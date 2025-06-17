Почему лук заставляет нас плакать: 4 эффективных способа как нарезать овощ без слез

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- Почему глаза пекут от нарезания лука
- Как резать лук без боли в глазах
Лук, бесспорно, незаменимый ингредиент в кулинарии. Его можно использовать в салатах, жарить, карамелизировать или даже фаршировать. Однако многие избегают его нарезания из-за слез, которые появляются почти мгновенно. Издание EatingWell объяснило, почему возникает такая реакция и как сделать процесс более комфортным, пишет Главред.
Почему лук вызывает слезотечение?
Причина - в природных химических веществах, содержащихся в овоще. Лук поглощает серу из почвы, которая впоследствии превращается в его тканях в специфические соединения.
Когда мы начинаем резать лук, эти соединения вступают в контакт с ферментами, и возникают летучие вещества, раздражающие глаза. Попадая в воздух, эти молекулы стимулируют слезные железы, вызывая жжение и слезы.
Как избежать слез при нарезании лука?
- Используйте хорошо наточенный нож. Острое лезвие не рвет клетки, а четко их разрезает, уменьшая выброс раздражителей в воздух. Это не полностью устранит проблему, но заметно облегчит процесс.
- Охладите овощ перед нарезанием. Лук лучше подержать в холодильнике около часа перед работой. Низкая температура замедляет химические процессы, благодаря чему в воздух попадает меньше веществ, которые раздражают глаза.
- Используйте вентилятор. Поток воздуха поможет отвести раздражители в другую сторону, не давая им достичь ваших глаз. Работайте возле вентилятора или вытяжки, направляя воздух в противоположную сторону.
- Защищайте глаза. Самый надежный способ избежать слез - это надеть специальные очки или даже плавательные. Они полностью изолируют глаза от контактов с летучими соединениями.
Эти простые методы сделают нарезание лука более комфортным и помогут избежать неприятных ощущений.
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