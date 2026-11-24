Часть перехватчиков уже хранится в Европе и оплачена союзниками Киева, однако подписи главы Пентагона Пита Хегсета до сих пор нет.

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Поставки ракет для Patriot Украине оказались под угрозой / Коллаж: Главред, фото: US Army, ОП

Кратко:

Хегсет не одобрил передачу Украине около 60 ракет для Patriot

Часть перехватчиков хранится в Европе и оплачена союзниками

В Пентагоне застряло и разрешение на производство в Украине

Министр обороны США Пит Хегсет до сих пор не дал окончательного разрешения на передачу Украине около 60 ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot, хотя Вашингтон уже согласовал эту поставку. Часть ракет хранится на складах в Европе и оплачена западными союзниками Киева.

Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила Financial Times. Агентство Reuters отметило, что не смогло сразу проверить эту информацию.

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Речь идет о ракетах PAC-3 и PAC-2 американского производства. Около 40 перехватчиков PAC-3 должны были поступить в Украину с сентября по декабрь, однако ни одна из этих поставок до сих пор не одобрена. Еще около 20 ракет PAC-2, более старой модификации, также выделены для Украины и ждут разрешения.

По данным издания, в Пентагоне застрял и отдельный запрос Украины на разрешение производить собственные ракеты-перехватчики для Patriot.

Как работает программа PURL / Инфографика: Главред

Что говорят в Пентагоне?

Представитель американского оборонного ведомства заявил FT, что политика США в отношении поддержки Украины не изменилась. Комментировать конкретные поставки он отказался, но описал работу ведомства в целом.

"Министерство обороны предпринимает ряд параллельных шагов для ускорения трансатлантического промышленного сотрудничества в области системы противовоздушной и противоракетной обороны Patriot с европейскими партнерами и Украиной и продолжает эту работу по сей день", - заявил представитель Пентагона.

В октябре США одобрили продажу Украине 500 ракет-перехватчиков Patriot PAC-3 общей стоимостью около 2,1 млрд долларов. Однако их поставки ожидаются не раньше начала 2030-х годов.

Почему Украине не хватает ракет для Patriot?

Дополнительные перехватчики нужны Украине для защиты от все более масштабных ракетных и дронных атак страны-агрессора РФ. Президент Владимир Зеленский еще в конце октября жаловался на задержки, сообщал Militarnyi.

"В частности, на протяжении почти месяца ожидаем подписи господина Хегсета относительно ракет для Patriot и NASAMS", - заявил Зеленский.

Глава Пентагона тогда объяснял паузу необходимостью сохранить запасы для американской армии, передавало Зеркало недели.

"Хотим убедиться, что их достаточно для наших военных", - сказал Хегсет.

По словам Зеленского, в 2026 году Украина получает в среднем около 12 ракет для Patriot в месяц. Президент также указывал на дефицит систем NASAMS, которые оплатили европейцы в рамках программы PURL.

Ракеты для Patriot - новости

Как сообщал Главред, 22 ноября Зеленский призвал США разрешить передачу ракет для Patriot, которые уже оплатили партнеры. По его словам, речь идет о перехватчиках, оплаченных в рамках программы PURL. Только за неделю РФ выпустила по Украине 165 ракет и около 2700 дронов.

Ранее Украина предложила партнерам нестандартное решение по перехватчикам. Речь идет об обмене ракет для Patriot, которые Киев уже заказал, на ракеты из имеющихся запасов. Эту инициативу Зеленский озвучил 17 ноября на встрече в формате Рамштайн.

Задержки касаются и собственного производства. Журналист Алекс Рауфоглу сообщал, что запуск производства Patriot в Украине затормозился в Пентагоне. По его данным, документы по этому вопросу еще в октябре подписали Рубио и Хегсет.

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