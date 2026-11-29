Что известно:
- Российский удар повредил многоэтажный дом в Днепре
- В доме вспыхнул пожар
- Ранение получил 6-летний мальчик, его госпитализировали
Вечером 29 ноября российские войска атаковали Днепр. В результате вражеского удара повреждено многоэтажное здание, в доме вспыхнул пожар. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
В результате российского удара по многоэтажному дому пострадал 6-летний мальчик. Ребёнка госпитализировали, его состояние медики оценивают как средней тяжести.
"6-летний мальчик получил ранения в результате вражеского удара по многоэтажному дому в Днепре. Ребенок госпитализирован в состоянии средней тяжести", - сообщили в ОВА.
Информация о последствиях атаки уточняется.
Чем опасны реактивные "Шахеды" - мнение эксперта
Авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап в интервью Главреду отметил, что Россия с августа существенно изменила набор средств для ударов по Украине.
"Россияне существенно увеличили количество относительно дешёвых средств, которые уже смогли или ещё пытаются довести до крупномасштабного производства. При этом они значительно увеличивают не только количество средств с относительно небольшой боевой частью - 50–100 кг, но и массу взрывчатки в новых средствах поражения", - подчеркнул специалист.
Отдельно эксперт обратил внимание на новые типы реактивных средств, среди которых и "Бандероль", которой оккупанты атаковали Слободской район.
"Если раньше это в основном были средства, запускаемые с земли, то сейчас, помимо "Бандероли", появляются С-71К "Ковер" - это воздушная платформа, нечто среднее между дешёвым дроном и дешёвой крылатой ракетой, - и С-71М "Монохром", - пояснил Криволап.
Удары РФ по Украине - последние новости
Главред писал, что 29 ноября в течение дня российские войска наносят удары по Ровенской области, в частности по Сарненскому району. На данный момент известно о 13 раненых гражданских лицах, 5 из них находятся в тяжелом состоянии.
Напомним, что Россия продолжает накапливать ракеты и готовится к новым массированным ударам по Украине. Силы обороны Украины делают все возможное, чтобы сорвать планы оккупантов. Об этом в своем обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Кроме того, в воскресенье, 29 ноября, российские войска нанесли удар по почтовому терминалу в Немишлянском районе Харькова. В результате атаки пострадали не менее 11 человек, среди них - двое детей.
Читайте также:
- Дроны атаковали Москву, Тольятти и, вероятно, полигон "Капустин Яр": что известно
- Россия усиливает подводный флот "Цирконами": в ISW объяснили, есть ли угроза для Украины
- У Украины есть чем ответить на возможный ядерный удар РФ: полковник ВСУ раскрыл детали
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред