Прежде всего необходимо изучить ярлык: на нём указаны допустимый способ очистки, температура воды и особенности сушки.

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Как почистить пуховые подушки / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Подготовка к стирке - важный совет

Как правильно высушить пуховые подушки

Чего важно избегать

Подушки с пуховым наполнителем можно освежать в обычной стиральной машине, однако важно соблюдать несколько правил, чтобы не испортить изделие.

Прежде всего необходимо изучить ярлык: на нём указаны допустимый способ очистки, температура воды и особенности сушки. Если производитель запрещает машинную стирку, лучше воспользоваться услугами химчистки, пишет Martha Stewart.

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Для домашнего ухода предпочтительнее стиральная машина с фронтальной загрузкой. Она обеспечивает больше свободного пространства для движения подушки. В моделях с центральным активатором есть риск повредить швы, ткань и внутренний наполнитель.

Подготовка к стирке

Перед загрузкой внимательно осмотрите подушку. На ткани не должно быть дыр, повреждений или расходящихся швов, иначе во время стирки пух может оказаться внутри барабана.

Также важно учитывать вместительность машины. Подушки не должны занимать всё свободное пространство: для качественной стирки и полоскания им необходимо свободно перемещаться.

Основные правила стирки

Выбирайте подходящее средство.

Лучше использовать небольшое количество жидкого средства с мягким составом. Отбеливатели и кондиционеры нежелательны: они могут негативно повлиять на структуру наполнителя. Избыток порошка или геля также вреден, поскольку его остатки способны склеивать пух и делать подушку менее объёмной.

Устанавливайте щадящий режим.

Для стирки подойдёт деликатная программа с невысокой интенсивностью отжима. Температуру следует выбирать согласно рекомендациям производителя. Дополнительное полоскание поможет удалить остатки моющего средства из наполнителя.

Не перегружайте барабан.

Если позволяют размеры стиральной машины, можно одновременно загрузить две подушки. Это поможет равномерно распределить вес во время отжима. Однако изделиям должно хватать места для свободного движения. После окончания программы сразу достаньте подушки, встряхните их и аккуратно расправьте наполнитель.

Как правильно высушить пуховые подушки

Сушка - не менее важная часть ухода. Если внутри останется влага, пух может сбиться в плотные комки, приобрести неприятный запах и стать благоприятной средой для появления плесени.

Используйте специальные шарики для сушки. В барабан сушильной машины можно положить три-четыре чистых шарика для сушки белья. Подойдут и теннисные мячи, предварительно помещённые в чистые носки. Они будут разбивать комки наполнителя, помогая сохранить объём и воздушность подушки.

В барабан сушильной машины можно положить три-четыре чистых шарика для сушки белья. Подойдут и теннисные мячи, предварительно помещённые в чистые носки. Они будут разбивать комки наполнителя, помогая сохранить объём и воздушность подушки. Избегайте сильного нагрева. Сушить изделия рекомендуется при низкой температуре. Процесс может занять несколько часов, поэтому не стоит торопиться или повышать нагрев ради экономии времени. Слишком горячий воздух способен повредить ткань и сам наполнитель.

Сушить изделия рекомендуется при низкой температуре. Процесс может занять несколько часов, поэтому не стоит торопиться или повышать нагрев ради экономии времени. Слишком горячий воздух способен повредить ткань и сам наполнитель. Периодически встряхивайте изделия. Примерно каждые полчаса останавливайте сушильную машину, доставайте подушки и разминайте образовавшиеся комочки руками. Затем переворачивайте изделия и возвращайте обратно. Это позволит наполнителю распределиться равномерно.

Примерно каждые полчаса останавливайте сушильную машину, доставайте подушки и разминайте образовавшиеся комочки руками. Затем переворачивайте изделия и возвращайте обратно. Это позволит наполнителю распределиться равномерно. Проверяйте результат перед использованием. Даже если снаружи подушка кажется сухой, внутри может сохраняться влага. Особое внимание уделите центральной части и углам: сожмите их руками и проверьте, нет ли холодных, влажных участков или плотных комков.

Полностью высохшее изделие должно оставаться лёгким, мягким и пышным, без постороннего запаха. Если внутри ещё чувствуется сырость, продолжите сушку.

Чего важно избегать

Не стирайте подушки без предварительной проверки ярлыка.

Не используйте слишком много моющего средства.

Не перегружайте стиральную и сушильную машины.

Не применяйте высокую температуру при сушке.

Не убирайте подушки в наволочки и не используйте их, пока наполнитель полностью не высохнет.

Правильный уход поможет сохранить первоначальную форму пуховых подушек, предотвратить появление неприятного запаха и продлить срок их службы.

Смотрите видео - секреты стирки:

В видео собраны полезные рекомендации по уходу за гардеробом, которые помогут дольше сохранять одежду в хорошем состоянии. Особое значение имеет правильная сортировка белья перед загрузкой в стиральную машину: учитывать нужно не только цвет вещей, но и особенности ткани, а также характер загрязнений.

Не менее важно грамотно подбирать программу стирки и температурный режим, поскольку ошибки могут привести к выцветанию, деформации и преждевременному износу материала. Кроме того, перед каждой стиркой стоит изучать обозначения на ярлыках - именно там содержатся рекомендации по безопасной очистке и сушке конкретной вещи.

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