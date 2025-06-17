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Как вырастить крупную голубику: что надо сделать в первый месяц лета

Даяна Швец
17 июня 2025, 18:07
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Июнь является ключевым месяцем для ухода за голубикой, поскольку в это время формируется урожай.
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Как ухаживать за голубикой правильно / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главные ответы на вопросы:

  • Как ухаживать за голубикой, чтобы собрать богатый урожай
  • Каким образом не испортить сезон ошибками в июне

Многие с нетерпением ждут лета, чтобы насладиться спелой, вкусной голубикой. Однако для того, чтобы ягоды были крупными, сочными и полезными, нужно обеспечить правильный уход именно в июне - ключевом месяце формирования будущего урожая. Об особенностях летнего ухода за этой прихотливой культурой рассказали эксперты из Klioma, пишет Главред.

Полив в жаркие дни: что нужно знать

Голубика чрезвычайно чувствительна к недостатку влаги. Если почва будет пересушенной, это непременно повлияет на размер и вкус ягод. В жару каждый куст требует не менее 10 литров воды. Оптимальный график - дважды в неделю, но в очень жаркую погоду следует поливать чаще.

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Однако не переусердствуйте: чрезмерная влага так же вредит, как и ее недостаток. Следите за тем, чтобы вода не застаивалась у корней.

Борьба с сорняками и обязательное рыхление

Сорняки не только забирают у голубики питательные вещества, но и создают благоприятную среду для болезней. Особенно это опасно для молодых кустов. Регулярная прополка - обязательна, а еще лучше сочетать ее с рыхлением почвы. После полива земля уплотняется, и без доступа воздуха корни страдают.

Когда пересаживать кусты ягод инфографика
Когда пересаживать кусты ягод - инфографика / Главред

Мульчирование - ключ к влаге и чистоте

Мульча - надежный способ сохранить влагу, сдержать рост сорняков и улучшить структуру почвы. В июне уже можно мульчировать землю вокруг кустов, что позволит дольше удерживать влагу и сделает почву более кислой - а это именно то, что нужно голубике.

Подкисление почвы: когда и чем

Голубика не терпит нейтральной или щелочной почвы. Ей нужна кислотная среда с уровнем pH в пределах 3,5-4,5. Для этого можно использовать лимонную кислоту: на ведро воды добавьте 3 ч. л. порошка. Другой вариант - уксус: 100 мл на 10 л воды.

Защита от птиц

Птицы - настоящие ценители голубики. Если не принять меры, часть урожая может исчезнуть бесследно. Лучший способ - натянуть защитную сетку над кустами.

Также ранее рассказывалось, что надо сделать до конца июня, чтобы заставить розы цвести все лето.

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Что известно о ресурсе Klioma?

Klioma-Servise.in.ua (ООО "КЛИОМА СЕРВИС") - это украинский питомник ягодных и плодовых растений, а также интернет-магазин, предлагающий широкий ассортимент товаров для садоводства и фермерства.

Специализируется на саженцах ягодных культур (голубика, малина, клубника, ежевика, смородина и т.д.) и плодовых деревьев. Они выращивают саженцы в собственном питомнике.

Кроме саженцев, Klioma-Servise предлагает различные товары для ухода за растениями.

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