Для украшения новогодней елки можно использовать традиционные украшения, атласные ленты, банты, природные материалы и необычные цветовые сочетания.

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Как украсить елку на Новый год / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

В каких цветах украсить елку на Новый год 2027

Какие идеи новогоднего декора можно использовать

Как сделать праздничную елку стильной и оригинальной

До Нового года осталось чуть больше месяца, поэтому уже можно начинать планировать праздничное оформление дома. Чтобы елка выглядела стильно, не обязательно покупать много новых игрушек. Достаточно определиться с цветовой гаммой и правильно разместить украшения. Главред расскажет подробнее.

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Идеи оформления новогодней елки можно найти в видео на YouTube, в Instagram блогера Марка Любчикаи в TikTok. Для праздничного декора можно выбрать как классические, так и более необычные решения.

Ёлка в красных и золотистых тонах

Сочетание красного и золотистого остается одним из классических вариантов новогоднего оформления. Такой декор особенно актуален в преддверии года Красной Огненной Козы по восточному календарю.

Для украшения можно использовать красные шарики, золотистые банты, декоративные ягоды и гирлянды с тёплым белым светом. Чтобы композиция выглядела гармонично, стоит сочетать матовые и глянцевые игрушки разных размеров.

Ёлка с большими бантами

Атласные и бархатные банты могут стать основным украшением новогодней елки. Их можно изготовить самостоятельно из лент, подобрав цвет в соответствии с интерьером дома.

Особенно эффектно будут смотреться бордовые, молочные, золотистые и темно-зеленые банты. Располагать их следует равномерно по всей елке, дополняя небольшими шариками и гирляндами.

Ёлка в природном стиле

Любителям натурального декора стоит обратить внимание на сосновые шишки, деревянные игрушки, сушеные апельсины, палочки корицы и текстильные украшения.

Для такого оформления подойдут коричневые, бежевые, зеленые и кремовые оттенки. Дополнить композицию можно гирляндой с теплым светом. Преимущество этого варианта заключается в том, что многие украшения можно изготовить своими руками.

Белая и серебристая елка

Белые, серебристые и прозрачные украшения помогут создать эффект заснеженной елки. Для оформления можно использовать декоративные снежинки, стеклянные шарики, жемчуг, сосульки и светлые ленты.

Такой вариант хорошо подойдет для современных интерьеров, в которых преобладают нейтральные цвета.

Ёлка в одном цвете

Монохромное оформление позволяет создать стильную новогоднюю композицию без большого количества разноцветных украшений.

За основу можно взять бордовый, золотистый, молочный, синий или шоколадный цвет. Чтобы декор не выглядел однообразно, стоит использовать игрушки разных форм, размеров и текстур.

Ёлка в ретростиле

Для создания праздничной атмосферы можно использовать старые стеклянные игрушки, фигурки животных, декоративные домики, орехи и разноцветные гирлянды.

Необязательно придерживаться единой цветовой гаммы. Особенность такого оформления заключается в сочетании украшений, которые могут иметь свою семейную историю.

Ёлка с декоративными лентами

Широкие декоративные ленты могут частично заменить традиционные новогодние игрушки. Их можно размещать вертикально, по спирали или формировать объемные волны между ветками.

Для создания завершенной композиции достаточно добавить несколько крупных шаров, декоративные веточки и гирлянду.

Как правильно украшать новогоднюю елку

Чтобы елка выглядела аккуратно и гармонично, стоит соблюдать определенную последовательность:

Сначала разместите гирлянду.

Добавьте декоративные ленты и большие банты.

Развесьте самые крупные новогодние игрушки.

Заполните свободные места небольшими украшениями.

Украсьте верхушку елки.

Оформите её основание декоративной корзинкой или специальным покрывалом.

Также желательно использовать не более 2–3 основных цветов, если вы хотите создать сдержанную и стильную композицию.

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