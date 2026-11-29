Если вес кузова в первую очередь принимает на себя трансмиссия, а не тормоза, под угрозой оказываются как стопорная защелка АКПП, так и ремень ГРМ.

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Какую ошибку при парковке допускает большинство водителей / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Почему режим P не заменяет ручной тормоз

Как парковка на передаче вредит ремню ГРМ

В какой последовательности правильно ставить автомобиль на стоянку

Большинство водителей ставят автомобиль на стоянку в неправильной последовательности. Сначала они включают режим P или передачу, а ручной тормоз затягивают в последнюю очередь или не затягивают вовсе. Из-за этого вес кузова в первую очередь принимает на себя трансмиссия, а не тормозные механизмы колес, и со временем это может обернуться дорогостоящим ремонтом, сообщает Auto Świat.

В автоматической коробке за фиксацию отвечает стопорная защелка: небольшой стальной зуб, который входит в паз шестерни выходного вала. Когда водитель в режиме P отпускает рабочий тормоз, даже на едва заметном уклоне двухтонная машина откатывается на несколько миллиметров и опирается на этот элемент всей своей массой.

По данным американского ведомства NHTSA, на которые ссылается издание, положение P предназначено лишь для механической блокировки трансмиссии и не заменяет фрикционные тормоза на колесах. Наиболее уязвимым этот узел становится тогда, когда на автомобиль действует внешняя сила.

"Если в так припаркованный автомобиль врежется другое транспортное средство, внезапная ударная нагрузка способна сломать защелку или разрушить весь механизм блокировки", - предупреждает Auto Świat.

Первый тревожный сигнал - заметное сопротивление и громкий металлический щелчок, когда утром рычаг переключают с P на R или D.

Механика тоже подвергается риску: под угрозой ремень ГРМ

В автомобилях с механической коробкой передач проблема выглядит иначе, но тоже бьет по карману. Если оставить машину на первой или задней передаче, её удерживает сопротивление сжатия в цилиндрах. Сила тяжести передается от шин через полуоси, дифференциал и шестерни коробки прямо на коленчатый вал.

Стоит машине немного сдвинуться на неровности или склоне, как трансмиссия заставляет вал провернуться на минимальный угол, часто против направления его обычного вращения. У некоторых современных двигателей это может ослабить натяжитель, и тогда ремень ГРМ перескакивает через зубья или рвется. По словам издания, риск для разных двигателей неодинаков, но чувствительным системам газораспределения такая нагрузка на стоянке очень вредит.

Инструкции производителей описывают почти одинаковую последовательность действий. Если сначала включить P, а затем затянуть ручник, масса автомобиля уже лежит на трансмиссии, и тормозные колодки практически не работают. На крутом склоне из-за зажатой защелки рычаг затем бывает трудно вывести из положения парковки.

Правильно действовать так: остановить автомобиль рабочим тормозом и, удерживая педаль нажатой, затянуть стояночный тормоз. Затем отпустить педаль тормоза, чтобы кузов заметно осел на задние колеса, и только после этого включить первую передачу, заднюю или режим P на автомате. На заметном уклоне издание советует ещё и повернуть передние колёса: к бордюру, если машина стоит под спуск, и от бордюра, если под подъём.

Где водителям в Украине парковаться строго запрещено / Главред - инфографика

Электронный ручной тормоз и зима не отменяют правил

Владельцы новых автомобилей часто считают, что электронный стояночный тормоз решает проблему без участия водителя. Многие такие системы действительно включаются сами, когда выключают зажигание, и отпускают суппорты при трогании с места. Однако существует два основных типа конструкции, и в варианте с центральным приводом до сих пор используются стальные тросы в оболочках.

Более сложные блоки управления умеют еще и усиливать прижим колодок, когда раскаленные тормозные диски остывают. Но физику не обойдет никакая электроника.

"Масса автомобиля должна быть перехвачена тормозной системой, прежде чем коробка передач будет механически заблокирована", - отмечает издание.

Если водитель до выключения двигателя включит P и отпустит педаль раньше, чем сработает электроника, вес машины всё равно ляжет на коробку.

Зимой многие сознательно не пользуются ручкой, потому что боятся, что она замерзнет за ночь. Влага, попадающая в поврежденные оболочки тросов, действительно может замерзнуть и утром заблокировать колеса. Но, как отмечает Auto Świat, решением здесь должно быть не разрушение трансмиссии, а регулярная проверка оболочек и замена тросов, как только они начнут изнашиваться.

Разница в ценах велика: новые тросы стоят в разы дешевле восстановления поврежденного механизма парковки в автомате - несколько тысяч. Кроме того, машина может немного сдвинуться даже на площадке, которая кажется идеально ровной, поскольку покрытие часто имеет небольшой уклон.

"Выработка привычки сначала затягивать стояночный тормоз занимает ровно две секунды и эффективно защищает кошелек от лишних расходов", - подытоживает издание.

Смотрите видео о том, как правильно парковать автомобиль на автомате:

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