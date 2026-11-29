Пораженный российский военный объект – одно из крупнейших предприятий химической промышленности.

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Нанесены удары по важным предприятиям РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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Поражено предприятие "КуйбышевАзот"

Завод производит сырьевые компоненты для взрывчатки и боеприпасов

В ночь на 29 ноября 2026 года операторы дальнобойных дронов Главного управления разведки Минобороны Украины нанесли удар по важным целям страны-агрессора РФ.

Поражено предприятие "КуйбышевАзот", расположенное в Тольятти Самарской области (РФ), говорится в сообщении ГУР.

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"Пораженный российский военный объект – одно из крупнейших предприятий химической промышленности агрессора, производящее сырьевые компоненты для взрывчатки и боеприпасов, а также высоковязкие полиамиды для ракетной отрасли", – говорится в сообщении ГУР.

По данным разведки, на территории предприятия зафиксированы многочисленные взрывы и масштабный пожар.

/ ГУР

Мощные удары по российским объектам: подробности атаки

В ночь на 28 ноября украинские Силы обороны нанесли удары по трём объектам нефтяной инфраструктуры России, задействованным в обеспечении военной агрессии против Украины.

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, одним из поражённых объектов стала линейная производственно-диспетчерская станция "Самара", расположенная возле населённого пункта Просвет в Самарской области. После атаки на территории резервуарного парка вспыхнул пожар.

/ Инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что на юге взорвана база Рубикона армии РФ. Уничтожена учебно-тренировочная база для подготовки пилотов противника, места дислокации личного состава и хранения беспилотников.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в РФ были взорваны ключевые объекты сразу в трех регионах. Поражена линейная производственно-диспетчерская станция "Самара". В резервуарном парке вспыхнул пожар.

Как сообщалось, Силы обороны Украины атаковали Волгоград крылатыми ракетами FP-5 "Фламинго". Зафиксировано попадание ракет в российское предприятие "Волгоградпромпроект", в результате чего возник пожар.

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