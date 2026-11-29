Кейт Миддлтон эмоционально отреагировала на слова принца Луи.

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Кейт Миддлтон отреагировала на слова Луи / коллаж: Главред, фото: instagram.com, princeandprincessofwales; скрин из видео

Кратко:

Что сказал принц Луи

Почему растрогалась Кейт Миддлтон

Принц Луи обратился к своей маме, Кейт Миддлтон, с невероятно трогательным посланием, которое растрогало не только принцессу Уэльскую, но и зрителей нового документального фильма о ее жизни.

Семилетний наследник признался в любви матери и пообещал, что всегда будет рядом с ней, даже когда она находится далеко от семьи.

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Эмоциональный эпизод вошел в 30-минутную документальную ленту Heal, посвященную личному опыту Кейт во время болезни и восстановлению после лечения. В фильме принцесса смотрит видеопослания от своих троих детей - принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи.

Кейт Миддлтон поддержала челендж, связанный с раком / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Особенно трогательным оказалось обращение младшего сына. Луи пожелал маме удачи во время восхождения на гору и заверил ее, что она всегда может чувствовать его поддержку.

"Привет, мамочка. Я очень тебя люблю и надеюсь, что у тебя все получится при подъеме на гору. Помни, что я всегда в твоем сердце и очень тебя люблю. Я буду идти за тобой и всегда буду рядом. Я посылаю тебе очень-очень много любви", - сказал мальчик.

Кейт Миддлтон расплакалась из-за Луи / Скриншот

Слова Луи настолько растрогали Кейт, что она не смогла сдержать слез. По словам принцессы, именно дети дали ей силы выбраться из больницы, а теперь помогали завершить непростое испытание. После просмотра видео она обняла своего брата Джеймса Миддлтона, который сопровождал ее во время восхождения, и оставила камень на вершине горы в память о детях.

Не менее трогательными были послания старших наследников. Принц Джордж рассказал, что следил за передвижениями мамы с помощью приложения Flightradar24. Он заверил Кейт, что вся семья думает о ней и гордится ее достижениями.

Принцесса Шарлотта также призналась маме в любви и пожелала ей удачи. Девочка рассказала, что очень гордится ее путешествием и будет мысленно поддерживать ее на протяжении всего испытания.

По информации HELLO!, во время специального показа фильма некоторые зрители не смогли сдержать слез, услышав обращение маленького Луи.

Испытание, которое стало личной победой Кейт

В июне Кейт Миддлтон завершила Three Peaks Challenge - восхождение на три самые высокие горы Великобритании: Бен-Невис в Шотландии, Скофелл-Пайк в Англии и Сноудон в Уэльсе.

За время испытания принцесса прошла около 37 километров, преодолела суммарный набор высоты более трех тысяч метров и преодолела на автомобиле около 743 километров между локациями. На отдельных участках ей помогали специалисты горноспасательной службы.

У подножия последней горы Кейт встретили принц Уильям, трое детей, родители и брат. Это испытание имело для нее особое значение после перенесенного онкологического заболевания и периода восстановления.

Документальный фильм Heal рассказывает не только о физическом испытании, но и о том, как серьезная болезнь меняет человека, его отношения с близкими и отношение к жизни. В нем Кейт делится личными переживаниями и размышляет о том, почему поддержка семьи особенно важна в самые трудные моменты.

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О персоне: Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

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