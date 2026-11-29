Вы узнаете:
- Почему бобров решили переселять с воздуха
- Как подготовили животных к необычному путешествию
- Как бобры изменили новую территорию
История американской программы по переселению диких животных в 1948 году сегодня кажется почти невероятной. Власти штата Айдахо нашли необычный способ решить проблему чрезмерного размножения бобров вблизи населённых пунктов.
Животных начали доставлять в отдалённые районы на самолётах и спускать на землю с помощью парашютов. Необычная операция завершилась гораздо успешнее, чем можно было ожидать, пишет Digi24.
Почему бобров решили переселять с воздуха
После Второй мировой войны в окрестностях города Макколл, неподалёку от озера Пейетт, возникли сложности из-за растущей популяции бобров. Животные строили плотины, валили деревья и создавали искусственные водоёмы, из-за которых затапливало участки земли, сады и оросительные системы.
Вместо уничтожения животных специалисты департамента охраны природы Айдахо решили найти для них новое место обитания. Однако доставлять бобров в труднодоступные районы обычным транспортом оказалось непросто. Поездки на лошадях и мулах занимали много времени, требовали значительных затрат и подвергали животных стрессу. В горной местности ситуация осложнялась отсутствием дорог.
Необычное решение предложил сотрудник ведомства Элмо Хетер. Он разработал способ перевозки бобров по воздуху с использованием военных парашютов, оставшихся после войны.
Как подготовили животных к необычному путешествию
Для транспортировки изготовили специальные деревянные контейнеры. Их конструкция позволяла удерживать животных во время полёта, а при соприкосновении с землёй коробки автоматически открывались, освобождая пассажиров.
Прежде чем приступать к массовому переселению, специалисты проверили систему на практике. Главным участником испытаний стал самец бобра по кличке Джеронимо. Его несколько раз поднимали в воздух и сбрасывали с парашютом, подбирая подходящие условия для безопасного приземления.
Эксперименты показали, что оптимальная высота составляла примерно 150–244 метра. Джеронимо успешно перенёс все испытания. По воспоминаниям Элмо Хетера, со временем бобр настолько привык к процедуре, что самостоятельно забирался в контейнер, когда команда подходила за ним.
Позднее животное отправилось на постоянное место обитания вместе с тремя молодыми самками.
76 бобров отправили на парашютах: чем закончилась операция
Переселение началось 14 августа 1948 года. В последующие дни специалисты доставили воздушным транспортом 76 животных в отдалённую местность Чемберлен-Бейс в центральной части Айдахо.
Итоги оказались впечатляющими: из всей группы погиб только один бобер. Во время спуска он частично выбрался из контейнера и сорвался с высоты примерно 23 метров. Остальные 75 животных благополучно достигли земли.
Таким образом, показатель выживаемости составил около 98,7%.
Необычный способ оказался выгодным и с финансовой точки зрения. Перевозка одного животного обходилась примерно в семь долларов. Кроме того, часть парашютов после операции удалось собрать и использовать повторно.
Как бобры изменили новую территорию
После переселения животные быстро освоились на новом месте. Они начали строить плотины, создавать убежища и формировать собственные колонии.
Их деятельность оказалась полезной для окружающей природы. Бобровые сооружения помогают удерживать воду, уменьшают эрозию почвы и формируют водно-болотные угодья, которые становятся местом обитания рыб, птиц и других животных.
Несмотря на удачный результат, массовое применение парашютного метода не получило распространения. Сегодня для перемещения животных в труднодоступные районы могут использоваться другие способы, в том числе вертолёты.
Эксперимент, проведённый почти восемь десятилетий назад, стал необычным примером того, как нестандартное инженерное решение помогло одновременно решить проблему конфликта между людьми и дикой природой и создать условия для восстановления природных экосистем.
Зачем бобрам нужны плотины
Строительство плотин - не просто характерная особенность бобров, а важнейший способ выживания. Перекрывая течение рек и ручьёв, эти животные создают глубокие водоёмы, в которых могут прятаться от хищников, хранить запасы и безопасно перемещаться с древесиной и кормом.
Кроме того, искусственно созданные водоёмы позволяют бобрам сохранять доступ к воде в холодное время года и обеспечивают защищённые условия для выращивания потомства. Таким образом, плотины помогают животным одновременно решать вопросы безопасности, питания и размножения.
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