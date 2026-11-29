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- Поражено предприятие "КуйбышевАзот"
- Завод производит сырьевые компоненты для взрывчатки и боеприпасов
В ночь на 29 ноября 2026 года операторы дальнобойных дронов Главного управления разведки Минобороны Украины нанесли удар по важным целям страны-агрессора РФ.
Поражено предприятие "КуйбышевАзот", расположенное в Тольятти Самарской области (РФ), говорится в сообщении ГУР.
"Пораженный российский военный объект – одно из крупнейших предприятий химической промышленности агрессора, производящее сырьевые компоненты для взрывчатки и боеприпасов, а также высоковязкие полиамиды для ракетной отрасли", – говорится в сообщении ГУР.
По данным разведки, на территории предприятия зафиксированы многочисленные взрывы и масштабный пожар.
Мощные удары по российским объектам: подробности атаки
В ночь на 28 ноября украинские Силы обороны нанесли удары по трём объектам нефтяной инфраструктуры России, задействованным в обеспечении военной агрессии против Украины.
Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, одним из поражённых объектов стала линейная производственно-диспетчерская станция "Самара", расположенная возле населённого пункта Просвет в Самарской области. После атаки на территории резервуарного парка вспыхнул пожар.
Ранее Главред сообщал, что на юге взорвана база Рубикона армии РФ. Уничтожена учебно-тренировочная база для подготовки пилотов противника, места дислокации личного состава и хранения беспилотников.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в РФ были взорваны ключевые объекты сразу в трех регионах. Поражена линейная производственно-диспетчерская станция "Самара". В резервуарном парке вспыхнул пожар.
Как сообщалось, Силы обороны Украины атаковали Волгоград крылатыми ракетами FP-5 "Фламинго". Зафиксировано попадание ракет в российское предприятие "Волгоградпромпроект", в результате чего возник пожар.
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