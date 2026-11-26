Всесезонные и зимние шины имеют существенные различия в составе резины, сцеплении с дорогой и эффективности торможения.

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Можно ли ездить зимой на всесезонных шинах / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Чем зимние шины отличаются от всесезонных

Какие шины лучше использовать зимой

На что обратить внимание при покупке шин

Выбор автомобильных шин в холодное время года напрямую влияет на безопасность водителя и пассажиров. Особенно важно учитывать характеристики шин при поездках по заснеженным дорогам, в условиях гололеда и низких температур. Главред расскажет подробнее.

Как пишет издание Alba24, всесезонные шины рассчитаны на использование в течение всего года, тогда как зимние специально разработаны для эксплуатации при низких температурах. Однако эффективность обоих типов шин также зависит от качества конкретной модели и условий эксплуатации автомобиля.

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В чем разница между зимними и всесезонными шинами

Основное отличие заключается в составе резиновой смеси и рисунке протектора.

Зимние шины изготавливают из резины, которая сохраняет эластичность при низких температурах. Они имеют специальный рисунок протектора и большое количество ламелей - тонких прорезей, которые улучшают сцепление с заснеженной и скользкой дорогой.

Всесезонные шины представляют собой компромисс между летней и зимней резиной. Они предназначены для использования в широком диапазоне температур, на сухих и мокрых дорогах, а также в умеренных зимних условиях.

При этом качественная всесезонная шина при определенных погодных условиях может демонстрировать лучшие результаты, чем бюджетная зимняя модель. Именно поэтому при выборе стоит учитывать результаты независимых испытаний.

Видео о том, как выбрать шины для автомобиля, можно посмотреть здесь:

Какие шины лучше ведут себя на снегу и льду

На заснеженных дорогах качественные зимние шины обычно обеспечивают лучшее сцепление, чем всесезонные. Особенно заметной разница может быть при трогании с места, торможении и прохождении поворотов.

На льду сцепление с дорожным покрытием ухудшается независимо от типа шин. Поэтому водителям необходимо снижать скорость, увеличивать дистанцию и избегать резких маневров.

Как отмечают специалисты, не все модели всесезонных шин одинаково хорошо ведут себя на снегу. Некоторые демонстрируют хорошие результаты, тогда как другие имеют недостаточное сцепление или более длинный тормозной путь.

При какой температуре нужно переходить на зимние шины

Производители шин часто рекомендуют переходить на зимнюю резину, когда среднесуточная температура воздуха опускается ниже +7 градусов.

При низких температурах резиновая смесь летних шин постепенно теряет эластичность, что может негативно сказываться на управляемости автомобиля и сцеплении с дорожным покрытием.

Однако отметка +7 градусов является общей рекомендацией, а не универсальным пределом, при котором зимние шины автоматически становятся более эффективными, чем все остальные. При замене шин необходимо учитывать прогноз погоды, ночные заморозки и состояние дорог.

Когда стоит выбирать всесезонные шины

Качественные всесезонные шины могут стать практичным решением для водителей, которые в основном передвигаются по городу, ездят по очищенным дорогам и проживают в регионах с умеренными зимами.

Среди основных преимуществ всесезонных шин:

отсутствие необходимости сезонной замены шин;

экономия на услугах шиномонтажа;

отсутствие необходимости хранить дополнительный комплект шин;

возможность эксплуатации в различных погодных условиях.

Однако экономическая выгода зависит от пробега автомобиля, интенсивности эксплуатации и скорости износа протектора.

Для водителей, которые много путешествуют в течение года, в частности при высоких летних температурах и сильных морозах, использование двух отдельных комплектов шин может быть более целесообразным.

Когда лучше использовать зимние шины

Зимние шины рекомендуются водителям, которые регулярно передвигаются по заснеженным дорогам, ездят за городом или в горной местности.

Отдельный комплект зимних шин также стоит выбирать тем, кто часто выезжает на дорогу рано утром или поздно вечером, когда повышается риск образования гололеда.

Качественные зимние шины в сложных погодных условиях обычно обеспечивают дополнительный запас безопасности по сравнению с обычными всесезонными моделями.

В то же время даже самые лучшие зимние шины не могут полностью устранить риск заноса автомобиля. Безопасная скорость и соблюдение дистанции остаются обязательными.

Что означает маркировка M+S и 3PMSF на шинах

При выборе автомобильных шин необходимо обращать внимание на обозначения, размещенные на их боковинах.

M+S - сокращение от английских слов Mud and Snow, что означает "грязь и снег". Само по себе такое маркирование не подтверждает прохождение стандартизированного испытания на сцепление со снегом.

3PMSF - символ горы с тремя вершинами и снежинкой. Он свидетельствует о том, что шина соответствует установленным требованиям к характеристикам сцепления на снегу.

Для эксплуатации автомобиля зимой следует обращать особое внимание на наличие маркировки 3PMSF.

Что нужно проверить перед покупкой шин

Независимо от выбранного типа шин, водителям необходимо проверять соответствие размера шин рекомендациям производителя автомобиля, индекс нагрузки и индекс скорости.

Не менее важным показателем является глубина протектора. Немецкий автомобильный клуб ADAC рекомендует заменять шины, используемые в зимних условиях, когда глубина протектора становится меньше 4 мм.

Также стоит обратить внимание на:

дату изготовления шин;

наличие трещин и деформаций;

равномерность износа протектора;

результаты независимых испытаний конкретной модели.

С помощью маркировки DOT можно определить неделю и год изготовления шины. Однако ее фактическое состояние зависит также от условий хранения и эксплуатации.

Всесезонные или зимние шины - что лучше

Для преимущественно городских поездок в умеренных зимних условиях качественные всесезонные шины с маркировкой 3PMSF могут стать удобным решением.

Если же водитель регулярно передвигается по заснеженным дорогам, ездит за городом или эксплуатирует автомобиль в условиях сильных морозов, лучше отдать предпочтение зимним шинам.

При выборе шин стоит ориентироваться не только на цену, но и на погодные условия, интенсивность эксплуатации автомобиля и результаты независимых тестов.

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