиданная причина снижения темпов ракетных ударов

19:16

Как ускорить размораживание мяса: способ с двумя кастрюлямиВидео

19:10

Главный итог войны для России за 4 годамнение

18:51

В Кремле заявили о сроках завершения войны против Украины - что известно

18:46

Как похудеть без срывов: диетолог назвала три эффективных правилаВидео

В России наступают веселые времена, цены пробивают потолок: Новак – об обвале экономики РФ в 2026-мВ России наступают веселые времена, цены пробивают потолок: Новак – об обвале экономики РФ в 2026-м
18:44

Пассажир заплатил за "гостиничный номер" в самолете: цена билета удивляетВидео

18:33

Внезапное потепление накроет Львовскую область: какой будет погода 27 февраля

18:32

Рубль рухнет, бюджеты опустеют: названы сроки финансового краха в России

18:10

Город из чистого золота найден: что скрывает тайное сокровище инковВидео

Реклама
17:55

Больше динамики и боев: представлен трейлер фильма Mortal Kombat IIВидео

17:46

ВСУ разнесли цех завода, где производят "Орешники": Генштаб раскрыл детали

17:34

Он приходил из-за нее каждый день 2,5 месяца: правда всплыла и "взорвала" Сеть

17:23

Как выбрать куртку на весну: стилист показала фасоны, которые захватили подиумыВидео

17:12

Обычный завтрак разрушил жизнь женщины: названа страшная причинаВидео

17:00

Аномальное тепло уже в марте: каким будет первый месяц весны на Тернопольщине

16:58

Отчим был "диджеем": Дорофеева рассказала о детстве в русскоязычной среде

16:56

Удары по России теперь под вопросом: США объявили демарш Украине, что изменитсяВидео

16:55

Войска РФ продвинулись на важном участке фронта: в DeepState показали изменения

16:28

Кого могут мобилизовать даже с правом на отсрочку: важное предупреждение

16:15

Доллар внезапно пошел на спад, а евро взлетел: новый курс валют на 27 февраля

Реклама
16:06

"Как второй раз потерять отца": Илона Гвоздева рассказала о личном горе

15:59

Небанальный ужин из макарон и фарша: рецепт проще простого

15:43

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с факелом за 31 с

15:32

Выдергивать первые седые волосы категорически нельзя: какова причина

15:25

Слова "підлокітник" не существует - как правильно сказать на украинскомВидео

15:11

Гуманитарный трек и вопросы обменов: началась встреча Украины и США в Женеве

15:10

Лунный календарь стрижек на март 2026: благоприятные дни

15:03

Кот заходит домой только если будут соблюдены его "правила": что за условияВидео

14:54

Шесть знаков китайского зодиака вскоре окажутся в полосе везения – кто они

14:39

Беременная Харлан показала животик на итальянских каникулах

14:34

Морозы еще не хотят отступать: в Украине ожидаются сильные скачки температуры

14:28

Свет будут отключать еще три года, но не постоянно: названы месяцы без отключений

14:28

"Извини, котик": Цимбалюк попытался связаться с победительницей "Холостяка"

14:18

Россияне пытаются окружить важный город: военный раскрыл ситуацию на фронте

14:08

Классика с характером: как носить красную помаду и не выглядеть неуместно

14:00

"Бедствие": что случилось с Кристиной Орбакайте за границой

13:53

Деньги уносили пачками: начальник раздал работникам 26 млн долларов

13:49

Кому молиться 27 февраля, чтобы избавиться от уныния: какой церковный праздник

13:37

Экономика РФ на грани: Новак рассказал о дефиците продуктов и росте цен

13:32

Можно покупать десятками: в Украине упадут цены на самый базовый продукт

Реклама
13:08

"Я полностью отказался": Козловский раскрыл строгий запрет в его семье

13:03

В Ровенской области ударят ночные морозы: синоптики предупреждают об опасности

12:40

Некоторые области Украины остались без света: где сейчас самая сложная ситуация

12:38

Почему свитшоты имеют треугольник под воротником: настоящая причина удивит

12:36

Гераскевич высмеял депутатов в Раде и призвал лишить Бубку звания Героя УкраиныВидео

12:30

Незабываемый обед: рецепт изумительного супа с секретомВидео

12:28

РФ грозит эффект домино: эксперт назвал признаки возможного распада России

12:14

Лайфхак для дачников: как сделать землю идеальной для рассады

12:11

Магнитная буря атакует Украину: как долго будет бушевать 5-балльный шторм

11:55

Вместо отсрочки - повестка: адвокат предупредила об одной ошибке в ЦПАУ

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять