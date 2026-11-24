Президент считает, что задержка поставок совпадает по времени с "зимним планом" Кремля в отношении крупных украинских городов.

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Зеленский заявил о сбоях в работе системы Starshield и нехватке ракет для Patriot из США / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Википедия

Главное из заявления:

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США не подписывают контракты на поставки противоракетного оборудования для Украины

Starshield работает с перебоями, запас ракет для Patriot сокращается

Путин хочет сломить крупные города из-за недостаточной защиты

Соединенные Штаты до сих пор не поставляют Украине ракеты-перехватчики для Patriot в необходимых объемах. Президент Владимир Зеленский заявил, что из-за этого Вашингтон политически выглядит как союзник Кремля, который хочет сделать крупные украинские города непригодными для жизни, сообщает Bloomberg.

Глава государства обратил внимание на то, что проблемы с американской помощью возникают именно тогда, когда стороны ищут пути к миру. Под удар попали и военные поставки, и спутниковая связь.

"Очень неприятно, когда во время различных разговоров о том, как закончить войну, Starshield то работает, то вводит ограничения, ракет для "Пatriot" не только становится меньше, но и предпринимаются еще какие-то шаги, из-за которых нет поставок", - говорит президент.

"Зимний план" Кремля

По мнению Зеленского, перебои с американскими поставками совпадают по времени с "зимним планом" Владимира Путина в отношении Украины. Киев, по словам президента, располагает подтверждением намерений Москвы. Он также назвал конкретные города, которые она выбрала в качестве мишеней.

"Все данные об этом есть, разведка делится соответствующими сведениями. Путин рассчитывает сломить Украину. Киев, Днепр, Одесса, Харьков, Запорожье - прежде всего эти города. Сломить из-за недостаточной защиты и сломить для того, чтобы Украина ушла из Донбасса", - заявил Зеленский.

"Жизнь и история гораздо длиннее"

Президент убежден, что Вашингтон не может медлить с контрактами на антибаллистические ракеты в то время, когда Россия усиливает давление на украинские города. Таким подходом американская сторона, по словам Зеленского, ставит себя в очень неудобное положение.

"Политически это выглядит так, будто она движется в одном русле с тем, чего хочет Путин: заставить Украину пойти на невыгодные компромиссы. Но жизнь и история гораздо длиннее, чем дружба, бизнес или партнерство с одним человеком, который является агрессором. Намного длиннее", - подчеркнул глава государства.

Почему Украине не хватает ракет для Patriot

Дополнительные перехватчики нужны Украине для защиты от все более масштабных ракетных и дронных атак страны-агрессора РФ. Президент Владимир Зеленский еще в конце октября жаловался на задержки, сообщал Militarnyi.

"В частности, уже почти месяц ждем подписи господина Хегсета по ракетам для Patriot и NASAMS", - заявил Зеленский.

Глава Пентагона тогда объяснял задержку необходимостью сохранить запасы для американской армии, сообщало "Зеркало недели".

"Хотим убедиться, что их хватит для наших военных", - сказал Хегсет.

По словам Зеленского, в 2026 году Украина будет получать в среднем около 12 ракет для Patriot в месяц. Президент также указывал на дефицит систем NASAMS, которые оплатили европейцы в рамках программы PURL.

ЗРК Patriot / Инфографика: Главред

Ракеты для Patriot - новости по теме

Как сообщал Главред, министр обороны США Пит Хегсет до сих пор не дал окончательного разрешения на передачу Украине около 60 ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot, хотя Вашингтон уже одобрил эту поставку. Часть ракет хранится на складах в Европе и оплачена западными союзниками Киева.

22 ноября Зеленский призвал США разрешить передачу ракет для Patriot, которые уже оплатили партнеры. По его словам, речь идет о перехватчиках, оплаченных в рамках программы PURL. Всего за неделю РФ выпустила по Украине 165 ракет и около 2700 дронов.

Ранее Украина предложила партнерам нестандартное решение по перехватчикам. Речь идет об обмене ракет для Patriot, которые Киев уже заказал, на ракеты из имеющихся запасов. Эту инициативу Зеленский озвучил 17 ноября на встрече в формате Рамштайн.

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