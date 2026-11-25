Меган Маркл и принц Гарри осваивают для себя новые роли в Великобритании.

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Меган Маркл обратилась к принцу Гарри / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Меган

Кратко:

Как общаются с другими родителями монархи

Как они отвозят детей в школу

Меган Маркл и принц Гарри стараются вести обычную семейную жизнь после возвращения в Великобританию. Герцог и герцогиня Сассекские активно участвуют в повседневной жизни своих детей - семилетнего принца Арчи и пятилетней принцессы Лилибет.

Об этом сообщает Page Six со ссылкой на источник, знакомый с жизнью семьи.

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По словам инсайдера, супруги каждый день лично привозят детей в школу и забирают их после занятий. При этом их постоянно сопровождает охрана.

Меган, которой сейчас 45 лет, стремится познакомиться с другими родителями и наладить отношения внутри школьного сообщества. Источник утверждает, что герцогиня представилась родителям уже в первый учебный день детей и старается участвовать во всех доступных школьных мероприятиях.

Принц Гарри, напротив, ведет себя более сдержанно. По словам собеседника издания, он не настолько открыт и общителен, как его супруга.

Принц Гарри и Меган Маркл тщательно оберегают жизнь детей / фото: instagram.com, Меган Маркл

Появление Арчи и Лилибет в школе стало неожиданностью для других семей. Родителям одноклассников сообщили лишь, что в классы придут английские мальчик и девочка, которые до этого жили в Калифорнии. Личность детей и их принадлежность к королевской семье заранее не раскрывали.

В августе этого года Гарри и Меган вместе с детьми переехали обратно в Великобританию после шести лет жизни в Калифорнии. Ранее принц объяснял решение желанием дать детям британское образование и возможность чаще общаться с родственниками.

Однако, как ранее сообщали источники, на переезд могла повлиять и визовая ситуация Гарри в США. Один из американских правительственных источников утверждал, что срок действия его визы истек, а ее продление не было оформлено сразу. При этом точный тип визы принца публично не раскрывался.

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О персоне: Меган Маркл Меган, герцогиня Сассекская - американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011-2018). С 2018 года - супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

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