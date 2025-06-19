Откуда берется жужжание в салоне самолета: пилот объяснил, когда надо переживать

Многие люди испытывают беспокойство или даже страх перед перелетами, даже несмотря на то, что авиация считается одним из самых безопасных видов транспорта.

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Что нужно знать пассажирам / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкратце:

"Странное жужжание" - звуковой сигнал для бортпроводников

Сигнал означает, что пилотам сейчас нельзя мешать

Часто тревожность во время полета усиливается из-за непонятных звуков, которые можно услышать во время полета - особенно в салоне. Как сообщает Главред со ссылкой на Express, профессиональный пилот гражданской авиации Питер Каппио объяснил, что один из таких "тревожных" сигналов - это привычное жужжание, которое слышат пассажиры, не повод для паники.

По его словам, этот звук - лишь условный сигнал для бортпроводников, который означает, что пилоты временно не могут отвлекаться на коммуникацию.

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Каппио отмечает, что набор высоты - критический момент в полете, когда экипаж кабины максимально сосредоточен:

"Бортпроводникам нужно знать об этом: если в салоне что-то происходит, о чем им нужно предупредить пилотов, например, если кто-то достает вейп или что-то подобное - критически ли важно, чтобы [пилоты] знали об этом в этот момент? Это критический этап полета", - говорит летчик.

По словам пилота, этот сигнал подается дважды: первый раз - в начале важной фазы полета, второй - когда она завершается. Повторный звук является не только указанием для стюардесс о возможности общения с пилотами, но и разрешением начинать обслуживание пассажиров, поскольку ситуация стабилизировалась.

Кстати, также ранее рассказывалось, почему нельзя аплодировать пилоту при посадке самолета.

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